Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения

В рамках «Лаборатории» мы уже изучали сетевые камеры Rubetek и все они были рассчитаны на эксплуатацию в помещении. Но в линейке производителя есть и решения, которые можно использовать для организации наружного наблюдения. Изучаемая сегодня Rubetek RV-3405 является одной из самых доступных.

Rubetek RV-3405 обзор

Это не новинка, но тем не менее, она остается актуальной. Приобрести можно свободно в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Упакована в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает блок питания, съемные антенны, крепежный набор и техническую документацию.

Внешний вид

Выполнена в защищенном корпусе. Не боится дождя и снега. Устанавливать можно снаружи.

В основе используется металл, окрашенный в белый цвет. Форма исполнения классическая.

На основании зафиксирован поворотный металлический кронштейн. Есть возможность выбора угла наклона и линии горизонта. Выбранное положение в последующем не смещается.

Две съемные Wi-Fi антенны. Фиксируются в традиционные разъемы. Также на обратной стороне расположено место выхода кабеля.

Объектив защищен стеклом. По периметру от него находится четыре ИК-диода для подсветки при съемке в ночное время. Датчик света, определяющий уровень освещения автоматически.

Лицевую панель в Rubetek RV-3405 можно будет снять. Крепится при помощи двух винтов. Внутри скрывается разъем под карту памяти формата microSD.

Кабель с защитными заглушками. Тут распространённый тип разъёма питания, линия с RJ-45 для проводного подключения к сети и кнопка управления.

Софт

Управление и просмотр с экрана телефона осуществляется через приложение Rubetek. После регистрации и создания дома, появляется возможность провести сеанс добавления. Сделать это можно через встроенную точку доступа или найдя камеру в локальной сети.

После добавления задается имя, выбирается место расположения. Добавить можно неограниченное количество камер. Выводятся или в виде списка, или в виде плиток.

Просматривается потоковое изображение с камеры. Добавляется запуск в память смартфона. Также вести запись можно на карту памяти или через центр управления в облако или общую флешку.

Предлагаются детальные настройки по съемке, дате и охранным функциям.

Общее приложение, которое в последующем можно использовать для масштабирования добавлением модулей управления и датчиков. Камера задействуется в создаваемых сценариях.

Тесты

Мы использовали Rubetek RV-3405 на двух объектах. Первый это передержка собак, использовалась группа из таких камер для видеомониторинга и возможности предоставления опции просмотра хозяевам собак удаленно. Второй на даче для обеспечения системы безопасности и мониторинга. Оба сценария, несмотря на то, что камеры могут работать, самостоятельно отображая изображение и ведя запись на карту памяти, для получения максимальной эффективности, потребовали добавление центра управления. Он позволяет использовать общий флеш-накопитель для всех камер, используемый для записи данных.

Также только центр может вести запись в облако Яндекс или Google. Так даже при краже камер с объекта, записи будут защищены и доступны в любое время.

Дневная и ночная съемка Rubetek RV-3405

Запись камера ведет в разрешении HD. Установлен 1 Мп сенсор CMOS. Детализация хорошая, как в ночное, так и дневное время.

Камеры также поддерживают протокол ONVIF, позволяя подключаться к сетевому регистратору и уже установленным сервисам видеонаблюдения.

Итоги по Rubetek RV-3405

Rubetek RV-3405 эффективно решает вопрос наружного видеонаблюдения, при этом предлагая возможности масштабирования и интеграции в систему умного дома. Поддержка ONVIF, отправка фото при срабатывании датчиков, хранение данных в облаке, встроенный слот под карту памяти, проводное и беспроводное подключение к сети.