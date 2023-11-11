Акустика 2.0 с Bluetooth. Обзор SVEN SPS-725…

Комплект включает аудиокабель, питающий кабель с евровилкой, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.
Корпус колонок выполнен из МДФ, окрашенного в черный цвет. Внешнее исполнение классическое, хорошо будут смотреться в интерьере.
Лицевая сторона из глянцевого пластика черного цвета. На нем выведены шелковый высокочастотный динамик и четырехдюймовый ниже.
На правой колонке сбоку находится панель управления с аудиовыходом под наушники. Тут кнопки переключения режимов работы, переключения треков и изменения громкости.
С тыльной стороны скрывается панель с разъемом AUX, выходом на вторую колонку, тумблером и гнездом питания. Отверстие фазоинвертора на каждой из них.
На второй колонке кабель питания несъемный, его длины достаточно для того чтобы разместить их на удалении друг от друга, при этом разъем RCA при необходимости позволит нарастить ее самостоятельно.
На основание корпуса нанесены резиновые ножки, снижающие вибрацию и предотвращающие скольжение.
Для управления также можно использовать пульт. С помощью него можно не только переключать режимы работы и менять громкость, но и вести регулировку баланса между высокими и низкими частотами.
Суммарная мощность системы составляет 50 Вт. Акустическая группа включает 24мм высокочастотный и 92 мм низкочастотный динамики. Звучание сбалансированное, отлично себя показала при прослушивании музыки, во время просмотров сериалов и с ними же поиграли в новый Call of Duty. При выходе на высокую громкость артефактов замечено не было.