Обзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечек

Одними из самых распространенных аварий в многоквартирных домах являются протечки воды, приводящие к затоплению не только своей, но и соседских квартир. Подобные ситуации в последующем оборачиваются дорогостоящим ремонтом и исками со стороны пострадавших. Тестируемый сегодня комплект Rubetek RK-3558 призван эффективно решать такие задачи.

Rubetek RK-3558 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 12 390 рублей.

Комплектация

Комплект включает двухканальный блок управления Rubetek RE-3312, датчики протечки Rubetek RE-3220 и два шаровых крана с электроприводом NEPTUN AQUACONTROL. Инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом.Состоит комплект из нескольких компонентов. Предлагаем начать рассмотрение с NEPTUN AQUACONTROL, подключаемого к сети 220В.

Это шаровый кран с электроприводом с внутренней резьбой ½. Распространенный формат резьбы, упростит монтаж и обеспечит совместимость с разными типами сантехники.

Устанавливаться может как на стояк с холодной, так и горячей водой (до 90 градусов), включая системы отопления.

На латунном элементе зафиксирован блок из белого пластика. Конструкция позволяет отсоединить сервопривод.

От блока отходит четыре кабеля. Каждая линия отвечает за свое действие: открытие, закрытие, ноль и заземление.

Для того чтобы сделать шаровый кран умным, используется двухканальный центр Rubetek RE-3312. Мы его уже рассматривали детально не так давно в рамках тестирования.

Выполнен в виде компактной коробки. На боковой грани расположена группа подписанных контактов. С обратной стороны нанесены технические данные.

Подключается по Wi-Fi. На корпусе выведена механическая кнопка со светодиодной индикацией.

Еще одной важной составляющей являются датчики протечки Rubetek RE-3220 с беспроводным подключением. За питание отвечает батарейка формата 23А 12В. Ее хватает примерно на 1 год беспрерывной эксплуатации.

Софт

Датчик состоит из двух элементов: основного блока и детектора, соединенных проводом. Аккуратный внешний вид и компактные габариты.За управление системой отвечает центр управления Rubetek. В рамках данного обзора мы рассмотрим ключевые сценарии и процесс добавления системы в аккаунт. Проходит она подключением двухканального блока управления Rubetek RE-3312.

В окне управления блоком предлагаются режимы работы. Каждый из двух каналов идет со своим именем.

К центру управления можно подключать не только датчики Rubetek RE-3220, но и другие из линейки этого производителя. Отдельно отметим функцию ретрансляции сигнала в рамках одного дома.

Добавленное устройство можно распределить для удобства по отдельным комнатам и присвоить собственное имя.

Поддерживаются сценарии. Как пример, можно включать и отключать подачу воды в определенное время или при срабатывании датчиков. Это же касается ручного удаленного включения воды.

Тесты

В отдельной вкладке выводится список событий с сортировкой.Задействовали мы Rubetek RK-3558 в нескольких сценариях. Система была установлена на горячем и холодном стояке, позволив перекрыть при обнаружении протечки или при длительном нахождении жильцов вне дома. Ставить можно также для отдельных крупных бытовых приборов, например, стиральной или посудомоечной машины без встроенного AquaStop.

Шаровые краны в этом комплекте рассчитаны на давление до 16 бар и температуру до 90 градусов. На полное перекрытие уходит 18 секунд. Для работы системы требуется наличие электричества. Для максимальной надежности можно будет обеспечить резервное питание для шарового крана и блока управления.

Сам процесс несложен. Он подробно описан в комплектной инструкции. Несколько вариантов подключения самого крана к блоку управления.

В завершении опишем нестандартный сценарий использования этой системы. Мы установили его для автоматизации замены воды в 800-литровом аквариуме. Включение и выключение долива воды с экрана смартфона, контроль уровня воды с помощью датчиков протечки и визуальный контроль с помощью камеры Rubetek.

Итоги по Rubetek RK-3558

Такой же блок управления Rubetek RE-3312 используется для включения подъемной помпы, используемой для слива воды из аквариума в канализацию. Собранная система продемонстрировала стабильность и надежность, она может заметно облегчить процесс замены большого объема воды. Такой же комплект можно будет использовать для автоматизации полива в свете приближающегося дачного сезона.Rubetek RK-3558 можно смело рекомендовать для массовой установки, эффективно решая вопрос риска протечки и последующих серьезных финансовых потерь. Простота монтажа, надежное исполнение, интеграция в общую систему умного дома в квартире/доме, сценарии и мониторинг текущего состояния.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".