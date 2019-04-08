Обзор Scarlett SC-MG45S61. Тихая мясорубка с защитой двигателя safe-pro

2019-04-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Scarlett SC-MG45S61; [330]
Сегодня мы проведем тестирование новой мясорубки Scarlett SC-MG45S61 с мощностью 1800 Вт и функцией реверса. Оснащена она профессиональным i-motor и имеет в комплекте насадки для приготовления сосисок и кеббе. Её средняя стоимость составляет 3990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Scarlett SC-MG45S61

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Scarlett SC-MG45S61 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает насадку для кеббе, насадку для колбас, диск для фарша с двумя диаметрами отверстий, загрузочный поддон, толкатель, основной блок, руководство пользователя и гарантийный талон.

Scarlett SC-MG45S61

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением мясорубки и данными по техническим характеристикам.

Scarlett SC-MG45S61

Внешний вид

Обращает на себя внимание компактность и небольшая длина корпуса. Scarlett SC-MG45S61 выглядит легкой и технологичной.

Scarlett SC-MG45S61

Основная внешняя часть выполнена из черного пластика с глянцевым покрытием. Он отлично сочетается с хромированными элементами.

Scarlett SC-MG45S61

В верхней части корпуса есть ручка для удобной переноски с места на место. Устойчивое расположение на столе обеспечат резиновые ножки.

Scarlett SC-MG45S61

На боковой грани находится механический тумблер, позволяющий включить или активировать функцию реверса. Управление понятное и интуитивное.

Scarlett SC-MG45S61

Решетки для фарша две: 5 и 7 мм. Дополнительно к ним есть насадки для колбасок и кеббе.

Scarlett SC-MG45S61

Емкость для фарша выполнена из пластика. Нож стальной, заточен остро.

Scarlett SC-MG45S61

Для фиксации блока с загрузочной горловиной есть отдельный фиксатор. Он же предотвращает самопроизвольное откручивание во время работы.

Scarlett SC-MG45S61

Тесты

Перед началом эксплуатации Scarlett SC-MG45S61 необходимо промыть все детали теплой водой с моющем средством. В последующем металлические детали нужно будет промывать вручную.

Scarlett SC-MG45S61

Мощность составляет 1800 Вт. Доступен только одна скорость вращения и функция реверс. Работает мясорубка на удивление тихо, заметно тише протестированных ранее моделей.

Scarlett SC-MG45S61

Несмотря на свои компактные размеры и низкий уровень шума во время работы мясорубка резво справляется с переработкой больших объемов мяса. Для теста мы использовали как охлажденную говядину, так и курицу. За одну минуту перерабатывается примерно 2 килограмма.

Scarlett SC-MG45S61

Также в ходе тестов переработали апельсины. Перед переработкой они были промыты под теплой водой и нарезаны на дольки. Прокручивались вместе с цедрой. В ходе прокручивания ничего не забивалось. В последующем из этой основы был приготовлен апельсиновый джем.

Scarlett SC-MG45S61

Завершающим тестом была проверена колбасная насадка. Был использован полученный ранее фарш. Добавлена соль, черный перец, мускатный орех, картофельный крахмал и молоко. Масса перемешена и оставлена в холодильнике для вызревания. Далее мы собрали мясорубку и установили насадку. Натягиваем натуральную оболочку и приступаем к набиванию. Набивать колбаски удобнее в четыре руки. Делает это тестируемая мясорубка неспешно и спокойно.

Scarlett SC-MG45S61

Итоги по Scarlett SC-MG45S61

Scarlett SC-MG45S61 нас приятно порадовала. Небольшие габариты, малый вес, хорошая комплектация и низкий уровень шума, отлично сочетаются с невысокой стоимости. Мясорубка подходит для повседневной эксплуатации. Не устроить может выполненный из пластика поддон.

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