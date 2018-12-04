Обзор Rombica Ray W1800. Домашний LED проектор с Wi-Fi

Сегмент домашних проекторов нельзя назвать массовым, долгое время такой класс устройств был доступен далеко не каждому. Постепенно эта ситуация выправляется, появляются более-менее доступные решения с приемлемым разрешением и качеством исполнения. Как пример тестируемый сегодня LED-проектор Rombica Ray W1800 доступен всего за 11990 рублей.

Rombica Ray W1800 обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением проектора и общими данными по характеристикам. Комплект включает пульт ДУ, переходник на AV, силовой кабель, техническую документацию, крышку для объектива.

Внешний вид

Внешний вид строгий и выверенный. Основу корпуса составляет матовый пластик. Сборка проведена качественно.

С фронтальной стороны расположена линза. Поддерживается ручная регулировка фокуса и угла наклона.

На верхней крышке Rombica Ray W1800 расположена группа механических кнопок, позволяющая полноценно управлять системой и воспроизведением. Разобраться с управлением будет несложно. Кнопка включения со светодиодной подсветкой.

Слева HDMI и VGA для подключения внешнего источника сигнала. Есть USB разъем с поддержкой воспроизведения контента с флешки или жесткого диска.

Проектор оснащен встроенным динамиком мощностью 2Вт. Если громкость и качество динамика не устроить можно будет подключить внешнюю акустику через аудиокабель.

На тыльной стенке вентиляционная решетка и ИК-датчик под комплектный пульт ДУ.

Справа гнездо питания и механический тумблер.

Стоит проектор на четырех прорезиненных ножках. Есть регулируемый выступ для компенсации неровности поверхности.

Также есть возможность зафиксировать на винтовое крепление, упростив фиксацию на стене.

Комплектный пульт с хорошим набором кнопок. Выполнен в корпусе из светлого пластика.

Изображение

Световой поток 1800 люмен, контрастность 1500:1. Уровень максимальной яркости позволяет разобрать изображение со включенным в помещении светом. Равномерность подсветки хорошая. Реально разрешение составляет 800x480. Для него не обязательно устанавливать подвесной экран, мы за время эксплуатации выводили изображение, как на монотонную поверхность, так и обои.

Меню

Главный экран представлен карусельным меню со следующим списком пунктов: HDMI, VGA, чтение накопителя, EzWire, EzMirror, AirPlay.

В настройках можно изменить режим проецирования, место проецирования и соотношение сторон.

Ezcast

Встроенный в Rombica Ray W1800 модуль Wi-Fi можно использовать для беспроводной трансляции изображения. Предлагаем разобрать работу на примере Android приложения. При подключении активируется точка доступа к которой нужно будет подключиться со смартфона.

Списком выводится тип контента для быстрого доступа. Есть возможность полной трансляции всего что происходит на экране смартфона.

Тесты

HDMI-подключение к плееру

Первым провели тестирование вывода изображение с приставки Rombica Smart Box v004 . Поддерживаются режимы 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Картинка четкая, цвета передаются правильно.

HDMI-подключение к ноутбуку

Беспроводное подключение к ПК или смартфону

Rombica Ray W1800, как показала практика, может использоваться и в условиях офиса для проведения презентаций. Геометрия без видимых искажений. Равномерность черного поля хорошая, без бликов.

Воспроизведение с флешки

Проектор считывает файлы с подключенного внешнего накопителя, сортируя по типу контента. Распознаются медиа файлы с кодеками MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, AVCHD, MJPEG, AAC, MPEG, PCM, WMA, OGG, FLAC. Расширения MP4, RMVB, AVI, RM, MKV, MOV, TS, ASF, FLV, PMP, MPG, VOB, MP3, M4A, AAC, WMA, OGG, WAV, FLAC, AMR.

Итоги по Rombica Ray W1800

Rombica Ray W1800 – универсальный проектор для дома, дающий возможность организовать дома настоящий кинозал. Для него заявлен продолжительный срок службы источника света (20000 часов), предлагается хороший набор портов и встроенный медиаплеер. С учетом стоимости его можно отнести к одному из лучших вариантов в начальном ценовом сегменте, удовлетворяющий основные потребности эксплуатации. Конечно, он уступает дорогим моделям с Full HD/4K, но и далеко не каждый готов к серьезным тратам на покупку проектора.