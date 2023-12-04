Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730

Ранее мы проводили тестирование акустической системы SVEN SPS-725, выполненной в формате 2.0. Сегодня же мы рассмотрим еще одну новинку SVEN SPS-730 с выбором проводных, беспроводных и встроенных источников воспроизведения, выполненную в корпусе с отделкой из бархатистой экокожей.

SVEN SPS-730

Комплектация

Коробка из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри колонки находятся в транспортировочном пакете и зафиксированы в палет.

SVEN SPS-730

Комплект включает питающий кабель, пульт управления с батарейками, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SPS-730

SVEN SPS-730 обзор

Внешний вид

У колонок задел на премиальный внешний вид. Основа из МДФ идет с отделкой бархатистой экокожей с выраженным рисунком. Отлично смотрится в интерьере.

SVEN SPS-730

Лицевая сторона из глянцевого пластика черного цвета без дополнительного декоративного экрана. Выведены высокочастотный и низкочастотный динамик из стекловолокна.

SVEN SPS-730

На боковой грани правой колонки находится панель управления, состоящая из трех механических кнопок, светодиодный индикаторов, соответствующих активному режиму работу, аудиовыход для подключения наушников.

SVEN SPS-730

С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Панель портов ввода и вывода состоит из RCA-разъема, используемого для подключения левой колонки, гнездо питания, AUX, слот для карты памяти и USB. Механический тумблер питания.

SVEN SPS-730

На второй колонке кабель несъемный. Длина его позволит разместить их на удалении друг от друга, например, по краям от телевизора или широкоформатного монитора.

SVEN SPS-730

Владелец SVEN SPS-730 сможет управлять воспроизведением и переключать режимы работы с помощью комплектного пульта.

SVEN SPS-730

Тесты

Данная система может использоваться в паре с проводным или беспроводным источником звука, а также выступать в качестве самостоятельной акустической системы. При этом можно комбинировать разные источники переключая на актуальный в данный момент, воспользовавшись пультом или панелью управления.

SVEN SPS-730

Колонки использовались под различный тип контента. Это повседневная работа, прослушивание музыки, просмотр сериалов и фильмов. Отдельно отметим игры, система отлично показала себя в беспроводном и проводном подключении, заметной задержки замечено не было. При этом есть возможность записать библиотеку на карту памяти microSD или флешку.

SVEN SPS-730

Общая мощность системы составляет 50 Вт. За воспроизведение отвечают высокочастотный динамик диаметром 24 мм и низкочастотный излучатель диаметром 92 мм. Звучание у них мягкое и хорошо детализировано. Отлично звучат инструментальные композиции, не превращая набор инструмент в общую «кашу». При этом сделано все это не в ущерб басам, с ними идет погружение в происходящее на экране во время просмотра блокбастеров или играх со спецэффектами.

Итоги

Для своего ценового сегмента SVEN SPS-730 предлагает высокое качество звучания и внешнего исполнения, а также выбор источников воспроизведения контента.
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Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730
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