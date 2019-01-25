Обзор SINBO SHB 3165. Электрическая мясорубка 3000 Вт

2019-01-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SINBO SHB 3165; [441]
В наше распоряжение попала новая мясорубка Sinbo SHB-3165 с заявленной мощностью в 3000 Вт, тремя дисками с разными диаметрами, насадками для приготовления колбас и кеббе. Помимо этого, тут есть защита двигателя от перегрузки, несколько ступеней мощности и самозатачивающийся нож. Её средняя стоимость составляет 7700 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

SINBO SHB 3165 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает загрузочный лоток, толкатель, три диска для фарша, формующую насадку для кеббе и насадку для колбасок, а также техническую документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением мясорубки и данными по её характеристикам.

Внешний вид

Внешний вид и конструкция у SINBO SHB 3165 типична для мясорубок. Габариты средние.

Основной отсек имеет трапецевидную форму с закругленными гранями. Корпус металлический.

Серебристый цвет с минималистичным оформлением выглядят привлекательно и стильно. Отлично впишется в любой интерьер.

На боковой грани находится кнопка режима REVERSE и регулятор мощности оборотов.

Снизу четыре ножки, гасящие вибрацию и предотвращающие скольжение во время вращения.

Шнур электропитания закреплен в задней части корпуса, длины его достаточно для использования в домашних условиях.

На боковой стороне корпуса находится поворотный фиксатор блока мясорубки. Снимать и ставить не сложно. Фиксируется надежно.

Стальной приводной вал расположен по центру муфты. По периметру две направляющие. Все детали SINBO SHB 3165 выполнены из металла. Зазубрин и неровностей незамечено.

К качеству заточки ножа замечаний нет. Стоит быть осторожным при разборе и сборке. Три комплектные перфорированные решетки с диаметрами 3, 5 и 7 мм. Толкатель пластиковый. Есть ручка для удобного хвата, внутри горловины вращается легко.

Тесты

Управление мясорубкой интуитивно понятно. Включение проходит поворотом тумблера, таким же способом она выключается. Два уровня мощности. Максимальная 3000 Вт. Перед началом эксплуатации нужно промыть и высушить все части, которые будут соприкасаться с продуктами в ходе готовки. Посторонних запахов и следов смазки не было.

Фарш из мяса индейки

Мясо предварительно было очищено от пленок и жира. Нарезано на куски, способные легкор пройти в горловину. Прокручивали со средним диаметром отверстия. Прокручивает быстро и уверенно. На выходе получили равномерно измельченный фарш. Перерабатывает быстро, можно предположить, что заявленная производительность в 3 кг/мин близка к реальным показателям.

Фарш из мяса говядины

Для последующей готовки пельменей, была переработана жилистая говядина. Мясо охлажденное, нарезанное на куски. На выходе также получили равномерно порубленный фарш без сдавленных кусков. В районе ножа было обнаружено не большое количество непрорезанных жил.

Томатный соус

Для готовки соуса взяли лоток помидоров сорта «слива» с кожурой. Для свободного прохождения они были нарезаны. Перерабатывались с кожурой, измельчены до жидкого состояния. В завершении добавлены зелень и специи.

Апельсиновый фарш

Килограмм нарезанных апельсинов вместе с косточками и кожурой, переработаны быстро. Менее чем через 40 секунд весь объем был переработан. Кожура перемололась в мелкие кусочки равного размера. В последующем из него можно будет изготовить вкуснейший джем.

Фарш для кормления аквариумных рыбок

Мы также использовали эту мясорубку в ходе подготовке фарша для последующего кормления аквариумных рыбок, преимущественно дискусов. В качестве ингредиентов используются сырое говяжье сердце, креветки с панцирем, очищенные мидии, кальмары, шпинат, цветная капуста, морковь, перец и яблоко.

Все эти компоненты были переработаны в равномерную массу, без видимых затруднений. Равномерно перемешивается, распределяется по пакетам для заморозки. Оптимальный корм для хорошего роста и здоровья аквариумных рыбок готов.

Итоги по SINBO SHB 3165

SINBO SHB 3165 – простой и надежный в эксплуатации бытовой прибор. Классическая конструкция, преобладание металла в конструкции, простая разборка и сборка, возможность обработки в посудомоечной машине, набор насадок и дисков, высокая мощность, система реверса и защита двигателя от перегрузки.

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