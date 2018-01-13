Обзор SVEN VR-L1500 - Стабилизатор электрического напряжения

Практически у каждого современного человека есть ноутбук или компьютер. Однако некоторые пользователи порой забывают позаботиться о безопасности своего устройства от сбоев в электрической сети. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию стабилизатор напряжения от компании SVEN, который несомненно сумеет заинтересовать покупателей не только своим функционалом, но и сочетанием стильного дизайна с компактными размерами. Встречайте, перед вами стабилизатор электрического напряжения SVEN VR-L1500. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Стабилизатор напряжения SVEN VR-L1500

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1700 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип стабилизатора - релейный

Активная мощность - 500 Вт

Тип входного напряжения - однофазное (220 В)

Входное рабочее напряжение - 184-285 В

Выходное напряжение - 198-253 В

Входная частота - 50-50 Гц

Защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех

Размещение: напольное

Выходные розетки: 3

Габариты, ШхВхГ: 124х119х124 мм

Масса: 2.09 кг

Внешний вид

Устройство выполнено из качественных материалов и к качеству сборки никаких нареканий не появилось. Не смотря на свои небольшие размеры стабилизатор напряжения весит чуть больше двух кг. Компактные габариты позволяют установить SVEN VR-L1500 в любое удобное для вас место и это большой плюс.

На одной из граней стабилизатора находится несъемный кабель для питания, а рядом с ним можно увидеть разъём IEC (мама), позволяющий напрямую подключить к SVEN VR-L1500 ваш ПК.

Кабель для питания не достаточно длинный.

На других гранях устройства нет никаких элементов управления, здесь можно увидеть лишь названием компании SVEN.

На нижней части стабилизатора напряжения можно найти техническую информацию о данной модели.

На верхней части устройства обосновались две евро розетки. Здесь же находится кнопка вкл/выкл и три световых индикатора состояния работы: Перегрузка, сеть и стабилизатор.

SVEN VR-L1500

Если говорить в целом, то следует сказать, что на выходе мы получаем компактное решение с двумя евро розетками и разъемом IEC. То есть SVEN VR-L1500 можно использовать в одном тандеме с ПК и монитором. Если системный блок будет подключен через разъем IEC, при помощи специального кабеля, то у вас останется одна свободная евро розетка. Единственный минус, который нам не понравился, так это короткий кабель для подачи питания в стабилизатор напряжения.SVEN VR-L1500 позволяет полностью защитить ваш ПК или любые другие подключенные устройства к стабилизатору: от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и даже помех. Принцип работы очень прост. После подключения устройства в сеть и включения, стабилизатор проведет автоматическую диагностику сети. Если все нормально загорится зеленый индикатор "Сеть".

Если в сети будут проявляться какие-либо проблемы, к примеру входное напряжение будет нестабильно, то загорится индикатор стабилизатор. В данном случае не нужно переживать, ибо стабилизатор регулирует выходное напряжение.

Возможно некоторые пользователи столкнуться с тем, что стабилизатор напряжения отключит нагрузку и загорятся сразу два индикатора: "Перегрузка" и "Стабилизация". Это означает лишь одно - слишком низкое или высокое входное напряжение. В данном случае необходимо будет дождаться пока входное напряжение не восстановится.

Итоги

При появлении каких-либо проблем в сети, к примеру перегрузки или короткого замыкания, на выходе сработает защита и стабилизатор автоматически отключится. Также хочется отметить один важный момент, ни в коем случае не стоит подключать к SVEN VR-L1500 сетевые фильтры, чтобы увеличить количество подключаемых устройств. Суммарная мощность всех потребителей напряжения не должна превышать мощность стабилизатора.Подведем итоги по стабилизатору электрического напряжения SVEN VR-L1500. Устройство полностью оправдывает свою стоимость. Данное решение может работать в условиях критического состояния энергоснабжения и оно оснащено системой защиты от различных сбоев в сети. Если вы хотите обезопасить свой ПК, то SVEN VR-L1500 является идеальной защитой для него. Среди плюсов можно отметить следующее: компактные габариты, качественная сборка и материалы, дизайн, система безопасности и конечно же цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, если не считать короткий кабель для подачи питания. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.