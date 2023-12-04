Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730

Ранее мы проводили тестирование акустической системы SVEN SPS-725, выполненной в формате 2.0. Сегодня же мы рассмотрим еще одну новинку SVEN SPS-730 с выбором проводных, беспроводных и встроенных источников воспроизведения, выполненную в корпусе с отделкой из бархатистой экокожей.

Комплектация

Коробка из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри колонки находятся в транспортировочном пакете и зафиксированы в палет.

Комплект включает питающий кабель, пульт управления с батарейками, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SPS-730 обзор

Внешний вид

У колонок задел на премиальный внешний вид. Основа из МДФ идет с отделкой бархатистой экокожей с выраженным рисунком. Отлично смотрится в интерьере.

Лицевая сторона из глянцевого пластика черного цвета без дополнительного декоративного экрана. Выведены высокочастотный и низкочастотный динамик из стекловолокна.

На боковой грани правой колонки находится панель управления, состоящая из трех механических кнопок, светодиодный индикаторов, соответствующих активному режиму работу, аудиовыход для подключения наушников.

С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Панель портов ввода и вывода состоит из RCA-разъема, используемого для подключения левой колонки, гнездо питания, AUX, слот для карты памяти и USB. Механический тумблер питания.

На второй колонке кабель несъемный. Длина его позволит разместить их на удалении друг от друга, например, по краям от телевизора или широкоформатного монитора.

Владелец SVEN SPS-730 сможет управлять воспроизведением и переключать режимы работы с помощью комплектного пульта.

Тесты

Данная система может использоваться в паре с проводным или беспроводным источником звука, а также выступать в качестве самостоятельной акустической системы. При этом можно комбинировать разные источники переключая на актуальный в данный момент, воспользовавшись пультом или панелью управления.

Колонки использовались под различный тип контента. Это повседневная работа, прослушивание музыки, просмотр сериалов и фильмов. Отдельно отметим игры, система отлично показала себя в беспроводном и проводном подключении, заметной задержки замечено не было. При этом есть возможность записать библиотеку на карту памяти microSD или флешку.

Итоги

Общая мощность системы составляет 50 Вт. За воспроизведение отвечают высокочастотный динамик диаметром 24 мм и низкочастотный излучатель диаметром 92 мм. Звучание у них мягкое и хорошо детализировано. Отлично звучат инструментальные композиции, не превращая набор инструмент в общую «кашу». При этом сделано все это не в ущерб басам, с ними идет погружение в происходящее на экране во время просмотра блокбастеров или играх со спецэффектами.Для своего ценового сегмента SVEN SPS-730 предлагает высокое качество звучания и внешнего исполнения, а также выбор источников воспроизведения контента.