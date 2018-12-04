Обзор Rombica Ray W1800. Домашний LED проектор с Wi-Fi

2018-12-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rombica Ray W1800; [422]
Сегмент домашних проекторов нельзя назвать массовым, долгое время такой класс устройств был доступен далеко не каждому. Постепенно эта ситуация выправляется, появляются более-менее доступные решения с приемлемым разрешением и качеством исполнения. Как пример тестируемый сегодня LED-проектор Rombica Ray W1800 доступен всего за 11990 рублей.

Rombica Ray W1800

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Rombica Ray W1800 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением проектора и общими данными по характеристикам. Комплект включает пульт ДУ, переходник на AV, силовой кабель, техническую документацию, крышку для объектива.

Rombica Ray W1800

Внешний вид

Внешний вид строгий и выверенный. Основу корпуса составляет матовый пластик. Сборка проведена качественно.

Rombica Ray W1800

С фронтальной стороны расположена линза. Поддерживается ручная регулировка фокуса и угла наклона.

Rombica Ray W1800

На верхней крышке Rombica Ray W1800 расположена группа механических кнопок, позволяющая полноценно управлять системой и воспроизведением. Разобраться с управлением будет несложно. Кнопка включения со светодиодной подсветкой.

Rombica Ray W1800

Слева HDMI и VGA для подключения внешнего источника сигнала. Есть USB разъем с поддержкой воспроизведения контента с флешки или жесткого диска.

Rombica Ray W1800

Проектор оснащен встроенным динамиком мощностью 2Вт. Если громкость и качество динамика не устроить можно будет подключить внешнюю акустику через аудиокабель.

Rombica Ray W1800

На тыльной стенке вентиляционная решетка и ИК-датчик под комплектный пульт ДУ.

Rombica Ray W1800

Справа гнездо питания и механический тумблер.

Rombica Ray W1800

Стоит проектор на четырех прорезиненных ножках. Есть регулируемый выступ для компенсации неровности поверхности.

Rombica Ray W1800

Также есть возможность зафиксировать на винтовое крепление, упростив фиксацию на стене.

Rombica Ray W1800

Комплектный пульт с хорошим набором кнопок. Выполнен в корпусе из светлого пластика.

Rombica Ray W1800

Изображение

Световой поток 1800 люмен, контрастность 1500:1. Уровень максимальной яркости позволяет разобрать изображение со включенным в помещении светом. Равномерность подсветки хорошая. Реально разрешение составляет 800x480. Для него не обязательно устанавливать подвесной экран, мы за время эксплуатации выводили изображение, как на монотонную поверхность, так и обои.

Rombica Ray W1800

Меню

Rombica Ray W1800

Главный экран представлен карусельным меню со следующим списком пунктов: HDMI, VGA, чтение накопителя, EzWire, EzMirror, AirPlay.

Rombica Ray W1800

В настройках можно изменить режим проецирования, место проецирования и соотношение сторон.

Rombica Ray W1800

Ezcast

Rombica Ray W1800

Встроенный в Rombica Ray W1800 модуль Wi-Fi можно использовать для беспроводной трансляции изображения. Предлагаем разобрать работу на примере Android приложения. При подключении активируется точка доступа к которой нужно будет подключиться со смартфона.

Rombica Ray W1800

Списком выводится тип контента для быстрого доступа. Есть возможность полной трансляции всего что происходит на экране смартфона.

Rombica Ray W1800

Тесты

HDMI-подключение к плееру

Первым провели тестирование вывода изображение с приставки Rombica Smart Box v004. Поддерживаются режимы 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Картинка четкая, цвета передаются правильно.

Rombica Ray W1800

HDMI-подключение к ноутбуку

Rombica Ray W1800, как показала практика, может использоваться и в условиях офиса для проведения презентаций. Геометрия без видимых искажений. Равномерность черного поля хорошая, без бликов.

Беспроводное подключение к ПК или смартфону

Rombica Ray W1800

Rombica Ray W1800

Воспроизведение с флешки

Проектор считывает файлы с подключенного внешнего накопителя, сортируя по типу контента. Распознаются медиа файлы с кодеками MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, AVCHD, MJPEG, AAC, MPEG, PCM, WMA, OGG, FLAC. Расширения MP4, RMVB, AVI, RM, MKV, MOV, TS, ASF, FLV, PMP, MPG, VOB, MP3, M4A, AAC, WMA, OGG, WAV, FLAC, AMR.

Rombica Ray W1800

Итоги по Rombica Ray W1800

Rombica Ray W1800 – универсальный проектор для дома, дающий возможность организовать дома настоящий кинозал. Для него заявлен продолжительный срок службы источника света (20000 часов), предлагается хороший набор портов и встроенный медиаплеер. С учетом стоимости его можно отнести к одному из лучших вариантов в начальном ценовом сегменте, удовлетворяющий основные потребности эксплуатации. Конечно, он уступает дорогим моделям с Full HD/4K, но и далеко не каждый готов к серьезным тратам на покупку проектора.

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