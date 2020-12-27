Обзор Сэкбой: Большое приключение. Аркада для веселого и семейного прохождения (Sackboy: A Big Adventure)

Впереди нас ждет череда новогодних выходных, хорошее время как для встречи с близкими, так и провести совместно время с семьей. Одним из интересных видов досуга предоставляют консоли Sony PlayStation 4 и Sony PlayStation 5. Как пример, новый «Сэкбой: Большое приключение» поддерживает, как режим игры по сети с выходом недавного обновления, так и даст возможность поиграть двоём на одной консоли с двумя геймпадами. Мы смогли поиграть на двух поколениях консоли и явного дискомфорта или ухудшений для предыдущего поколения игра не дает. Плюс здесь в полной мере не используются возможности Sony DualSense, в отличие от предустановленного Astrobot.

Sackboy: A Big Adventure

Игра является эксклюзивом платформы Sony. Входит в общую вселенную LittleBigPlanet. Главный герой – вязанный человечек. Относится к жанру развлекательной аркады. Антагонистом выступает злодей Векс, который похищает жителей и строит планы по дальнейшему захвату миров. Нам же чудом удается сбежать и предстоит наказать зло. Сюжет достаточно простой и понятный, как взрослой, так и детской аудитории.

Sackboy: A Big Adventure

Геймплей состоит из перемещения по локации, уворота от ловушек, сбора предметов, сфер, разгадок секретов и устранения противников. Сами локации можно проходить как быстрым способом, добравшись до финиша, так и детально исследуя в поиске синих сфер. Они будут нужны для дальнейшего открытия следующих миров. Так, например, первый проход требует 20 таких сфер, беглыми пробежками вероятнее всего нужно будет пройти часть локаций повторно.

Sackboy: A Big Adventure

Скрытые зоны расположены не всегда в очевидных местах. С одной стороны, подобный подход стимулирует к изучению и неспешному прохождению, но с другое само количество можно было сделать меньше, а сами награды выдавать в виде достижений для итогового получения «платины». Скрашивает процесс только хорошая детализация локаций.

Sackboy: A Big Adventure

Уровни в «Сэкбой: Большое приключение» предлагаются разнообразные. Меняется как внешнее оформление, так и более мелкие детали, враги, ловушки. Помимо этого, есть более сложные варианты с взаимодействием с предметами, погони, использование вагонеток и других подобных активностей.

Sackboy: A Big Adventure

Также разнообразие в игровой процесс вносят получаемые со временем дополнительные приемы, инструменты и легкое вооружение. Заняться будем чем.

Sackboy: A Big Adventure

Забеги на скорость. С открытием дополнительных этапов и увеличивается общая дистанция. Одно из самых сложных достижений для получения платины, потребует прохождение этого марафона за 10 минут без критичных ошибок.

Sackboy: A Big Adventure

Отдельно отметим локации, совмещенные с клипами популярных поп-исполнителей. Таких за время прохождения было сразу несколько

Sackboy: A Big Adventure

Часть этапов могут быть пройдены только вдвоем. На такие уровне изначально не пускают при одиночном прохождении. Самое то для того, чтобы поиграть на новогодних выходных или в последующем с друзьями. Игра способа увлечь не только детей.

Sackboy: A Big Adventure

Зарабатываемую игровую валюту предлагается потратить во внутреннем магазине на элементы кастомизации персонажа. Все что там доступно можно в итоге приобрести за набранное в игре. Системы донатов и лутбоксов здесь нет.

Sackboy: A Big Adventure

В итоге мы получаем приключенческую аркаду с юмором, приятной звуковой атмосферой, детализированными локациями и даже общим разнообразием в ходе прохождения. «Сэкбой: Большое приключение» позволяет как играть непринуждённо одному, с друзьями на одной консоли или по сети. Здесь же можно будет себя занять на длительное время для полного прохождения и получения «платины».

Sackboy: A Big Adventure

Комментарии и отзывы Сэкбой: Большое приключение
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