Обзор умной розетки SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020

Во время тестирования умной медиаприставки SberBox, среди прочих ее возможностей мы также отмечали заложенный еще тогда потенциал по расширении системы в рамках концепции «умного дома» и в конце февраля была представлена первая группа из трех устройств, состоящая из умной розетки Sber, а также двух умных лампочек Sber с цоколями E27 и Е14.

SBER SBDV-00018

И сегодня мы рассмотрим пример работы всех этих устройств. К моменту публикации они уже появились в российских магазинах. Стоимость у них невысокая, относительно того что вышло у конкурентов ранее: Умная розетка Sber (SBDV-00018) - рекомендованная рыночная цена 1390 рублей

Умная лампа Sber E27 (SBDV-00019) - рекомендованная розничная цена 990 рублей
Умная лампа Sber E14 SBDV-00020 – рекомендованная розничная цена 990 рублей

Комплектация

Комплект у них схож. Включает устройство, инструкцию и гарантийный талон. Упакованы в коробки с привлекательным оформлением. На боковых гранях приведены ключевые особенности и характеристики.

Розетка SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020

Внешний вид

Умные лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020 выполнены в традиционном для такого типа освещения корпусе.

SBER SBDV-00019

Так обеспечивается широкая совместимость со светильниками, люстрами и другими типами устройств с патронами E14 и E27.

SBER SBDV-00020

Колбы A60 и C37, мощность 9 Вт и 5.5 Вт. Лампы позволяют настраивать цвет освещения, цветовую температуру и яркость.

SBER SBDV-00018

Умная розетка Sber выполнена в корпусе из белоснежного пластика. Ее отличают компактные габариты, при подключении в удлинитель не перекрывает соседние розетки.

SBER SBDV-00018

На боковой грани выведена механическая кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором. Она отвечает за ручное включение/выключение, начальный этап синхронизации а также включения режима блокировки от детей.

SBER SBDV-00018

Рассчитана она на нагрузку до 3680 Вт. Можно подключать разные типы электроприборы, включая утюги и нагреватели.

Софт

Для управления умными устройствами, колонками, пультом и медиаприставкой используется приложение Сбер Салют. Рассматриваемые нами устройства могут быть первыми, знакомство с экосистемой можно начинать с них.

SBER SBDV-00020

Процесс добавления между тремя этими устройствами схож. Заключается он в добавлении данных по домашней беспроводной сети, работающей в диапазоне 2.4 ГГц.

SBER SBDV-00019

После успешного завершения отображаются в виде отдельных плиток с текущим статусом, названием, изображением и кнопкой для быстрого включения.

SBER SBDV-00018

Для лампочек Sber предлагаются несколько готовых пресетов: белый свет с регулировками температуры и яркости, цветной режим, эффекты - свеча, северное сияние, романтика, рассвет, закат.

SBER SBDV-00020

Также цвет можно выбрать вручную из палитры цветов. Задать яркость. Изменить баланс между холодными и теплыми оттенками.

SBER SBDV-00019

Розетку можно включить или выключить. С экрана приложения просмотреть статус даже при нахождении на работе или во время отпуска.

На момент публикации это основные возможности, предлагаемые в приложении. Уже в ближайшем будущем ожидается их расширение.

Тесты

Введенные команды с помощью приложения или голоса передаются без заметных временных задержек. После успешного выполнения меняется статус. Включать и выключать можно не находятся в домашней сети.

SBER SBDV-00020

Для лампочек помимо основных команд можно задать время включения, например, включить свет ко времени пробуждения, выбрать нужную цветовую температуру цвета или конкретный цвет. Несколько одинаковых устройств, например лампы в люстре могут быть объединены в общую группу. Пригодится для управления общей группой.

SBER SBDV-00019

В ближайшее время мы опубликуем отдельный материал по SberPortal, пока же предлагаем посмотреть пример вывода интерфейса с отображением умных устройств. С него также можно управлять как с помощью сенсорного управления, так и голосовых команд.

SBER SBDV-00020

Подключив через розетку утюг или нагреватель, можно не переживать за то что возможно забыли выключить при выходе из дома. Также во время длительной поездки можно имитировать нахождение дома.

Итоги

Стартовый набор устройств включает базовые варианты, которые уже сейчас дают возможность управлять бытовыми приборами и освещениями. Весомым преимуществом на фоне представленных решений конкурентов станет невысокая стоимость. Голосовое управление с помощью виртуальных ассистентов, взаимодействие через приложение. Высокое качество исполнения и широкая совместимость.
Комментарии и отзывы SBER SBDV-00018
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