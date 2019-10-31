Обзор Rubetek RV-3406. Поворотная Wi-Fi камера

Не так давно мы проводили детальное тестирование новой Wi-Fi камеры Rubetek RV-3411 с поддержкой Full HD съемки. Сегодня рассмотрим еще одну новинку – Rubetek RV-3406, отличием которой является поворотный механизм, позволяющий изменить направление съемки. Как и изученные ранее решения, она является составляющей общей системы умного дома, включающей датчики, центры управления и дополнительные модули.

Rubetek RV-3406 обзор

На официальном сайте она доступна с рекомендованной стоимостью 5990 рублей. Две камеры обойдутся в 10 782 рубля.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает саму камеру, блок питания, USB-кабель, набор для монтажа на потолок, 3M скотч, инструкцию и гарантийный талон. Также покупатель получает карту памяти объемом 16 Гбайт.

Внешний вид

Выполнена камера в компактном корпусе из белоснежного пластика с матовым покрытием. Внешне напоминает сову.

В центральной части расположен подвижный блок с объективом. Здесь же скрываются слот для карты памяти и кнопка перезагрузки, а также микрофон.

Помимо изменения угла направления объектива в Rubetek RV-3406, можно поворачивать в стороны сам корпус.

Для контроля активности выведен светодиодный индикатор. Рядом с объективом расположен ИК-диод для съемки в ночное время.

В основании скрывается microUSB-разъем, используемый для подачи питания. Кабель после подключения не мешает размещению камеры на ровной поверхности.

В отличие от рассмотренной ранее модели, тут пользователь сможет не ограничиваться ровной поверхностью, но и зафиксировать ее на стене или потолке. Все необходимое для монтажа есть в комплекте.

Софт

Для подключения камеры и последующего взаимодействия потребуется установка приложения rubetek, оно доступно для устройств, работающих на базе iOS и Android. Регулярно выпускаются обновления, добавляется новый функционал, отслеживаются ошибки.

Добавление камеры проводится выбором ее из списка доступных устройств. Вносятся данные домашней Wi-Fi сети. После этого камера выключает встроенную точку доступа и становится частью локальной сети. Рекомендуем провести обновление прошивки после успешного добавления.

Камеры выводятся в виде общего списка. Есть возможность распределить по комнатам, присвоить свое уникальное имя.

При выборе камеры отображается потоковое изображение с камеры. Тут можно будет выбрать между разрешениями 360p, 720p и 1080p. Запускается принудительная съемка, фотоснимок. Свайпом по изображению проводится поворот камеры в нужную сторону.

В окне настроек приведен список доступных опций. Выбираются имя и комната. Открываются основные настройки.

В один клик можно провести обновление прошивки. Выбрать сеть для беспроводного подключения.

Предлагается функция возврата камеры в закрепленное положение. Так камера будет возвращаться после смещения, фиксируясь на заданном ранее участке.

Доступен режим охраны. Сигнализация и отправка push-уведомлений на смартфон.

В разделе изображения выбирается цветовой профиль, проводится поворот изображения и задается громкость динамика.

Тесты

Тест съемки камерой Rubetek RV-3406

Запись Rubetek RV-3406 умеет вести по нескольким сценариям: постоянная съемка, запись по срабатыванию датчика движения или ручной старт записи. Файлы записываются на карту памяти или в облако Яндекс/Google.

Итоги по Rubetek RV-3406

Максимальное разрешение съемки Full HD. Картинка четкая по всей площади кадра. Тут установлен сенсор 2 Мпикс, 1/3 F23 CMOS. Есть ночной режим съемки. Встроенные динамик и микрофон дают обратную голосовую связь.Rubetek RV-3406 станет отличным вариантом для организации видеонаблюдения дома или в офисе. Продуманное приложение, простое добавление, удаленный просмотр изображения и выгрузка отснятых файлов в память смартфона, комплектная карта памяти, компактный корпус и аккуратный внешний вид. Поворотный механизм даст возможность осмотреть помещение и изменить направление съемки, не меняя место размещения самой камеры.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".