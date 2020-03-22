Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией

Напольные весы являются главным помощником для тех, кто следит за своей фигурой. К нам в руки попали напольные весы с сенсорным управлением компании STARWIND. Стоимость по сервису яндекс маркет составляет 990 рублей. Рассмотрим их поближе.
КомплектацияВесы STARWIND поставляются в картонной упаковке. На лицевой части изображены весы, основные характеристики и маркировка модели. На обратной стороне тоже самое, но ещё добавлена информация о производителе. Напольные весы обернуты в пупырчатую пленку для безопасной транспортировки.
Имеется инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Внешний видКорпус весов состоит из пластикового основания, а лицевая сторона изготовлена из закаленного стекла, черного цвета. Металлические вставки и логотип компании обеспечивают стильный вид.
Информация и показания отображаются на жидкокристаллическом дисплее. Управление настройками происходит с помощью сенсорных клавиш.
Основание весов имеет четыре датчика. Прорезиненные ножки предотвращают скольжение на поверхности, например на кафеле. Напольные весы питаются от батареек. В комплекте есть две ААА батарейки.
Настройка
Весы позволяют сохранить до 10 профилей. Рассмотрим их на моем примере.
Выбираем профиль, затем пол.
Далее возраст и рост.
Встаем на весы и данные сохраняются. После взвешивания весы показывают обширную информацию.FAT-процент жира: 14.5%
TBW-процент жидкости: 62.9%
MUS-процент мышц: 39.0%
BONE-процент костной ткани: 4.7%
BMI-Индекс массы тела: 22.9
KCAL-рекомендуемая норма калорий: 1551