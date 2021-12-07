Обзор SberBox Time. Компактная медиаколонка с голосовым управлением

6 декабря в рамках специального мероприятия была анонсирована умная медиаколонка SberBox Time. В таком компактном формате исполнения, смогли предложить уникальное сочетание возможностей, включающих вывод изображения с разрешением 4К HDR 60 ГЦ, вывод звука с максимальной мощностью 15 Вт и 5 микрофонов для взаимодействия с одним из трех выбранных виртуальных ассистентов.

SberBox Time

При этом ее стоимость составляет 7990 рублей. Первые ее 1000 покупателей получат также умную розетку и лампочку Sber. У нас была возможность принять участие в ее тестах и изучить эту медиаколонку до официальной презентации. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации и рассказать об особенностях ее работы.

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией, на которой помимо изображения приводятся и подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает медиаколонку, адаптер питания, пульт ДУ с батарейками, кабель HDMI, руководство пользователя .

SberBox Time

Внешний вид

Ее одной конструктивной особенностью стали компактные габариты, позволяющие разместить его рядом с телевизором или под ножкой монитора.

SberBox Time

Также ставили ее в качестве прикроватной колонки, разместив на прикроватной тумбе. И с учетом того, что на лицевой панели выведены часы с часовой и минутной стрелками, гармонично дополнит общий интерьер.

SberBox Time

Сама поверхность матовая. Выглядит стильно, плюс еще и функционально. Часы синхронизируются автоматически с эталонным временем через сеть.

SberBox Time

Элементы управления сосредоточены на верхней грани. Тут механическая кнопка, отвечающая за блокировки микрофонов и вызов ассистента, а также сенсорные регуляторы громкости.

SberBox Time

Панель разъемов включает гнездо питания, HDMI, Ethernet RJ-45 и USB-C. Последний можно использовать для подключения переходника с аудиоразъемом или подзарядки смартфона. Таким набором портов ввода/вывода на момент декабря не располагала ни одна компактная смарт-колонка.

SberBox Time

Ее можно будет подключить патч-кордом для доступа в Интернет, вывести изображение на монитор с поддержкой 4К и вывести звук на внешнюю акустическую систему.

SberBox Time

Установлена группа из пяти микрофонов с высокой чувствительностью. Медиаколонка поддерживает три виртуальных ассистента: Джой, Афина и Сбер. Между ними можно в любой момент переключиться, у каждого свой характер, а соответственно и манера общения.

SberBox Time

Из интересного отметим возможность кастомизировать внешний вид. Для SberBox Time можно напечатать ушки, рога и другие декоративные элементы, установив на корпус. Модели доступны бесплатно для скачивания на сайте устройства. Все, что нужно сделать, это найти студию с 3D печатью. Эту особенность в дальнейшем могут подхватить сторонние производители, предложив аксессуары для тех, кто не располагает 3D-принтером.

Звук и оснащение

За вывод звука в ней отвечают два широкополосных динамика и пассивный излучатель. Мощность звука до 15 Вт. Для сравнения компактные колонки в экосистемах конкурирующих платформ идут в среднем с мощностью 5 Вт.

SberBox Time

Работает система на базе платформы Amlogic S905D3. Располагает 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Беспроводной модуль Wi-Fi поддерживает диапазон 5 ГГц. Есть Bluetooth 5.0.

Настройка и софт

SberBox Time

Для первоначальной настройки потребуется загрузка приложения Салют. Добавление проходит в виде наглядных подсказок с аннотациями и подсказками на русском языке.

SberBox Time

Приложение также можно использовать для доступа к виртуальным ассистентам. В нем же проводится привязка к поддерживаемым сервисам.

SberBox Time

SberBox Time

Есть отдельная вкладка для управления компонентами умного дома. Доступны интеграции с сервисами партнеров, на данный момент десяти, их список будет расширяться в дальнейшем.

SberBox Time

Из нововведений появилась поддержка автоматизации действий с расписанием и определёнными триггерами. Например, задав команду «Салют, включи романтическую атмосферу».

SberBox Time

SberBox Time

Интерфейс

SberBox Time помимо работы в качестве отдельной колонки, дает вывод изображения на монитор или телевизор с помощью HDMI-кабеля. С интерфейсом мы уже знакомились не так давно на примере SberBox Top.

SberBox Time

Главный экран оформлен в виде плиток, содержащих различный тип актуальной информации, а также быстрый доступ к сервисам.

SberBox Time

Вкладка с элементами управления компонентами умного дома. С нее можно включить или выключить приборы, а также добавить дополнительные устройства.

SberBox Time

Музыкальные сервисы с подборками, миксами, радио и новинками.

SberBox Time

Телевизионные каналы и мультимедийный контент с фильмами и сериалами.

SberBox Time

Интерфейс медиаколонки работал стабильно, без видимых сбоев.

SberBox Time

Сценарии эксплуатации

Для музыки используется аудиосервис СберЗвук с хорошим наполнением библиотеки и исполнителей. Качество звучания на высоком уровне, есть эффект объемного звучания. На верхних уровнях громкости не дребезжат. Подходят для прослушивания разных типов композиций. Воспроизведением можно управлять голосом, ставя на паузу и переключая треки.

SberBox Time

Под фильмы и сериалы производитель предлагает большое количество сервисов. Основным выступает коллекция Okko, но также можно подключить MEGOGO, IVI, Wink, KION, more.tv и Youtube.

С выводом изображения владелец сможет поиграть. Для управления может использоваться смартфон или пульт. Есть каталог с играми.

Есть контент для детей, запустить сказку, поставить мультфильмы или детские фильмы. Контент, выводимый для детей, фильтруется, исключая нежелательный.

Голосом можно получить справочную информацию, задать будильник или таймер, включать радиостанции, заказать продукты, просмотреть видеорецепты. Из любопытного забронировать столик в ресторане, записаться в салон красоты или к врачу – причем это сделает за вас виртуальный ассистент.

Конкуренты

Основным конкурентом выступает Яндекс. Но в ценовом сегменте до 8-10 тысяч рублей предлагается только связка из двух отдельных устройств, медиаприставки и компактной колонки, такой набор выйдет в 10000 рублей, уступая в мощности воспроизведения.

VK в свою очередь не предлагает готовых решений с выводом изображения на телевизор. Компактные же колонки идут с мощностью только в 5 Вт и стоимостью в 6 тысяч рублей.

Итоги

Как итог, получаем уникальное решение, сочетающего в недорогом ценовом сегменте вывод изображения в 4К-разрешении, громкий и насыщенный звук, стрелочные часы . Хороший набор портов, насыщенное звучание, кастомизация внешнего вида, пульт ДУ в комплекте. SberBox Time интересна и как отдельностоящая умная колонка, так и для «прокачивания» телевизора или монитора с графическим интерфейсом под мультимедиа, игры, умный дом и работу с поддерживаемыми сервисами.
Чтобы в числе первых узнать о появлении SberBox Time в продаже, оставьте заявку на сайте
Комментарии и отзывы SberBox Time
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