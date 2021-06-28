Обзор Samsung RB7300T. Тихий минималистичный холодильник объемом в 385 литров

В нашем случае холодильник исполнен в серой расцветке, а его лицевая часть стилизована под металл. Ее передняя поверхность глянцевая, но несмотря на это любые разводы на ней не бросаются в глаза.
Также данная модель также существует в белом и бежевом цветах.
Дверные ручки интегрированы в сам холодильник. Такое решение выглядит более аккуратно и исключают вариант их механического повреждения, как в случае с внешними.
Глубина холодильника вместе с дверью составляет 65 см, поэтому он встает почти в один уровень с кухонным гарнитуром.
Полезный объем холодильной камеры составляет 273 литра. Применяется фирменная технология циркуляции воздуха All-Around cooling, служащая для равномерного охлаждения всего пространства.
Все три полки внутри холодильника выполнены из закаленного стекла. Одна из них является откидной, причем ее положение можно регулировать в двух позициях, приоткрыв ее наполовину или полностью.
Снизу предусмотрена специальная двухзонная ниша свежести Optimal Fresh+. Левая с более низкой температурой предназначена для хранения свежего мяса, рыбы, а правая для фруктов и овощей. Температуру обеих зон можно объединить, изменив положение специального переключателя.
В самом низу есть еще одна выдвижная зона с контролем влажности Humidity Fresh+ для хранения фруктов и овощей. Она рассчитана на их более длительное хранение. Есть регулятор, с помощью которого можно менять уровень влажности.
Освещение реализовано с помощью LED-подсветки. Она яркая, долговечная и энергоэффективная.
Сама дверца довольно вместительная. Ее полки сделали чуть шире обычного, и к примеру, на нижнюю из них можно поместить до трех упаковок 2-литрового сока.
Полезный объем морозильной камеры составляет 112 литров. Внутри нее находятся три вместительных выдвижных ящика глубиной 32 см.
Задняя крышка холодильника полностью закрыта металлическим листом. Она фактурная и ее легко протирать.
Температура холодильной камеры регулируется в диапазоне от 1 до 7 °C, а морозильной от -23 до -15°C.
Для тестирования холодильника мы провели контрольную закупку продуктов всех категорий, дабы наглядно удостовериться, как RB7300T сможет справиться с их хранением. Задачу погрузки наших товаров упростил тот факт, что обе дверцы открываются свыше 90 градусов. При желании дверцы можно перевесить на левую сторону.
В случаях, когда холодильник открыт дольше 2 минут, выводится соответствующее звуковое предупреждение.
Благо в Samsung RB7300T есть специальная зона с контролем влажности Humidity Fresh+ для хранения фруктов и овощей с сохранением оптимального уровня влажности. Даже надрезанные продукты через пару дней оставались довольно свежими.
Верхняя ниша морозильной камеры имеет специальные ребра в основании, служащие для надежной фиксации бутылок для тех случаев, когда требуется охладить их содержимое.
За сутки морозильная камера способна заморозить до 12 кг продуктов. Какая-либо подсветка здесь отсутствует.