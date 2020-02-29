Обзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечек

2020-02-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rubetek RK-3558; [205]
Одними из самых распространенных аварий в многоквартирных домах являются протечки воды, приводящие к затоплению не только своей, но и соседских квартир. Подобные ситуации в последующем оборачиваются дорогостоящим ремонтом и исками со стороны пострадавших. Тестируемый сегодня комплект Rubetek RK-3558 призван эффективно решать такие задачи.

Rubetek RK-3558

Рекомендованная стоимость составляет 12 390 рублей.

Rubetek RK-3558 обзор

Комплектация

Комплект включает двухканальный блок управления Rubetek RE-3312, датчики протечки Rubetek RE-3220 и два шаровых крана с электроприводом NEPTUN AQUACONTROL. Инструкцию и гарантийный талон.

Rubetek RK-3558

Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом.

Внешний вид

Состоит комплект из нескольких компонентов. Предлагаем начать рассмотрение с NEPTUN AQUACONTROL, подключаемого к сети 220В.

Rubetek RK-3558

Это шаровый кран с электроприводом с внутренней резьбой ½. Распространенный формат резьбы, упростит монтаж и обеспечит совместимость с разными типами сантехники.

Rubetek RK-3558

Устанавливаться может как на стояк с холодной, так и горячей водой (до 90 градусов), включая системы отопления.

Rubetek RK-3558

На латунном элементе зафиксирован блок из белого пластика. Конструкция позволяет отсоединить сервопривод.

Rubetek RK-3558

От блока отходит четыре кабеля. Каждая линия отвечает за свое действие: открытие, закрытие, ноль и заземление.

Rubetek RK-3558

Для того чтобы сделать шаровый кран умным, используется двухканальный центр Rubetek RE-3312. Мы его уже рассматривали детально не так давно в рамках тестирования.

Rubetek RK-3558

Выполнен в виде компактной коробки. На боковой грани расположена группа подписанных контактов. С обратной стороны нанесены технические данные.

Rubetek RK-3558

Подключается по Wi-Fi. На корпусе выведена механическая кнопка со светодиодной индикацией.

Rubetek RK-3558

Еще одной важной составляющей являются датчики протечки Rubetek RE-3220 с беспроводным подключением. За питание отвечает батарейка формата 23А 12В. Ее хватает примерно на 1 год беспрерывной эксплуатации.

Rubetek RK-3558

Датчик состоит из двух элементов: основного блока и детектора, соединенных проводом. Аккуратный внешний вид и компактные габариты.

Софт

За управление системой отвечает центр управления Rubetek. В рамках данного обзора мы рассмотрим ключевые сценарии и процесс добавления системы в аккаунт. Проходит она подключением двухканального блока управления Rubetek RE-3312.

Rubetek RK-3558

В окне управления блоком предлагаются режимы работы. Каждый из двух каналов идет со своим именем.

Rubetek RK-3558

К центру управления можно подключать не только датчики Rubetek RE-3220, но и другие из линейки этого производителя. Отдельно отметим функцию ретрансляции сигнала в рамках одного дома.

Rubetek RK-3558

Добавленное устройство можно распределить для удобства по отдельным комнатам и присвоить собственное имя.

Rubetek RK-3558

Поддерживаются сценарии. Как пример, можно включать и отключать подачу воды в определенное время или при срабатывании датчиков. Это же касается ручного удаленного включения воды.

Rubetek RK-3558

В отдельной вкладке выводится список событий с сортировкой.

Тесты

Задействовали мы Rubetek RK-3558 в нескольких сценариях. Система была установлена на горячем и холодном стояке, позволив перекрыть при обнаружении протечки или при длительном нахождении жильцов вне дома. Ставить можно также для отдельных крупных бытовых приборов, например, стиральной или посудомоечной машины без встроенного AquaStop.

Rubetek RK-3558

Шаровые краны в этом комплекте рассчитаны на давление до 16 бар и температуру до 90 градусов. На полное перекрытие уходит 18 секунд. Для работы системы требуется наличие электричества. Для максимальной надежности можно будет обеспечить резервное питание для шарового крана и блока управления.

Rubetek RK-3558

Сам процесс несложен. Он подробно описан в комплектной инструкции. Несколько вариантов подключения самого крана к блоку управления.

Rubetek RK-3558

В завершении опишем нестандартный сценарий использования этой системы. Мы установили его для автоматизации замены воды в 800-литровом аквариуме. Включение и выключение долива воды с экрана смартфона, контроль уровня воды с помощью датчиков протечки и визуальный контроль с помощью камеры Rubetek.

Rubetek RK-3558

Такой же блок управления Rubetek RE-3312 используется для включения подъемной помпы, используемой для слива воды из аквариума в канализацию. Собранная система продемонстрировала стабильность и надежность, она может заметно облегчить процесс замены большого объема воды. Такой же комплект можно будет использовать для автоматизации полива в свете приближающегося дачного сезона.

Итоги по Rubetek RK-3558

Золото. Выбор редакции MegaObzorRubetek RK-3558 можно смело рекомендовать для массовой установки, эффективно решая вопрос риска протечки и последующих серьезных финансовых потерь. Простота монтажа, надежное исполнение, интеграция в общую систему умного дома в квартире/доме, сценарии и мониторинг текущего состояния.
Rubetek RK-3558 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Rubetek RK-3558
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