Обзор Сэкбой: Большое приключение. Аркада для веселого и семейного прохождения (Sackboy: A Big Adventure)

Впереди нас ждет череда новогодних выходных, хорошее время как для встречи с близкими, так и провести совместно время с семьей. Одним из интересных видов досуга предоставляют консоли Sony PlayStation 4 и Sony PlayStation 5. Как пример, новый «Сэкбой: Большое приключение» поддерживает, как режим игры по сети с выходом недавного обновления, так и даст возможность поиграть двоём на одной консоли с двумя геймпадами. Мы смогли поиграть на двух поколениях консоли и явного дискомфорта или ухудшений для предыдущего поколения игра не дает. Плюс здесь в полной мере не используются возможности Sony DualSense, в отличие от предустановленного Astrobot.

Игра является эксклюзивом платформы Sony. Входит в общую вселенную LittleBigPlanet. Главный герой – вязанный человечек. Относится к жанру развлекательной аркады. Антагонистом выступает злодей Векс, который похищает жителей и строит планы по дальнейшему захвату миров. Нам же чудом удается сбежать и предстоит наказать зло. Сюжет достаточно простой и понятный, как взрослой, так и детской аудитории.

Геймплей состоит из перемещения по локации, уворота от ловушек, сбора предметов, сфер, разгадок секретов и устранения противников. Сами локации можно проходить как быстрым способом, добравшись до финиша, так и детально исследуя в поиске синих сфер. Они будут нужны для дальнейшего открытия следующих миров. Так, например, первый проход требует 20 таких сфер, беглыми пробежками вероятнее всего нужно будет пройти часть локаций повторно.

Скрытые зоны расположены не всегда в очевидных местах. С одной стороны, подобный подход стимулирует к изучению и неспешному прохождению, но с другое само количество можно было сделать меньше, а сами награды выдавать в виде достижений для итогового получения «платины». Скрашивает процесс только хорошая детализация локаций.

Уровни в «Сэкбой: Большое приключение» предлагаются разнообразные. Меняется как внешнее оформление, так и более мелкие детали, враги, ловушки. Помимо этого, есть более сложные варианты с взаимодействием с предметами, погони, использование вагонеток и других подобных активностей.

Также разнообразие в игровой процесс вносят получаемые со временем дополнительные приемы, инструменты и легкое вооружение. Заняться будем чем.

Забеги на скорость. С открытием дополнительных этапов и увеличивается общая дистанция. Одно из самых сложных достижений для получения платины, потребует прохождение этого марафона за 10 минут без критичных ошибок.

Отдельно отметим локации, совмещенные с клипами популярных поп-исполнителей. Таких за время прохождения было сразу несколько

Часть этапов могут быть пройдены только вдвоем. На такие уровне изначально не пускают при одиночном прохождении. Самое то для того, чтобы поиграть на новогодних выходных или в последующем с друзьями. Игра способа увлечь не только детей.

Зарабатываемую игровую валюту предлагается потратить во внутреннем магазине на элементы кастомизации персонажа. Все что там доступно можно в итоге приобрести за набранное в игре. Системы донатов и лутбоксов здесь нет.

В итоге мы получаем приключенческую аркаду с юмором, приятной звуковой атмосферой, детализированными локациями и даже общим разнообразием в ходе прохождения. «Сэкбой: Большое приключение» позволяет как играть непринуждённо одному, с друзьями на одной консоли или по сети. Здесь же можно будет себя занять на длительное время для полного прохождения и получения «платины».