Обзор Samsung RB7300T. Тихий минималистичный холодильник объемом в 385 литров

Важнейшим элементом любой кухни является холодильник. Он должен не только отлично справляться со своими прямыми обязанностями в виде сохранения первозданной свежести продуктов, но и гармонично вписываться в общий интерьер. К нам в руки попал холодильник Samsung RB7300T, который имеет стильный дизайн, полностью работает по технологии No Frost, обладает удобными внутренними полками, а также рядом других системных фишек.

Комплектация

Samsung RB7300T поставляется вместе с одной формочкой для льда, подставкой для яиц, креплением для перевешивания дверей на левую сторону, подробным руководством пользователя и гарантийным талоном.

Внешний вид

Samsung RB7300T является двухкамерным холодильником. Это самый популярный форм-фактор. Он занимает собой относительно немного места и имеет неплохой внутренний объем в 385 литров.

В нашем случае холодильник исполнен в серой расцветке, а его лицевая часть стилизована под металл. Ее передняя поверхность глянцевая, но несмотря на это любые разводы на ней не бросаются в глаза.

Также данная модель также существует в белом и бежевом цветах.

Дверные ручки интегрированы в сам холодильник. Такое решение выглядит более аккуратно и исключают вариант их механического повреждения, как в случае с внешними.

Глубина холодильника вместе с дверью составляет 65 см, поэтому он встает почти в один уровень с кухонным гарнитуром.

Полезный объем холодильной камеры составляет 273 литра. Применяется фирменная технология циркуляции воздуха All-Around cooling, служащая для равномерного охлаждения всего пространства.

Все три полки внутри холодильника выполнены из закаленного стекла. Одна из них является откидной, причем ее положение можно регулировать в двух позициях, приоткрыв ее наполовину или полностью.

Снизу предусмотрена специальная двухзонная ниша свежести Optimal Fresh+. Левая с более низкой температурой предназначена для хранения свежего мяса, рыбы, а правая для фруктов и овощей. Температуру обеих зон можно объединить, изменив положение специального переключателя.

В самом низу есть еще одна выдвижная зона с контролем влажности Humidity Fresh+ для хранения фруктов и овощей. Она рассчитана на их более длительное хранение. Есть регулятор, с помощью которого можно менять уровень влажности.

Освещение реализовано с помощью LED-подсветки. Она яркая, долговечная и энергоэффективная.

Сама дверца довольно вместительная. Ее полки сделали чуть шире обычного, и к примеру, на нижнюю из них можно поместить до трех упаковок 2-литрового сока.

Полезный объем морозильной камеры составляет 112 литров. Внутри нее находятся три вместительных выдвижных ящика глубиной 32 см.

Задняя крышка холодильника полностью закрыта металлическим листом. Она фактурная и ее легко протирать.

Управление

Система управления холодильника крайне проста и понятна. Она состоит из одного небольшого LED-экрана с тремя кнопками. При нажатии центральной клавиши система переключается между холодильной и морозильной камерами. Стрелки влево и право корректируют температуру.

Температура холодильной камеры регулируется в диапазоне от 1 до 7 °C, а морозильной от -23 до -15°C.

При выборе холодильного отделения, если выставить температуру ниже 1°C, то включится функция быстрого охлаждения. Чтобы активировать режим отпуска потребуется установить максимально высокий градус. Для морозильника предусмотрена функция быстрой заморозки. Ее можно включить, установив температуру ниже -23°C.

Как себя ведет в жизни

Samsung RB7300T работает на инверторном компрессоре, который самостоятельно регулирует скорость работы в зависимости от уровня нагрузки. Он тихий, долговечный и потребляет всего 320 КВт в год. Средний уровень издаваемого шума по нашим замерам находится на отметке в 35 дБ.

Для тестирования холодильника мы провели контрольную закупку продуктов всех категорий, дабы наглядно удостовериться, как RB7300T сможет справиться с их хранением. Задачу погрузки наших товаров упростил тот факт, что обе дверцы открываются свыше 90 градусов. При желании дверцы можно перевесить на левую сторону.

В случаях, когда холодильник открыт дольше 2 минут, выводится соответствующее звуковое предупреждение.

Оба отделения в холодильнике оснащены технологией No Frost. Она предотвращает образование льда по всей внутренней области и улучшает качество заморозки. В случае с холодильным отделением важно помнить, что из-за пониженного уровня влажности продукты могут быть подвержены обветриванию, поэтому их лучше всего хранить в закрытых контейнерах.

Благо в Samsung RB7300T есть специальная зона с контролем влажности Humidity Fresh+ для хранения фруктов и овощей с сохранением оптимального уровня влажности. Даже надрезанные продукты через пару дней оставались довольно свежими.

Верхняя ниша морозильной камеры имеет специальные ребра в основании, служащие для надежной фиксации бутылок для тех случаев, когда требуется охладить их содержимое.

За сутки морозильная камера способна заморозить до 12 кг продуктов. Какая-либо подсветка здесь отсутствует.

Итоги

Samsung RB7300T произвел впечатление добротного холодильника, которого будет достаточно даже для большой семьи. К плюсам данной модели можно отнести актуальный современный дизайн, практичный корпус, большой внутренний объем, интуитивно понятное управление, надежную систему No Frost, наличие полезной зоны с контролем влажности Humidity Fresh+ для хранения фруктов и овощей, а также тихую работу инверторного компрессора. Из минусов мы отметили отсутствие подсветки в морозильном отделении.
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