Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией

Комплектация

Напольные весы являются главным помощником для тех, кто следит за своей фигурой. К нам в руки попали напольные весы с сенсорным управлением компании STARWIND. Стоимость по сервису яндекс маркет составляет 990 рублей. Рассмотрим их поближе.Весы STARWIND поставляются в картонной упаковке. На лицевой части изображены весы, основные характеристики и маркировка модели. На обратной стороне тоже самое, но ещё добавлена информация о производителе. Напольные весы обернуты в пупырчатую пленку для безопасной транспортировки.

Имеется инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус весов состоит из пластикового основания, а лицевая сторона изготовлена из закаленного стекла, черного цвета. Металлические вставки и логотип компании обеспечивают стильный вид.

Информация и показания отображаются на жидкокристаллическом дисплее. Управление настройками происходит с помощью сенсорных клавиш.

Основание весов имеет четыре датчика. Прорезиненные ножки предотвращают скольжение на поверхности, например на кафеле. Напольные весы питаются от батареек. В комплекте есть две ААА батарейки.

Настройка

Весы позволяют сохранить до 10 профилей. Рассмотрим их на моем примере.

Выбираем профиль, затем пол.

Далее возраст и рост.

Встаем на весы и данные сохраняются. После взвешивания весы показывают обширную информацию.

FAT-процент жира: 14.5%

TBW-процент жидкости: 62.9%

MUS-процент мышц: 39.0%

BONE-процент костной ткани: 4.7%

BMI-Индекс массы тела: 22.9

KCAL-рекомендуемая норма калорий: 1551

STARWIND SSP6051 обзор

Итоги по STARWIND SSP6051

Напольные весы компании STARWIND предлагают обширную информацию и расширенный набор показаний для контроля веса. Модель отличается стильным дизайном. Надежная упаковка из картона. Напольные весы очень просты в настройке. По моему мнению, отличный вариант для людей которые следят за своим собственным весом.