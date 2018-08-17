Обзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK). Беспроводной геймпад для Windows

2018-08-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SPEEDLINK STRIKE NX; [128]
Веселые посиделки с друзьями с парой геймпадов, приставкой и любимым шутером на большом экране. Море позитивных и ярких эмоций. Всем этим можно наслаждаться не только имея под рукой консоль, геймпады доступны и для ПК. Как пример тестируемый сегодня SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK) поддерживает сразу два режима xInput и DirectInput. Сама серия успела претерпеть ряд обновлений и улучшений.

SPEEDLINK STRIKE NX

К моменту публикации эта модель находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

SPEEDLINK STRIKE NX обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает USB-адаптер, руководство пользователя и гарантийный талон.

SPEEDLINK STRIKE NX

Внешний вид/h3> Визуально SPEEDLINK STRIKE NX выглядит добротно и выдержано. Основным материалом выступает черный пластик.

SPEEDLINK STRIKE NX

В оформлении используется сочетание фирменных цветов: красного и черного. Агрессивности добавляют также заострённые формы ручек.

SPEEDLINK STRIKE NX

Компоновка и набор элементов соответствует геймпаду Sony Dualshosk 4. Кстати, существует отдельная версия для PS.

SPEEDLINK STRIKE NX

По центру выведено три кнопки: START, SELECT и HOME. Под ними группа из четырех светодиодных индикаторов, отображающий активный режим работы.

SPEEDLINK STRIKE NX

Четыре правые кнопки с маркировкой: X, Y, A, B. Нажимаются с небольшим усилием и хорошей тактильной отдачей.

SPEEDLINK STRIKE NX

Пара стиков суглублением по центру, в этой зоне есть прорезиненная накладка. Присутствуют аналоговые курки и триггеры.

SPEEDLINK STRIKE NX

На внутренней стороне нанесена наклейка с техническими данными. В руке геймпад SPEEDLINK STRIKE NX лежит удобно. Претензий по качеству сборки нет.

Тесты/h3> Для беспроводного подключения используется частота 2.4 ГГц. Сопряжение проходит автоматически после подключения адаптера к ПК. Команды передает стабильно и быстро в радиусе 8-10 метров от системного блока. Пользователь может выбрать между режимами xInput и DirectInput. Установка драйвера не требуется. В немалом числе игр активируются подсказки и управление с помощью джойстика. К одному ПК можно будет подключить более одного геймпада, насладившись файтингами с друзьями.

SPEEDLINK STRIKE NX

Кнопки отзывчивые. Расположены удобно. Вес корпуса хорошо сбалансирован. Поддерживается вибрация.

SPEEDLINK STRIKE NX

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 6-7 часов беспрерывной работы. Восстановление проводится через microUSB на боковой грани.

Итоги по SPEEDLINK STRIKE NX/h3> Геймпад SPEEDLINK STRIKE NX нам понравился. Невысокая стоимость, хорошая функциональность, добротная сборка. Из приятных особенностей отметим поддержка обоих типов API и виброотдачу.


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