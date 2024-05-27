Игровой руль для PlayStation, Nintendo Switch, ПК и Android. Обзор SVEN GC-W150

Поставляется в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для переноски. На ее гранях приведены данные по характеристикам и особенностям исполнения. Помимо самого руля, комплект включает площадку с педалями, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид элегантный, без лишних декоративных элементов. Ключевым материалом выступает пластик, качество сборки высокое.
Места хвата ладонью имеет утолщение, схожее с тем что есть у реальных автомобилей. В этих зонах оно напоминает нечто среднее между пластиком и резиной.
В центральной части набор функциональных элементов, повторяющих набор кнопок на джойстике. Ниже кнопки используемые для проведения процедуры программирования и доступа к сервисному меню.
Еще четыре кнопки находятся на обратной стороне, расположены с учетом того чтобы была возможность нажатия без ослабевания хватки рулевого колеса. Они соответствуют L1, L2, R1, R2. Справа рычаг переключения скоростей с двумя положениями для повышения или понижения, а также центральное в которое возвращается автоматически.
На основании четыре присоски, которые распределены по краям. Обеспечивается устойчивое положение, по опыту не смещалось и при резких поворотах рулевого колеса.
Блок педалей у SVEN GC-W150 также выполнен из пластика. Состоит из основания с зоной для расположения ног под рифлёный алюминий. Две педали – газ и тормоз.
На внутренней части четыре компактные резиновые накладки. Для полного отсутствия скольжения на полу без коврового покрытия явно недостаточно, дополнительные можно будет нанести самостоятельно.
Для работы не требуется установка драйвера и программного обеспечения. При подключении к ПК можно выбирать между режимами X-INPUT и D-INPUT. На практике вся библиотека у нас в STEAM корректно работала с ним без необходимости разбираться с предустановками, определился автоматически и само управление работало корректно. Также проверили работу на PlayStation 4, запустив Grand Turismo, GTA 5 и Expeditions.
Теперь к технической части, угол поворота 180 градусов. Поддерживает регулировку чувствительности в пределах 4 уровней. Это не профессиональный уровень, но при этом закрывающий потребности обычный геймеров. Есть виброотдача. Доступные на нем кнопки можно будет перенастроить используя встроенные возможности под свои предпочтения.