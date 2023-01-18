Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android

Сразу несколько крупных игроков продвигают свои платформы умного ТВ на российском рынке, среди Яндекс и СБЕР. Каждая из них имеет свой набор сервисов, свои плюсы и минусы, но объединяет их привязка к отдельной экосистеме, ограничивая выбор приложений. Изучаемая сегодня Rombica Smart Box L2 Voice относится к недорогому ценовому сегменту, и она предлагает полную свободу выбора используемых сервисов.

Rombica Smart Box L2 Voice

Комплектация

В комплекте с ТВ-приставкой идут адаптер питания, пульт управления и адаптер для него, две батарейки ААА, HDMI-кабель, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона.

Rombica Smart Box L2 Voice

Rombica Smart Box L2 Voice обзор

Внешний вид

У нее традиционное внешнее исполнение в корпусе из черного пластика с матовым покрытием, предполагающим размещение на ровной поверхности.

Rombica Smart Box L2 Voice

Габариты компактны. Внешний вид максимально нейтрален, тут нет броских логотипов и выступающих элементов.

Rombica Smart Box L2 Voice

Все разъемы сосредоточены на обратной стороне. У Rombica Smart Box L2 Voice они включают HDMI, разъем RJ-45, AV и гнездо питания.

Rombica Smart Box L2 Voice

Доступны два USB, один из которых будет задействован под комплектный пульт ДУ, а ко второму можно будет соединить внешний диск со скаченными фильмами и сериалами.

Rombica Smart Box L2 Voice

Подключить ее можно будет как телевизорам и мониторам с HDMI, так и «дачным» вариантам с композитными разъемами. Есть поддержка проводного и беспроводного способов подключения к сети. На основании четыре резиновые ножки, остальная площадь с продольными вентиляционными вырезами.

Платформа

Работает на базе 4 ядерной платформы с Cortex-A53, работающими на частоте 1.2 ГГц. Располагает 8 Гбайт и 1 Гбайт оперативной памяти. Поддерживает вывод до разрешения 2160p, оптимально же рассматривать и использовать, выбрав 1080p.

Rombica Smart Box L2 Voice

Из беспроводных модулей есть Bluetooth 4.0, который будет полезен для подключения периферии, двухдиапазонный Wi-Fi. Комплектный пульт при этом использует собственный адаптер, занимающий один из двух доступных USB. Он поддерживает функцию аэромыши и оснащен микрофоном.

Софт

Работает система на базе Android 7.1 без ограничений со стороны производителя. Доступны как Play Market, так и установка приложений с APK. На выбор при старте предлагается два варианта интерфейса рабочего стала, от Google и от Rombica.

Rombica Smart Box L2 Voice

Предустановлен набор приложений, который включает популярные стриминговые сервисы. Все лишнее можно будет удалить, разгрузив и освободив память.

Rombica Smart Box L2 Voice

Мы проверили работу Youtube и Кинопоиск, работает все корректно. Фильмы и ролики запускаются без заметных задержек, корректно проходит перемотка. Как отмечали вначале, выбирать запускаемые приложения тут можно свободно.

Rombica Smart Box L2 Voice

Есть предустановленное приложение для просмотра ТВ-каналов, без оплаты подписки.

Rombica Smart Box L2 Voice

Фильмы и сериалы в распространённых кодеках можно воспроизводить с флешки или внешнего диска с файловой системы FAT32, FAT16, NTFS.

Отдельно установкой APK файлов добавили поддержку Google Chromecast с трансляцией потока со смартфона, все работало отлично.

Итоги

Rombica Smart Box L2 Voice – недорогая ТВ-приставка с чистой операционной системой и свободной установкой софта. Пульт с аэромышью, вывод изображения по HDMI или композитному кабелю, два USB. К минусам отнесем 1 Гбайт оперативной памяти, ограничивающего установку ресурсоемкого софта и игр.
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