Обзор Razer Raion. Лучший геймпад для файтингов

2019-12-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Raion; [237]
Не так давно компания Razer представила аркадный файтпад Razer Raion для Sony PlayStation 4 и PC с рядом турнирных функций. Как уверяет производитель, он предоставляет контроль и точность, характерную для полноразмерных файтстиков в форм-факторе геймпада. Шестикнопочный дизайн с восьминаправленной крестовиной, а также курками.

Razer Raion

Рекомендованная стоимость для Европы составляет 109 евро. В скором времени он уже появится в российских магазинах.

Razer Raion обзор

ЮКомплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в стилистике Sony PlayStation. Приведены подробные данные по характеристикам. Комплект включает сам геймпад, инструкцию и набор наклеек с логотипом производителя.

Razer Raion

Внешний вид

В сравнении с классическим геймпадом PlayStation 4 у Razer Raion утолщена нижняя центральная часть. На удобство хвата это негативно не повлияло.

Razer Raion

В правой части выведены две дополнительные клавиши R1 и R2. Они будут актуальны в файтингах, заметно упрощая набор комбо из нескольких ударов в таких играх как Mortal Kombat и Street Fighter.

Razer Raion

Есть две комбинации курков, соответствующая маркировка нанесена на переключатель. Расположен на нижнем торце.

Razer Raion

Рядом с ним аудиоразъем для подключения гарнитуры, а также трехпозиционный переключатель режимов работы: Left Analog Stick, D-Pad, Right Analog Stick. Два режима: PC и PS4.

Razer Raion

По центру тач-панель со светодиодным индикатором. Кнопки SHARE и OPTIONS, а также PS. Плавающая крестовина.

Razer Raion

Подключается при помощи несъемного кабеля с ферритовой защитой. Место выхода усиленно и защищено от перегибов.

Razer Raion

Длина кабеля в 3 метра позволит удобно расположиться на диване на удалении от консоли.

Тесты

Шесть основных кнопок Razer Raion оснащены механическими переключателями Razer Yellow, все они расположены в правой части. Сами кнопки для удобства с увеличенным диаметром. На борту улучшенная восьмипозиционная крестовина. Весит геймпад 275 граммов, хорошая балансировка. Хват надежный. Кнопки с легким ходом, требуя минимальное усилие.

Razer Raion

При работе с ПК геймпад не требует установки пакета драйверов и программного обеспечения. На текущий момент не предусмотрена его настройка при помощи центра Synapse. Жаль, но он лишен поддержки макросов. Поддержка и пресет команд зависит от конкретной игры или приложения. В Steam в нашей библиотеке было достаточно большое количество игр с его нативной поддержкой.

Razer Raion

Распознает команды корректно. Основное преимущество в сравнении связкой из клавиатуры и мышки он дает в файтингах. Для ПК также будет хорош при подключении системы к телевизионной панели. Sony PlayStation 4 Pro распознала геймпад сразу после подключения. Мы играли в Mortal Kombat, Street Fighter V и TEKKEN 7. В файтингах он заметно упрощает набор комбинаций из нескольких ударов, а также суперприемов. Четко и быстро. В сравнении с DualShock основные кнопки тут мягче и тише. На удобство также влияет увеличенная площадь самих кнопок. Центральную часть корпуса можно будет использовать для отдыха пальцев во время перерывов. Хорошо себя геймпад показал себя и в обычных играх, включая GTA 5.

Razer Raion

Итоги по Razer Raion

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Raion – лучший геймпад для файтингов на Sony PlayStation 4 и ПК. Чувствительные и быстрые кнопки с механическими переключателями Razer Yellow, несколько режимов работы, возможность блокировки лишних кнопок, возможность подключения проводных наушников, длинный кабель подключения, качественная сборка. Придраться можно к отсутствию возможности распределения макросов на ПК.
Razer Raion получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Razer Raion
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