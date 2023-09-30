Беспроводной геймпад со сменными крестовинами. Обзор SVEN GC-4040

Тестируемый сегодня беспроводной геймпад SVEN GC-4040 может эксплуатироваться с разными типами устройств, включая консоль PlayStation, планшеты iOS и Android, а также персональные компьютеры. Из особенностей его выделяются виброотдача, сенсорная панель управления, 6-осевой гироскоп, порт для наушников и сменные крестовины.

Комплектация

Комплект его включает три вида сменных крестовин, USB-кабель для зарядки, руководство пользователя на русском языке. Упаковано все в коробку из плотного картона.

SVEN GC-4040 обзор

Внешний вид

Представлен геймпад в черном и черно-красном вариантах исполнения. Корпус выполнен из пластика с матовым покрытием, не подверженным загрязнениям следами пальцев.

По форме он приближен к классическому DualShock 4, это же касается расположения стиков и крестовины.

На ручках есть дополнительные прорезиненные накладки с текстурным рисунком в виде сетки с мелкими точками, улучшающими сцепление в руках.

Такой же рисунок на сенсорной панели, занимающей центральную часть сверху. Под ней кнопки SHARE и OPTIONS, в центре подсвечиваемая кнопка с логотипом бренда, с которой, как и на оригинальном геймпаде, можно запускать консоль.

У SVEN GC-4040 встроенный микрофон и возможность подключения проводной гарнитуры. Зарядка при этом проходит через актуальный разъем USB-C.

Справа кнопки с изображением квадрата, треугольника, крестика и круга. Два стика с углублением под пальцы на шляпке.

Конструктивной особенностью этого геймпада стала сменная крестовина. Владелец получает сразу три вида, среди них есть как с отдельными стрелками, так и промежуточными зонами, можно будет подобрать под свой вкус и стиль игры.

Тесты

Сидят они плотно, для того, чтобы снять, нужно приложить усилие. Самопроизвольно они не слетают.Для соединения геймпад использует Bluetooth, при этом может запоминать несколько устройств, в дальнейшем переключаясь между ними. Большую часть времени мы эксплуатировали его с консолью PlayStation 4 Slim, для первого подключения необходимо будет соединить консоль и геймпад кабелем, после привязки достаточно будет зажимать на короткое время центральную кнопку.

Итоги

В сравнении с DualShock 4 у SVEN GC-4040 немного жестче ход по крестовине и больше сопротивление для триггеров. По скорости и точности разности замечено не было, мы играли с ним в Mortal Kombat 11, а также в Battlefield 2042.Поддерживаются все актуальные игры от Sony, на ПК тоже проблем не было. Многие игры уже нативно работают с геймпадом без необходимости проведения дополнительных настроек. Доступен режим X-Input. Помимо этого можно использовать с планшетами и смартфонами, включая новый iPhone 15.Встроенный аккумулятор давал в среднем 8 часов беспрерывной игры. Зарядка при этом занимает около 2 часов.SVEN GC-4040 – беспроводной геймпад со сменными крестовинами, поддерживающий различные платформы. Высокое качество исполнения, хорошие показатели автономной работы, зарядка через USB-C, классическая для Sony раскладка, 6-осевой гироскоп.