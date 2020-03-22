Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией

2020-03-22, Автор - Ramil; Продукт - STARWIND SSP6051; [353]
Напольные весы являются главным помощником для тех, кто следит за своей фигурой. К нам в руки попали напольные весы с сенсорным управлением компании STARWIND. Стоимость по сервису яндекс маркет составляет 990 рублей. Рассмотрим их поближе.

Комплектация

Весы STARWIND поставляются в картонной упаковке. На лицевой части изображены весы, основные характеристики и маркировка модели. На обратной стороне тоже самое, но ещё добавлена информация о производителе. Напольные весы обернуты в пупырчатую пленку для безопасной транспортировки.

STARWIND SSP6051

Имеется инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

STARWIND SSP6051

Внешний вид

Корпус весов состоит из пластикового основания, а лицевая сторона изготовлена из закаленного стекла, черного цвета. Металлические вставки и логотип компании обеспечивают стильный вид.

STARWIND SSP6051

Информация и показания отображаются на жидкокристаллическом дисплее. Управление настройками происходит с помощью сенсорных клавиш.

STARWIND SSP6051

Основание весов имеет четыре датчика. Прорезиненные ножки предотвращают скольжение на поверхности, например на кафеле. Напольные весы питаются от батареек. В комплекте есть две ААА батарейки.

STARWIND SSP6051

Настройка

STARWIND SSP6051

Весы позволяют сохранить до 10 профилей. Рассмотрим их на моем примере.

STARWIND SSP6051

Выбираем профиль, затем пол.

STARWIND SSP6051

Далее возраст и рост.

STARWIND SSP6051

Встаем на весы и данные сохраняются. После взвешивания весы показывают обширную информацию.

FAT-процент жира: 14.5%

STARWIND SSP6051

TBW-процент жидкости: 62.9%

STARWIND SSP6051

MUS-процент мышц: 39.0%

STARWIND SSP6051

BONE-процент костной ткани: 4.7%

STARWIND SSP6051

BMI-Индекс массы тела: 22.9

STARWIND SSP6051

KCAL-рекомендуемая норма калорий: 1551

STARWIND SSP6051

STARWIND SSP6051 обзор

Итоги по STARWIND SSP6051

Напольные весы компании STARWIND предлагают обширную информацию и расширенный набор показаний для контроля веса. Модель отличается стильным дизайном. Надежная упаковка из картона. Напольные весы очень просты в настройке. По моему мнению, отличный вариант для людей которые следят за своим собственным весом.

Комментарии и отзывы STARWIND SSP6051
Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометриейОбзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией
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