Акустика 2.0 с Bluetooth. Обзор SVEN SPS-725

Изучаемая сегодня акустическая 2.0 система SVEN SPS-725 была представлена в начале осени текущего года. Она поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, позволяя эксплуатировать не только с ПК и ноутбуками, но и с носимыми устройствами. Из особенностей шелковые купольные высокочастотные динамики и четыре дюйма плотного баса.

SVEN SPS-725

Комплектация

Производитель придерживается общей стилистики оформления своих продукции, эта акустика не исключения. Информация по характеристикам представлена на русском языке.

SVEN SPS-725

Комплект включает аудиокабель, питающий кабель с евровилкой, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SPS-725

SVEN SPS-725 обзор

Внешний вид

SVEN SPS-725

Корпус колонок выполнен из МДФ, окрашенного в черный цвет. Внешнее исполнение классическое, хорошо будут смотреться в интерьере.

SVEN SPS-725

Лицевая сторона из глянцевого пластика черного цвета. На нем выведены шелковый высокочастотный динамик и четырехдюймовый ниже.

SVEN SPS-725

На правой колонке сбоку находится панель управления с аудиовыходом под наушники. Тут кнопки переключения режимов работы, переключения треков и изменения громкости.

SVEN SPS-725

С тыльной стороны скрывается панель с разъемом AUX, выходом на вторую колонку, тумблером и гнездом питания. Отверстие фазоинвертора на каждой из них.

SVEN SPS-725

На второй колонке кабель питания несъемный, его длины достаточно для того чтобы разместить их на удалении друг от друга, при этом разъем RCA при необходимости позволит нарастить ее самостоятельно.

SVEN SPS-725

На основание корпуса нанесены резиновые ножки, снижающие вибрацию и предотвращающие скольжение.

SVEN SPS-725

Для управления также можно использовать пульт. С помощью него можно не только переключать режимы работы и менять громкость, но и вести регулировку баланса между высокими и низкими частотами.

SVEN SPS-725

Тесты

SVEN SPS-725 поддерживает два режима работы с источниками сигнала – Bluetooth 5.0 и подключение с помощью аудиокабеля. Активный в данный момент режим работы контролируется при помощи индикатора на боковой грани. Опробовали оба варианта, разницы в стабильности передачи сигнала и качество выводимого звука замечено не было.

SVEN SPS-725

Суммарная мощность системы составляет 50 Вт. Акустическая группа включает 24мм высокочастотный и 92 мм низкочастотный динамики. Звучание сбалансированное, отлично себя показала при прослушивании музыки, во время просмотров сериалов и с ними же поиграли в новый Call of Duty. При выходе на высокую громкость артефактов замечено не было.

SVEN SPS-725

Итоги

SVEN SPS-725 – акустика 2.0 с проводным и беспроводным подключением, выполненная в корпусе из МДФ.
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