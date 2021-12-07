Обзор SberBox Time. Компактная медиаколонка с голосовым управлением

При этом ее стоимость составляет 7990 рублей. Первые ее 1000 покупателей получат также умную розетку и лампочку Sber. У нас была возможность принять участие в ее тестах и изучить эту медиаколонку до официальной презентации. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации и рассказать об особенностях ее работы.
Также ставили ее в качестве прикроватной колонки, разместив на прикроватной тумбе. И с учетом того, что на лицевой панели выведены часы с часовой и минутной стрелками, гармонично дополнит общий интерьер.
Сама поверхность матовая. Выглядит стильно, плюс еще и функционально. Часы синхронизируются автоматически с эталонным временем через сеть.
Элементы управления сосредоточены на верхней грани. Тут механическая кнопка, отвечающая за блокировки микрофонов и вызов ассистента, а также сенсорные регуляторы громкости.
Панель разъемов включает гнездо питания, HDMI, Ethernet RJ-45 и USB-C. Последний можно использовать для подключения переходника с аудиоразъемом или подзарядки смартфона. Таким набором портов ввода/вывода на момент декабря не располагала ни одна компактная смарт-колонка.
Ее можно будет подключить патч-кордом для доступа в Интернет, вывести изображение на монитор с поддержкой 4К и вывести звук на внешнюю акустическую систему.
Установлена группа из пяти микрофонов с высокой чувствительностью. Медиаколонка поддерживает три виртуальных ассистента: Джой, Афина и Сбер. Между ними можно в любой момент переключиться, у каждого свой характер, а соответственно и манера общения.
Из интересного отметим возможность кастомизировать внешний вид. Для SberBox Time можно напечатать ушки, рога и другие декоративные элементы, установив на корпус. Модели доступны бесплатно для скачивания на сайте устройства. Все, что нужно сделать, это найти студию с 3D печатью. Эту особенность в дальнейшем могут подхватить сторонние производители, предложив аксессуары для тех, кто не располагает 3D-принтером.
Работает система на базе платформы Amlogic S905D3. Располагает 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Беспроводной модуль Wi-Fi поддерживает диапазон 5 ГГц. Есть Bluetooth 5.0.
Для первоначальной настройки потребуется загрузка приложения Салют. Добавление проходит в виде наглядных подсказок с аннотациями и подсказками на русском языке.
Приложение также можно использовать для доступа к виртуальным ассистентам. В нем же проводится привязка к поддерживаемым сервисам.
Есть отдельная вкладка для управления компонентами умного дома. Доступны интеграции с сервисами партнеров, на данный момент десяти, их список будет расширяться в дальнейшем.
Из нововведений появилась поддержка автоматизации действий с расписанием и определёнными триггерами. Например, задав команду «Салют, включи романтическую атмосферу».
Главный экран оформлен в виде плиток, содержащих различный тип актуальной информации, а также быстрый доступ к сервисам.
Вкладка с элементами управления компонентами умного дома. С нее можно включить или выключить приборы, а также добавить дополнительные устройства.
Музыкальные сервисы с подборками, миксами, радио и новинками.
Телевизионные каналы и мультимедийный контент с фильмами и сериалами.
Интерфейс медиаколонки работал стабильно, без видимых сбоев.
Под фильмы и сериалы производитель предлагает большое количество сервисов. Основным выступает коллекция Okko, но также можно подключить MEGOGO, IVI, Wink, KION, more.tv и Youtube.