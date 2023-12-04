Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730

Комплект включает питающий кабель, пульт управления с батарейками, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Лицевая сторона из глянцевого пластика черного цвета без дополнительного декоративного экрана. Выведены высокочастотный и низкочастотный динамик из стекловолокна.
На боковой грани правой колонки находится панель управления, состоящая из трех механических кнопок, светодиодный индикаторов, соответствующих активному режиму работу, аудиовыход для подключения наушников.
С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Панель портов ввода и вывода состоит из RCA-разъема, используемого для подключения левой колонки, гнездо питания, AUX, слот для карты памяти и USB. Механический тумблер питания.
На второй колонке кабель несъемный. Длина его позволит разместить их на удалении друг от друга, например, по краям от телевизора или широкоформатного монитора.
Владелец SVEN SPS-730 сможет управлять воспроизведением и переключать режимы работы с помощью комплектного пульта.
Колонки использовались под различный тип контента. Это повседневная работа, прослушивание музыки, просмотр сериалов и фильмов. Отдельно отметим игры, система отлично показала себя в беспроводном и проводном подключении, заметной задержки замечено не было. При этом есть возможность записать библиотеку на карту памяти microSD или флешку.
Общая мощность системы составляет 50 Вт. За воспроизведение отвечают высокочастотный динамик диаметром 24 мм и низкочастотный излучатель диаметром 92 мм. Звучание у них мягкое и хорошо детализировано. Отлично звучат инструментальные композиции, не превращая набор инструмент в общую «кашу». При этом сделано все это не в ущерб басам, с ними идет погружение в происходящее на экране во время просмотра блокбастеров или играх со спецэффектами.