Обзор SVEN GC-5050. Беспроводной геймпад для консолей, планшетов, смартфонов и ПК

Коробка из плотного картона с изображением геймпада и данными по его техническим характеристикам. Сам манипулятор внутри зафиксирован в пластиковой подложке. Комплект его включает USB-кабель, держатель для смартфона, руководство пользователя, краткий буклет с информацией по способам подключения к разным типам устройств, гарантийный талон.
У геймпада интересное внешнее исполнение. Его корпус выполнен из прозрачного пластика, позволяя рассмотреть все элементы расположенные внутри него.
Это же удачно подчеркивает лента с динамичной RGB-подсветкой, которая идет вдоль всего периметра. Есть несколько режимов ее работы, среди которых смена цветов, статичный цвет или полное ее отключение.
Переключение режимов работы идет с помощью компактной кнопки, расположенной справа и немного притопленной относительно основной плоскости, исключая ложное нажатие.
Внешние поверхности у него гладкие. Как показала практика эксплуатации, проблем со сбором следов пальцев у него нет. Вес 214 граммов.
По форме исполнения SVEN GC-5050 ближе всего к Xbox контроллеру, это же касается компоновки элементов управления.
Пара джойстиков выведены, левый из которых расположен выше правого. Восьмипозиционная крестовина, четыре кнопки (круг, квадрат, треугольник и крестик). И набор функциональных кнопок в центре. Здесь же находится индикатор отображения состояния соединения и заряда аккумулятора.
На тыльной стороне левый и правый триггер и бампер. Между ними разъем USB-C используемый для зарядки.
По форме он отличается от DualShock 4 и скорее ближе к DualSense, хотя раскладка джойстиков и крестовины тут от Xbox. В плане привыкания проблем не будет, отлично лежит в руке, на все команды реагирует шустро, ни в чем не уступая оригинальным геймпадам.
Следующим шагом проверили соединение с iPad Air 4. Для начала перевели его в режим соединения с этой операционной системы (все комбинации приведены в краткой инструкции), нашли в списке устройств для подключения. С ним поиграли в Roblox и Minecraft.
Завершим Android смартфоном. Тут пригодится комплектный съемный держатель, устанавливаемый на корпус геймпада. Подойдут телефоны с разной диагональю экрана, мы тестировали с дисплеем 6.7 дюймов. Для начала отметим, что поддержка геймпада будет зависеть от разработчиков каждой игры в отдельности. Как пример, с PUBG Mobile все ограничено только единичными действиями, а в гонках Asphalt 9 уже полноценное управление. Из интересного с геймпадом можно поиграть в различные симуляторы консолей прошлых поколений.
Аккумулятор 800 мАч с работающей подсветкой давал около 8 часов беспрерывной игры. Для зарядки в последующем можно использовать зарядку от телефона или планшета.