Обзор умной розетки SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020

Во время тестирования умной медиаприставки SberBox, среди прочих ее возможностей мы также отмечали заложенный еще тогда потенциал по расширении системы в рамках концепции «умного дома» и в конце февраля была представлена первая группа из трех устройств, состоящая из умной розетки Sber, а также двух умных лампочек Sber с цоколями E27 и Е14.

Комплектация

И сегодня мы рассмотрим пример работы всех этих устройств. К моменту публикации они уже появились в российских магазинах. Стоимость у них невысокая, относительно того что вышло у конкурентов ранее: Умная розетка Sber (SBDV-00018) - рекомендованная рыночная цена 1390 рублейУмная лампа Sber E27 (SBDV-00019) - рекомендованная розничная цена 990 рублейУмная лампа Sber E14 SBDV-00020 – рекомендованная розничная цена 990 рублейКомплект у них схож. Включает устройство, инструкцию и гарантийный талон. Упакованы в коробки с привлекательным оформлением. На боковых гранях приведены ключевые особенности и характеристики.

Розетка SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020

Внешний вид

Умные лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020 выполнены в традиционном для такого типа освещения корпусе.

Так обеспечивается широкая совместимость со светильниками, люстрами и другими типами устройств с патронами E14 и E27.

Колбы A60 и C37, мощность 9 Вт и 5.5 Вт. Лампы позволяют настраивать цвет освещения, цветовую температуру и яркость.

Умная розетка Sber выполнена в корпусе из белоснежного пластика. Ее отличают компактные габариты, при подключении в удлинитель не перекрывает соседние розетки.

На боковой грани выведена механическая кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором. Она отвечает за ручное включение/выключение, начальный этап синхронизации а также включения режима блокировки от детей.

Софт

Рассчитана она на нагрузку до 3680 Вт. Можно подключать разные типы электроприборы, включая утюги и нагреватели.Для управления умными устройствами, колонками, пультом и медиаприставкой используется приложение Сбер Салют. Рассматриваемые нами устройства могут быть первыми, знакомство с экосистемой можно начинать с них.

Процесс добавления между тремя этими устройствами схож. Заключается он в добавлении данных по домашней беспроводной сети, работающей в диапазоне 2.4 ГГц.

После успешного завершения отображаются в виде отдельных плиток с текущим статусом, названием, изображением и кнопкой для быстрого включения.

Для лампочек Sber предлагаются несколько готовых пресетов: белый свет с регулировками температуры и яркости, цветной режим, эффекты - свеча, северное сияние, романтика, рассвет, закат.

Также цвет можно выбрать вручную из палитры цветов. Задать яркость. Изменить баланс между холодными и теплыми оттенками.

Тесты

Розетку можно включить или выключить. С экрана приложения просмотреть статус даже при нахождении на работе или во время отпуска.На момент публикации это основные возможности, предлагаемые в приложении. Уже в ближайшем будущем ожидается их расширение.Введенные команды с помощью приложения или голоса передаются без заметных временных задержек. После успешного выполнения меняется статус. Включать и выключать можно не находятся в домашней сети.

Для лампочек помимо основных команд можно задать время включения, например, включить свет ко времени пробуждения, выбрать нужную цветовую температуру цвета или конкретный цвет. Несколько одинаковых устройств, например лампы в люстре могут быть объединены в общую группу. Пригодится для управления общей группой.

В ближайшее время мы опубликуем отдельный материал по SberPortal, пока же предлагаем посмотреть пример вывода интерфейса с отображением умных устройств. С него также можно управлять как с помощью сенсорного управления, так и голосовых команд.

Итоги

Подключив через розетку утюг или нагреватель, можно не переживать за то что возможно забыли выключить при выходе из дома. Также во время длительной поездки можно имитировать нахождение дома.Стартовый набор устройств включает базовые варианты, которые уже сейчас дают возможность управлять бытовыми приборами и освещениями. Весомым преимуществом на фоне представленных решений конкурентов станет невысокая стоимость. Голосовое управление с помощью виртуальных ассистентов, взаимодействие через приложение. Высокое качество исполнения и широкая совместимость.