Обзор Rubetek RL-3112. Умная светодиодная RGB-лента с Алисой

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Rubetek RL-3112 обзор
Содержание
КомплектацияПоставляется в коробке с изображением ленты и описанием основных особенностей.
Внутри светодиодная лента запечатана в герметичный пакет. Комплект также включает блок питания, блок управления и инструкцию.
Внешний видВыполнена в формате 10 мм ленты с силиконовой защитой от воды и влаги. Соответствует стандарту IP65.
Подложка у нее белая. Общая длина 5 метров. По всей длины отмечены сегменты, по которым можно будет ее срезать и используя переходники в дальнейшем соединить кабелем или спаять.
На обратной стороне под бумажной прокладкой у Rubetek RL-3112 расположен клейкий слой.
Для освещения используются светодиоды SMD RGB 5050. Отличает их высокий уровень яркости.
В комплекте идет блок питания, также выполненный в белом корпусе. Характеристики 12В 2А. Есть участок кабеля, позволяющий разместить ленту на удалении от розетки.
Важной составляющей является блок управления. Оснащен он механической кнопкой, с внутренней стороны нанесена наклейка с QR-кодом.
Подключение стандартное с 4-контактами. Подключить можно с одной из двух сторон. Свободную в последующем использовать для последовательного подключения другой ленты.
Этот блок отвечает за беспроводное подключение к домашней сети и управление цветом. На боковой части ушко под винтовое крепление.
СофтУправление проводится через центр управления Rubetek. Мы его рассматривали в ходе теста других компонентов этого производителя.
Добавление проводится указанием данных домашней беспроводной сети с указанием логина и пароля. Следующем шагом можно присвоить имя и выбрать комнату размещения для дальнейшей простой идентификации конкретной ленты в приложении.
Разные типы источников света есть возможность объединить в общую группу, упростив общий цвет для нескольких лампочек и общий график включения и выключения.
В окне управления самой лентой отображается палитра цвета и основные цвета под быстрый выбор. Включение и выключение в один клик.
В разделе расписания задаются дни недели, время, включение или выключение. Они могут быть повторяющиеся или разовые.
Также лента Rubetek RL-3112 задействуется в сценариях с разными типами компонентов этого производителя. Свет можно включить по срабатыванию датчика движения или открытия. Выключить свет с активацией режима охраны и другие варианты.
ТестыЛенту можно использовать для фоновой и основной подсветки. В качестве резервной в помещении, разместив по периметру. Мы приведем несколько таких рабочих вариантов.
Одна из них используется для фоновой подсветки периметра кровати в спальне. Срабатывая по датчику движения и во временной интервал с 21.00 до 23.00. Такое размещение не мешает сну, но при этом позволяет не включать основное освещение при перемещении по комнате.
Вторая лента на кухне. Также в качестве фоновой. К ней добавлены пара лампочек в вытяжку. Смотрится интересно. Плюс функционально, освещая рабочее пространство у столешницы.
Максимально выдает 405 люмен. Яркость можно регулировать в широком диапазоне. Цвет выбирается из палитры, достаточно точно. Визуально мерцание не замечается.
Подключается в диапазоне 2.4 ГГц. За время тестов мы не наблюдали проблем с качеством соединения, даже при удаленном размещении от роутера.