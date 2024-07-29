Обзор тв-приставки SberBox 2 и сверхяркой умной лампы Sber E27 RGB

Новый дизайн корпуса с полупрозрачными стенками и расширенная его комплектация,

Новая аппаратная платформа с повышением уровня быстродействия,

Обновленный пульт управления с целым рядом новых функций,

Возможность подключения LAN-кабелем,

Съемный HDMI кабель,

Изменение положения гнезда питания, упрощающее подключение при размещении в ограниченном пространстве за телевизором.

В начале месяца в наше распоряжение попала обновленная ТВ-приставка SberBox 2 и ряд аксессуаров Умного дома Sber. В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали первое поколение, а также отдельно изучили крупное обновление операционной системы Салют ТВ, добавившее среди прочее возможность установки сторонних приложений. В новом поколении сделано следующее:

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на гранях которой представлены данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает блок питания 5В 1А, кабель USB, кабель HDMI длиной 21 сантиметр, приставку, пульт ДУ и две ААА-батарейки для него.

Внешний вид

У приставки интересно выполненный корпус из полупрозрачного пластика, позволяющий рассмотреть внутреннее содержимое. Выглядит все это технологично и оригинально.

Также у него изменилась форма, напоминая турбину, и при этом он стал немного компактнее. Использование HDMI разъема и съемного кабеля, это упростит подключение при близком размещении телевизора к стене, а также по необходимости можно будет увеличить длину этого кабеля.

Важным изменением стало появление RJ-45 разъема для проводного подключения к сети. Как результат повышение скорости обмена с данными, что будет актуально при потоковом воспроизведении 4К-контента в высоком битрейте, а также разгрузит домашнюю Wi-Fi сеть для носимых устройств и аксессуаров умного дома. Питание подается через разъем USB-C, еще одно полезное изменение, в первом поколении был microUSB.

Платформа

Пульт ДУ

На основании корпуса SberBox 2 нанесена липучка, в комплекте есть основание, которое можно будет приклеить к обратной стороне корпуса телевизора и прилепить к нему приставку.Работает на базе платформы Amlogic S905Y4. Этот чип специально разрабатывался для такого типа устройств. Состоит из четырех ядер Cortex-A53 и графики Mali-G31 MP2. На борту 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт внутренней. В сравнение с первым поколением уровень быстродействия возрос.Помимо отмеченного выше проводного подключения, есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi. Bluetooth для подключения аксессуаров.Обновился комплектный пульт. Он стал немного больше. Добавились кнопки для запуска в один клик популярных стриминговых приложений и эфирной сетки телеканалов. Регулятор громкости переместился на боковую сторону, как у смартфонов.

Есть встроенный динамик, на который владелец сможет подавать сигнал нажав два раза на кнопку на приставке. Так можно будет найти затерявшийся пульт дома.

Салют ТВ

Операционную систему Салют ТВ, предустановленную и используемую на ТВ-приставке, мы уже отдельно рассматривали поэтому сегодня отметим только ряд изменений, которые уже доступны пользователям с момента последней публикации.

Среди них появление библиотеки контента, упрощающая поиск сериалов и фильмов. Появление описания для них, сгенерированного с помощью нейросети GigaChat.

Сам поиск тоже изменился, теперь он сквозной по онлайн-кинотеатрам, эфирной сетки ТВ-каналов, а также VK-видео.

Умная лампа Sber E27 RGB

Вместе с выходом Sberbox 2 идет и обновление экосистемы SBERDEVICE, как пример изучаемая сегодня сверхяркая умная лампа Sber E27 RGB с адаптивным освещением. Внешний вид коробки в той общей стилистике. Комплект включает буклет с описанием характеристик и схемы подключения.

Она использует наиболее распространённый цоколь E27. Мощность 14 Вт, световой поток 1500 лм (против 9 Вт – 806 лм у младшей версии). Теперь они могут похвастать режимом адаптивного света, подражая естественному свету и меняя цветовую температуру в течение дня.

Такая смена положительно влияет на циркадный ритм человека, сохраняя бодрость и концентрацию в течение всего дня и помогая расслабиться вечером. В таком режиме она будет поддерживать правильный режим бодрствования и сна.

Помимо этого, можно наслаждаться световыми эффектами, такими как северное сияние, свеча и другие. В рамках экосистемы можно создавать различные сценарии, связывая работу с датчиками движения и открытия, а также другие варианты автоматизаций.

Итоги

SberBox 2 – стала лучше по всем параметрам, при этом все эти изменения и улучшения не отразились заметно на стоимости, сохранив ее доступной для массового пользователя.