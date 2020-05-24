Обзор Rubetek RL-3112. Умная светодиодная RGB-лента с Алисой

Светодиоды получили широкое распостранение в качестве освещения в наших квартирах. Высокая яркость, возможность выбора температуры света, долгий ресурс службы и самое главное низкое энергопотребление. Все это позволяет использовать их не только в качестве основного, но и фонового освещения. Тестируемая сегодня светодиодная лента Rubetek RL-3112, помимо этого, предлагает управление с экрана смартфона, включение и выключение по расписанию, а также интеграцию в систему умного дома.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. С официального сайта можно приобрести пару со скидкой.Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с изображением ленты и описанием основных особенностей.

Внутри светодиодная лента запечатана в герметичный пакет. Комплект также включает блок питания, блок управления и инструкцию.

Внешний вид

Выполнена в формате 10 мм ленты с силиконовой защитой от воды и влаги. Соответствует стандарту IP65.

Подложка у нее белая. Общая длина 5 метров. По всей длины отмечены сегменты, по которым можно будет ее срезать и используя переходники в дальнейшем соединить кабелем или спаять.

На обратной стороне под бумажной прокладкой у Rubetek RL-3112 расположен клейкий слой.

Для освещения используются светодиоды SMD RGB 5050. Отличает их высокий уровень яркости.

В комплекте идет блок питания, также выполненный в белом корпусе. Характеристики 12В 2А. Есть участок кабеля, позволяющий разместить ленту на удалении от розетки.

Важной составляющей является блок управления. Оснащен он механической кнопкой, с внутренней стороны нанесена наклейка с QR-кодом.

Подключение стандартное с 4-контактами. Подключить можно с одной из двух сторон. Свободную в последующем использовать для последовательного подключения другой ленты.

Софт

Этот блок отвечает за беспроводное подключение к домашней сети и управление цветом. На боковой части ушко под винтовое крепление.Управление проводится через центр управления Rubetek. Мы его рассматривали в ходе теста других компонентов этого производителя.

Добавление проводится указанием данных домашней беспроводной сети с указанием логина и пароля. Следующем шагом можно присвоить имя и выбрать комнату размещения для дальнейшей простой идентификации конкретной ленты в приложении.

Разные типы источников света есть возможность объединить в общую группу, упростив общий цвет для нескольких лампочек и общий график включения и выключения.

В окне управления самой лентой отображается палитра цвета и основные цвета под быстрый выбор. Включение и выключение в один клик.

В разделе расписания задаются дни недели, время, включение или выключение. Они могут быть повторяющиеся или разовые.

Также лента Rubetek RL-3112 задействуется в сценариях с разными типами компонентов этого производителя. Свет можно включить по срабатыванию датчика движения или открытия. Выключить свет с активацией режима охраны и другие варианты.

Тесты

Ленту можно использовать для фоновой и основной подсветки. В качестве резервной в помещении, разместив по периметру. Мы приведем несколько таких рабочих вариантов.

Одна из них используется для фоновой подсветки периметра кровати в спальне. Срабатывая по датчику движения и во временной интервал с 21.00 до 23.00. Такое размещение не мешает сну, но при этом позволяет не включать основное освещение при перемещении по комнате.

Вторая лента на кухне. Также в качестве фоновой. К ней добавлены пара лампочек в вытяжку. Смотрится интересно. Плюс функционально, освещая рабочее пространство у столешницы.

Максимально выдает 405 люмен. Яркость можно регулировать в широком диапазоне. Цвет выбирается из палитры, достаточно точно. Визуально мерцание не замечается.

Подключается в диапазоне 2.4 ГГц. За время тестов мы не наблюдали проблем с качеством соединения, даже при удаленном размещении от роутера.

Итоги по Rubetek RL-3112

Rubetek RL-3112 – пример правильной реализации RGB-освещения. Она предлагает возможности регулировки яркости и цвета освещения с экрана смартфона. При этом интегрируется в общую систему умного дома, взаимодействуя с другими компонентами. Качественное исполнение, силиконовая защита от воды, клейкая основа, возможность разделения на отдельные сегменты. Из недостатков только стоимость, она выше, чем у лент без «умной» начинки.