Радионяня с 7-дюймовым монитором. Обзор Sindis BH-7HD…

Преимуществом камеры здесь стало ее исполнение, позволяющее менять дистанционно направление съемки. Вращается в двух направлениях, это 355 градусов по горизонтали и 120 градусов по вертикали.
На обратной стороне антенна беспроводного соединения, гнездо питания и температурный датчик. Камера оснащена собственным динамиком и микрофоном, используемые для двухсторонней связи. На лицевую сторону направлен объектив с качественной оптической группой, а также ИК-диод, используемый для ночной съемки.
Установить ее можно на ровную поверхность, например полку, а также предусмотрен винтовой крепеж 1/4.
Вторым элементом Sindis BH-7HD является монитор. Визуально он напоминает компактный планшет, но с отличием в виде панели с механическими кнопками.
С помощью кнопок можно включать и выключать передачу изображения, менять направление камеры дистанционно, выводить меню настройки, менять яркость и громкость, а также активировать голосовую связь, через встроенный в монитор микрофон.
На обратной стороне откидная пластиковая ножка с помощью которой экран можно будет разместить на ровной поверхности. Есть отсек с возможностью доступа к аккумулятору.
При нажатии на кнопку слева выводится панель управления, оформленная в виде ряда иконок с доступом к ключевым разделам системы. Можно выбрать мелодию и время ее воспроизведение. Задать громкость динамика. Выбрать увеличение до 4 кратного.
Переключиться между камерами при использовании нескольких. В системных настройках выбрать между вариантами отображения температуры, а также задать пороговые значения при выходе за пределы которого будет выведено звуковое предупреждение.
Задать таймер от 1 до 6 часов, шагом в один час. Для соединения монитора и камеры не используется Wi-Fi, это отдельный протокол который надежнее, менее подвержен сбоям из-за помех, а также что самое главное сохраняет связь независимо от качества интернет-провайдера и его наличия. При этом нет необходимости ограничиваться только детской или квартирой, можно взять ее при походе в гости или к дедушкам с бабушками, не затрачивая время на настройку, просто включить и использовать.
Как показала практика эксплуатации заряда аккумулятора в мониторе хватает примерно на 5-6 часов в зависимости от выбранного уровня яркости. Этого времени с запасом, при статичном же размещении можно подключить к блоку питания.