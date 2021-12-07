Обзор SberBox Time. Компактная медиаколонка с голосовым управлением

6 декабря в рамках специального мероприятия была анонсирована умная медиаколонка SberBox Time. В таком компактном формате исполнения, смогли предложить уникальное сочетание возможностей, включающих вывод изображения с разрешением 4К HDR 60 ГЦ, вывод звука с максимальной мощностью 15 Вт и 5 микрофонов для взаимодействия с одним из трех выбранных виртуальных ассистентов.

Комплектация

При этом ее стоимость составляет 7990 рублей. Первые ее 1000 покупателей получат также умную розетку и лампочку Sber. У нас была возможность принять участие в ее тестах и изучить эту медиаколонку до официальной презентации. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации и рассказать об особенностях ее работы.Поставляется в коробке с качественной полиграфией, на которой помимо изображения приводятся и подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает медиаколонку, адаптер питания, пульт ДУ с батарейками, кабель HDMI, руководство пользователя .

Внешний вид

Ее одной конструктивной особенностью стали компактные габариты, позволяющие разместить его рядом с телевизором или под ножкой монитора.

Также ставили ее в качестве прикроватной колонки, разместив на прикроватной тумбе. И с учетом того, что на лицевой панели выведены часы с часовой и минутной стрелками, гармонично дополнит общий интерьер.

Сама поверхность матовая. Выглядит стильно, плюс еще и функционально. Часы синхронизируются автоматически с эталонным временем через сеть.

Элементы управления сосредоточены на верхней грани. Тут механическая кнопка, отвечающая за блокировки микрофонов и вызов ассистента, а также сенсорные регуляторы громкости.

Панель разъемов включает гнездо питания, HDMI, Ethernet RJ-45 и USB-C. Последний можно использовать для подключения переходника с аудиоразъемом или подзарядки смартфона. Таким набором портов ввода/вывода на момент декабря не располагала ни одна компактная смарт-колонка.

Ее можно будет подключить патч-кордом для доступа в Интернет, вывести изображение на монитор с поддержкой 4К и вывести звук на внешнюю акустическую систему.

Установлена группа из пяти микрофонов с высокой чувствительностью. Медиаколонка поддерживает три виртуальных ассистента: Джой, Афина и Сбер. Между ними можно в любой момент переключиться, у каждого свой характер, а соответственно и манера общения.

Звук и оснащение

Из интересного отметим возможность кастомизировать внешний вид. Для SberBox Time можно напечатать ушки, рога и другие декоративные элементы, установив на корпус. Модели доступны бесплатно для скачивания на сайте устройства. Все, что нужно сделать, это найти студию с 3D печатью. Эту особенность в дальнейшем могут подхватить сторонние производители, предложив аксессуары для тех, кто не располагает 3D-принтером.За вывод звука в ней отвечают два широкополосных динамика и пассивный излучатель. Мощность звука до 15 Вт. Для сравнения компактные колонки в экосистемах конкурирующих платформ идут в среднем с мощностью 5 Вт.

Настройка и софт

Работает система на базе платформы Amlogic S905D3. Располагает 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Беспроводной модуль Wi-Fi поддерживает диапазон 5 ГГц. Есть Bluetooth 5.0.

Для первоначальной настройки потребуется загрузка приложения Салют. Добавление проходит в виде наглядных подсказок с аннотациями и подсказками на русском языке.

Приложение также можно использовать для доступа к виртуальным ассистентам. В нем же проводится привязка к поддерживаемым сервисам.

Есть отдельная вкладка для управления компонентами умного дома. Доступны интеграции с сервисами партнеров, на данный момент десяти, их список будет расширяться в дальнейшем.

Из нововведений появилась поддержка автоматизации действий с расписанием и определёнными триггерами. Например, задав команду «Салют, включи романтическую атмосферу».

Интерфейс

SberBox Time помимо работы в качестве отдельной колонки, дает вывод изображения на монитор или телевизор с помощью HDMI-кабеля. С интерфейсом мы уже знакомились не так давно на примере SberBox Top.

Главный экран оформлен в виде плиток, содержащих различный тип актуальной информации, а также быстрый доступ к сервисам.

Вкладка с элементами управления компонентами умного дома. С нее можно включить или выключить приборы, а также добавить дополнительные устройства.

Музыкальные сервисы с подборками, миксами, радио и новинками.

Телевизионные каналы и мультимедийный контент с фильмами и сериалами.

Интерфейс медиаколонки работал стабильно, без видимых сбоев.

Сценарии эксплуатации

Для музыки используется аудиосервис СберЗвук с хорошим наполнением библиотеки и исполнителей. Качество звучания на высоком уровне, есть эффект объемного звучания. На верхних уровнях громкости не дребезжат. Подходят для прослушивания разных типов композиций. Воспроизведением можно управлять голосом, ставя на паузу и переключая треки.

Конкуренты

Итоги