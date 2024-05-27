Игровой руль для PlayStation, Nintendo Switch, ПК и Android. Обзор SVEN GC-W150

Не так давно мы изучали сразу несколько игр геймплей которых был связан с вождением автомобилей. Это и спортивные гонки, а также Expedition где темп меньше, но само управление ставит перед геймером испытание. Изучаемый сегодня руль SVEN GC-W150 позволит дать опыт и ощущения управления реальным автомобилем, при этом он поддерживает ПК, Nintendo Switch, PlayStation 3 и 4, а также Android.

SVEN GC-W150

Комплектация

SVEN GC-W150

Поставляется в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для переноски. На ее гранях приведены данные по характеристикам и особенностям исполнения. Помимо самого руля, комплект включает площадку с педалями, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN GC-W150

Внешний вид

Состоит из двух элементов, соединяемых между собой съемным кабелем. Это основной блок с рулевым колесом и переключателем скоростей, а также блок с двумя педалями. Разъем для подключения находится в основании основного блока.

SVEN GC-W150

Внешний вид элегантный, без лишних декоративных элементов. Ключевым материалом выступает пластик, качество сборки высокое.

SVEN GC-W150

Места хвата ладонью имеет утолщение, схожее с тем что есть у реальных автомобилей. В этих зонах оно напоминает нечто среднее между пластиком и резиной.

SVEN GC-W150

В центральной части набор функциональных элементов, повторяющих набор кнопок на джойстике. Ниже кнопки используемые для проведения процедуры программирования и доступа к сервисному меню.

SVEN GC-W150

Еще четыре кнопки находятся на обратной стороне, расположены с учетом того чтобы была возможность нажатия без ослабевания хватки рулевого колеса. Они соответствуют L1, L2, R1, R2. Справа рычаг переключения скоростей с двумя положениями для повышения или понижения, а также центральное в которое возвращается автоматически.

SVEN GC-W150

На основании четыре присоски, которые распределены по краям. Обеспечивается устойчивое положение, по опыту не смещалось и при резких поворотах рулевого колеса.

SVEN GC-W150

Блок педалей у SVEN GC-W150 также выполнен из пластика. Состоит из основания с зоной для расположения ног под рифлёный алюминий. Две педали – газ и тормоз.

SVEN GC-W150

На внутренней части четыре компактные резиновые накладки. Для полного отсутствия скольжения на полу без коврового покрытия явно недостаточно, дополнительные можно будет нанести самостоятельно.

SVEN GC-W150

Тесты

Установить этот игровой руль можно на любой стол, не требуется его отдельная подготовка. Поместится даже в ограниченном пространстве. Блок с педалями располагается на полу, длины кабеля достаточно для того чтобы аккуратно его провести до основного блока. Само рулевое колесо подключается при помощи кабеля длиной 2.4 метра. Хватало и для сценария когда руль подключался к консоли и ставился на компактный столик рядом с диваном.

SVEN GC-W150

Для работы не требуется установка драйвера и программного обеспечения. При подключении к ПК можно выбирать между режимами X-INPUT и D-INPUT. На практике вся библиотека у нас в STEAM корректно работала с ним без необходимости разбираться с предустановками, определился автоматически и само управление работало корректно. Также проверили работу на PlayStation 4, запустив Grand Turismo, GTA 5 и Expeditions.

SVEN GC-W150

Теперь к технической части, угол поворота 180 градусов. Поддерживает регулировку чувствительности в пределах 4 уровней. Это не профессиональный уровень, но при этом закрывающий потребности обычный геймеров. Есть виброотдача. Доступные на нем кнопки можно будет перенастроить используя встроенные возможности под свои предпочтения.

SVEN GC-W150

Итоги

SVEN GC-W150 – игровой руль, который подарит новые эмоции от управления автомобилей в играх на ПК и консолях. Простое подключение, традиционное расположение органов управления, угол поворота 180 градусов, программируемые клавиши, виброотдача, регулируемая чувствительность. Не устроить может скольжение блока с педалями на полу без коврового покрытия, вопрос решается самостоятельно дополнительным наклеиванием противоскользящих накладок.
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