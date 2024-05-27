Игровой руль для PlayStation, Nintendo Switch, ПК и Android. Обзор SVEN GC-W150

Не так давно мы изучали сразу несколько игр геймплей которых был связан с вождением автомобилей. Это и спортивные гонки, а также Expedition где темп меньше, но само управление ставит перед геймером испытание. Изучаемый сегодня руль SVEN GC-W150 позволит дать опыт и ощущения управления реальным автомобилем, при этом он поддерживает ПК, Nintendo Switch, PlayStation 3 и 4, а также Android.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для переноски. На ее гранях приведены данные по характеристикам и особенностям исполнения. Помимо самого руля, комплект включает площадку с педалями, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Состоит из двух элементов, соединяемых между собой съемным кабелем. Это основной блок с рулевым колесом и переключателем скоростей, а также блок с двумя педалями. Разъем для подключения находится в основании основного блока.

Внешний вид элегантный, без лишних декоративных элементов. Ключевым материалом выступает пластик, качество сборки высокое.

Места хвата ладонью имеет утолщение, схожее с тем что есть у реальных автомобилей. В этих зонах оно напоминает нечто среднее между пластиком и резиной.

В центральной части набор функциональных элементов, повторяющих набор кнопок на джойстике. Ниже кнопки используемые для проведения процедуры программирования и доступа к сервисному меню.

Еще четыре кнопки находятся на обратной стороне, расположены с учетом того чтобы была возможность нажатия без ослабевания хватки рулевого колеса. Они соответствуют L1, L2, R1, R2. Справа рычаг переключения скоростей с двумя положениями для повышения или понижения, а также центральное в которое возвращается автоматически.

На основании четыре присоски, которые распределены по краям. Обеспечивается устойчивое положение, по опыту не смещалось и при резких поворотах рулевого колеса.

Блок педалей у SVEN GC-W150 также выполнен из пластика. Состоит из основания с зоной для расположения ног под рифлёный алюминий. Две педали – газ и тормоз.

На внутренней части четыре компактные резиновые накладки. Для полного отсутствия скольжения на полу без коврового покрытия явно недостаточно, дополнительные можно будет нанести самостоятельно.

Тесты

Установить этот игровой руль можно на любой стол, не требуется его отдельная подготовка. Поместится даже в ограниченном пространстве. Блок с педалями располагается на полу, длины кабеля достаточно для того чтобы аккуратно его провести до основного блока. Само рулевое колесо подключается при помощи кабеля длиной 2.4 метра. Хватало и для сценария когда руль подключался к консоли и ставился на компактный столик рядом с диваном.

Для работы не требуется установка драйвера и программного обеспечения. При подключении к ПК можно выбирать между режимами X-INPUT и D-INPUT. На практике вся библиотека у нас в STEAM корректно работала с ним без необходимости разбираться с предустановками, определился автоматически и само управление работало корректно. Также проверили работу на PlayStation 4, запустив Grand Turismo, GTA 5 и Expeditions.

Теперь к технической части, угол поворота 180 градусов. Поддерживает регулировку чувствительности в пределах 4 уровней. Это не профессиональный уровень, но при этом закрывающий потребности обычный геймеров. Есть виброотдача. Доступные на нем кнопки можно будет перенастроить используя встроенные возможности под свои предпочтения.

Итоги

SVEN GC-W150 – игровой руль, который подарит новые эмоции от управления автомобилей в играх на ПК и консолях. Простое подключение, традиционное расположение органов управления, угол поворота 180 градусов, программируемые клавиши, виброотдача, регулируемая чувствительность. Не устроить может скольжение блока с педалями на полу без коврового покрытия, вопрос решается самостоятельно дополнительным наклеиванием противоскользящих накладок.