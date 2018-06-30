Обзор умной лампы Rubetek RGB Wi-Fi RL-3103

2018-06-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rubetek RL-3103; [219]
Сегодня уже большинство из нас не вспоминает про традиционные лампочки накаливания, интерес к ним упал, доверие к светодиодным решениям выросло. Сейчас на полках магазинов доступен хороший выбор под разные цоколи и выполненные в разных вариантах исполнения. Появилось и новое направление – умные лампы, от обычных они отличаются возможностью дистанционного управления и чаще всего выбором цвета из палитры RGB. Отдельные решения дополнительно к этому еще и могут становится частью общей системы умного дома, такие как лампочка Rubetek RGB Wi-Fi RL-3103.

Rubetek RL-3103

На официальном сайте производителя она доступна с рекомендованной стоимостью в 1990 рублей.

Rubetek RL-3103

Сэкономить, можно выбрав набор из трех лампочек, обойдется он в 4500 рублей, как итог одна будет стоит всего 1500 рублей. Такая ценовая политика позволяет конкурировать не только с местными решениями, но и поставить под сомнение заказы с китайских интернет-магазинов.

Rubetek RL-3103

Обзор лампы Rubetek RGB Wi-Fi RL-3103

Комплектация

Поставляются Rubetek RGB Wi-Fi RL-3103 в коробке из плотного картона с изображением лампочки и данными по её техническим характеристикам. В комплекте покупатель получает набор технической документации.

Rubetek RL-3103

Внешний вид

Наличие умной начинки в Rubetek RGB Wi-Fi не повлияло заметно на её габариты, визуально она не отличается от привычных светодиодных лампочек.

Rubetek RL-3103

Подключается к распространённому патрону E27, позволяя рассматривать это решение для уже имеющихся дома светильников, без дополнительных переходников и вмешательств в электропроводку.

Rubetek RL-3103

Кстати, еще один плюс в пользу решения российской компании заключается в точном соблюдении требований и особенностей именно наших электросетей.

Rubetek RL-3103

Заявленная мощность составляет 7 Вт. Рабочее напряжение от 220 до 240 Вт. Поддерживается диммирование. Световой поток: 540-600 Лм. Угол свечения: 220 градусов.

Rubetek RL-3103

Эти лампы могут светить как белым светом, так и выбранным из RGB-палитры.

Софт и тесты

Для взаимодействия и дистанционного управления лампой Rubetek RGB Wi-Fi потребуется загрузка приложения RUBETEK. Эти лампы могут быть добавлены как в уже созданный умный дом или стать первым устройством в создаваемом доме. Сам процесс добавления и настройки подробно описан в комплектной инструкции. Сделано все дружелюбно и максимально просто. После подключения лампы в патрон и подачи питания, от пользователя потребуется провести процедуру её добавления в аккаунт. В ходе него нужно будет ввести пароль от домашней Wi-Fi сети, работающей в диапазоне 2.4 ГГц.

Rubetek RL-3103

Следующим шагом предлагается добавить название для лампы и указать её расположение в помещении. Так будет проще в дальнейшем находить и управлять нужной лампой, особенно если таких ламп будет несколько.

Rubetek RL-3103

В главном окне отображается список из доступных устройств. Отсюда в один клик можно включить/выключить лампу и просмотреть потребляемую мощность.

Rubetek RL-3103

Нажав на лампу, пользователь попадает в окно управления. Доступна RGB-палитра с выбором цвета и оттенка. Любимые цвета можно сохранять в панель быстрого доступа. Выставляется уровень яркости в широком диапазоне.

Rubetek RL-3103

Свайпом вверх можно вывести панель со сценариями свечения. Выбрать есть из чего, начиная от палитры с плавной сменой цвета, до создания романтичной обстановки.

Rubetek RL-3103

Но умной эту лампу делает не только игра со цветами свечения, но и возможность создания сценариев работы. Так можно в отдельном окне задать время включения и выключения, таких сценариев можно создавать много. Уехали на отдых, лампы в этом время будут создавать видимость нахождения хозяина дома. Забыли выключить свет при уходе, тоже не проблема.

Rubetek RL-3103

Rubetek RL-3103

Эти лампы могут участвовать в сложных сценариях, взаимодействуя с внешними датчиками и устройствами. Для примера, свет будет включаться при наличии движения в коридоре или открытии двери в ванную/туалет. Таких сценариев можно придумывать много в зависимости от задач которые ставятся.

Rubetek RL-3103

Примеры работы

Rubetek RL-3103

Rubetek RL-3103

Rubetek RL-3103

Rubetek RL-3103

Rubetek RL-3103

Rubetek RL-3103

Rubetek RL-3103

Итоги по Rubetek RGB Wi-Fi RL-3103

Золото. Выбор редакции MegaObzorСреди всего многообразия доступных умных ламп, выбор в пользу Rubetek RGB Wi-Fi RL-3103 стоит сделать сразу по нескольким причинам: доступная стоимость, надежность и высокий ресурс службы, проработанное программное обеспечение, простота установки, возможность включения в общий умный дом, управление из любой точки мира. Использовать её можно как дома, так и под специфические задачи, например, создания фонового освещения витрин и конструкций.
Лампа Rubetek RGB Wi-Fi RL-3103 станет оптимальным выбором, как в качестве корпусного, так и для апгрейда имеющейся системы воздушного или водяного охлаждения.

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