Обзор SVEN GC-5050. Беспроводной геймпад для консолей, планшетов, смартфонов и ПК

Беспроводной геймпад SVEN GC-5050, изучаемый нами сегодня, универсален он поддерживает различные системы, включая консоли PlayStation и Nintendo, планшеты и смартфоны на Android и iOS, а также ПК на Windows. Данная модель предлагает режимы X-INPUT и D-INPUT, традиционный набор элементов управления, подсветку, виброотдачу и аккумулятор с емкостью 800 мАч.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением геймпада и данными по его техническим характеристикам. Сам манипулятор внутри зафиксирован в пластиковой подложке. Комплект его включает USB-кабель, держатель для смартфона, руководство пользователя, краткий буклет с информацией по способам подключения к разным типам устройств, гарантийный талон.

SVEN GC-5050 обзор

Внешний вид

У геймпада интересное внешнее исполнение. Его корпус выполнен из прозрачного пластика, позволяя рассмотреть все элементы расположенные внутри него.

Это же удачно подчеркивает лента с динамичной RGB-подсветкой, которая идет вдоль всего периметра. Есть несколько режимов ее работы, среди которых смена цветов, статичный цвет или полное ее отключение.

Переключение режимов работы идет с помощью компактной кнопки, расположенной справа и немного притопленной относительно основной плоскости, исключая ложное нажатие.

Внешние поверхности у него гладкие. Как показала практика эксплуатации, проблем со сбором следов пальцев у него нет. Вес 214 граммов.

По форме исполнения SVEN GC-5050 ближе всего к Xbox контроллеру, это же касается компоновки элементов управления.

Пара джойстиков выведены, левый из которых расположен выше правого. Восьмипозиционная крестовина, четыре кнопки (круг, квадрат, треугольник и крестик). И набор функциональных кнопок в центре. Здесь же находится индикатор отображения состояния соединения и заряда аккумулятора.

На тыльной стороне левый и правый триггер и бампер. Между ними разъем USB-C используемый для зарядки.

Тесты

Для соединения SVEN GC-5050 использует интерфейс Bluetooth и мы предлагаем рассмотреть опыт эксплуатации с несколькими типами устройств. Начнем с PlayStation 4, при первом соединении с ней потребуется проводное подключение, далее запуск консоли будет проходить простым включением кнопки Home на геймпаде.

По форме он отличается от DualShock 4 и скорее ближе к DualSense, хотя раскладка джойстиков и крестовины тут от Xbox. В плане привыкания проблем не будет, отлично лежит в руке, на все команды реагирует шустро, ни в чем не уступая оригинальным геймпадам.

Следующим шагом проверили соединение с iPad Air 4. Для начала перевели его в режим соединения с этой операционной системы (все комбинации приведены в краткой инструкции), нашли в списке устройств для подключения. С ним поиграли в Roblox и Minecraft.

Завершим Android смартфоном. Тут пригодится комплектный съемный держатель, устанавливаемый на корпус геймпада. Подойдут телефоны с разной диагональю экрана, мы тестировали с дисплеем 6.7 дюймов. Для начала отметим, что поддержка геймпада будет зависеть от разработчиков каждой игры в отдельности. Как пример, с PUBG Mobile все ограничено только единичными действиями, а в гонках Asphalt 9 уже полноценное управление. Из интересного с геймпадом можно поиграть в различные симуляторы консолей прошлых поколений.

Итоги

Аккумулятор 800 мАч с работающей подсветкой давал около 8 часов беспрерывной игры. Для зарядки в последующем можно использовать зарядку от телефона или планшета.SVEN GC-5050 – универсальный беспроводной геймпад, который станет удачной альтернативой оригинальному DualShock, а также позволяющий улучшить игровой опыт с ПК, планшетом и смартфоном. Интересное внешнее исполнение с прозрачным корпусом и подсветкой, традиционная раскладка от Xbox, два режима работы, USB-C для зарядки и хорошие показатели автономной работы. Не устроить может гладкая поверхность, матовая более цепкая, хотя тут дело вкуса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".