Обзор умной розетки SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020

И сегодня мы рассмотрим пример работы всех этих устройств. К моменту публикации они уже появились в российских магазинах. Стоимость у них невысокая, относительно того что вышло у конкурентов ранее: Умная розетка Sber (SBDV-00018) - рекомендованная рыночная цена 1390 рублей
Умная лампа Sber E27 (SBDV-00019) - рекомендованная розничная цена 990 рублей Умная лампа Sber E14 SBDV-00020 – рекомендованная розничная цена 990 рублей
КомплектацияКомплект у них схож. Включает устройство, инструкцию и гарантийный талон. Упакованы в коробки с привлекательным оформлением. На боковых гранях приведены ключевые особенности и характеристики.
Розетка SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020
Внешний видУмные лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020 выполнены в традиционном для такого типа освещения корпусе.
Так обеспечивается широкая совместимость со светильниками, люстрами и другими типами устройств с патронами E14 и E27.
Колбы A60 и C37, мощность 9 Вт и 5.5 Вт. Лампы позволяют настраивать цвет освещения, цветовую температуру и яркость.
Умная розетка Sber выполнена в корпусе из белоснежного пластика. Ее отличают компактные габариты, при подключении в удлинитель не перекрывает соседние розетки.
На боковой грани выведена механическая кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором. Она отвечает за ручное включение/выключение, начальный этап синхронизации а также включения режима блокировки от детей.
Рассчитана она на нагрузку до 3680 Вт. Можно подключать разные типы электроприборы, включая утюги и нагреватели.
СофтДля управления умными устройствами, колонками, пультом и медиаприставкой используется приложение Сбер Салют. Рассматриваемые нами устройства могут быть первыми, знакомство с экосистемой можно начинать с них.
Процесс добавления между тремя этими устройствами схож. Заключается он в добавлении данных по домашней беспроводной сети, работающей в диапазоне 2.4 ГГц.
После успешного завершения отображаются в виде отдельных плиток с текущим статусом, названием, изображением и кнопкой для быстрого включения.
Для лампочек Sber предлагаются несколько готовых пресетов: белый свет с регулировками температуры и яркости, цветной режим, эффекты - свеча, северное сияние, романтика, рассвет, закат.
Также цвет можно выбрать вручную из палитры цветов. Задать яркость. Изменить баланс между холодными и теплыми оттенками.
Розетку можно включить или выключить. С экрана приложения просмотреть статус даже при нахождении на работе или во время отпуска.
На момент публикации это основные возможности, предлагаемые в приложении. Уже в ближайшем будущем ожидается их расширение.
ТестыВведенные команды с помощью приложения или голоса передаются без заметных временных задержек. После успешного выполнения меняется статус. Включать и выключать можно не находятся в домашней сети.
Для лампочек помимо основных команд можно задать время включения, например, включить свет ко времени пробуждения, выбрать нужную цветовую температуру цвета или конкретный цвет. Несколько одинаковых устройств, например лампы в люстре могут быть объединены в общую группу. Пригодится для управления общей группой.
В ближайшее время мы опубликуем отдельный материал по SberPortal, пока же предлагаем посмотреть пример вывода интерфейса с отображением умных устройств. С него также можно управлять как с помощью сенсорного управления, так и голосовых команд.
Подключив через розетку утюг или нагреватель, можно не переживать за то что возможно забыли выключить при выходе из дома. Также во время длительной поездки можно имитировать нахождение дома.