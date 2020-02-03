Обзор Razer Junglecat (RZ06-03090100-R3M1). Геймпад для Android смартфонов

2020-02-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Junglecat; [246]
Процессоры и аппаратная начинка в актуальных смартфонах предлагают заметно увеличенный уровень быстродействия. Само распространение носимых устройств подтолкнуло и рынок разработки игр. Сейчас предлагается хороший выбор в любых жанрах. Рано или поздно возникает вопрос повышения удобства управления. Как пример, новинка Razer Junglecat – контроллер, оптимизированный для использования со смартфонами под управлением Android.

Razer Junglecat

Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей. Продажи уже стартовали, мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Razer Junglecat обзор

Комплектация

Комплект включает три чехла, сам геймпад, руководство пользователя, наклейки с логотипом и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным оформлением.

Razer Junglecat

Внешний вид

Геймпад выполнен в виде двух модулей, зафиксированных на опорной площадке. Ставятся и снимаются сдвигом. Общие габариты в сборе компактные.

Razer Junglecat

Использовать Razer Junglecat можно в нескольких вариантах. В собранном виде это единый геймпад, который можно подключать к смартфону или ПК с помощью Bluetooth.

Razer Junglecat

Также можно снять левый и правый блок управления и использовать отдельно от опорной площадки. Кстати, каждый блок заряжается отдельно через USB Type-C.

Razer Junglecat

И еще один вариант — это установка совместимых смартфонов в один из трех комплектных чехлов. Это Razer Phone 2, Samsung Galaxy S10+, Huawei P30 Pro. В паре с Razer Phone 2 его еще можно будет подключить к монитору или телевизору.

Razer Junglecat

Согласно информации на официальном сайте, другие чехлы под заказ поставляться не будут. Жаль, но не предусмотрели универсальный чехол с регулируемой длиной.

Razer Junglecat

В левом блоке расположен аналоговый джойстик, D-PAD, кнопка SELECT, бампер L1 и триггер L2.

Razer Junglecat

Правый получил четыре кнопки действий, кнопку START, бампер L2 и триггер R2.

Razer Junglecat

Отдельные механические включатели на каждом блоке.

Софт

Для тонкой настройки предлагается утилита Razer Gamepad. При каждом запуске проводится актуализация версии прошивки. На экране запуска выводятся совместимые игры среди уже установленных в память устройства. Список можно откорректировать вручную.

Razer Junglecat

При выборе любой из них дается несколько вариантов запуска: по умолчанию с настройками разработчиков игры, пользовательские с собственным профилем, оверлей с выводом переназначения действия в играх, которые не поддерживают геймпад по умолчанию.

Razer Junglecat

Razer Junglecat

Отдельная вкладка с предложениями. Это сортированный список, составленный самой Razer. С помощью него можно будет подобрать совместимые игры под геймпад.

Razer Junglecat

Тесты

Смартфонов из списка тех, которые получили чехол, у нас на момент теста в редакции нет. Геймпад использовался основное время с OnePlus 7 Pro в виде единого геймпада. Подключение проводится включением каждого блока и поиском устройств в списке. При активации двух блоков они отображаются в виде единого устройства, также можно использовать блоки в отдельности. Для подключения используется Bluetooth LE. Соединение стабильное, без видимых задержек.

Razer Junglecat

Есть большой список игр, поддерживающих Razer Junglecat, доступен на официальном сайте. Плюс можно самостоятельно назначить действия клавиш в несовместимых играх. Разные жанры, управление корректное. Сам процесс взаимодействия во многих из них удобнее, чем с помощью сенсорного экрана. Для удобства просматривать совместимые игры можно в фирменном приложении.

Razer Junglecat

Геймпад можно будет использовать и в паре с настольным ПК или ноутбуком. Процесс сопряжения схож со смартфоном. Здесь список игр будет схож с обычными геймпадами. Отдельной настройки не требуется. Отдельно стоит отметить хорошую автономность. Зарядка потребуется раз в 1-2 недели. Беспрерывно проработает около 100 часов. Зарядка блоков проводится в отдельности.

Итоги по Razer Junglecat

Razer Junglecat – интересный вариант реализации беспроводного геймпада для смартфонов. Модульная конструкция, длительное время автономной работы, классический набор элементов управления, отсутствие видимой задержки во время нажатий. Весомым плюсом является наличие проработанного программного обеспечения для тонкой настройки. Из недостатков отметим ограниченное количество поддерживаемых смартфонов для установки в чехол.

Комментарии и отзывы Razer Junglecat
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