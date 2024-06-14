Радионяня с 7-дюймовым монитором. Обзор Sindis BH-7HD…

Детям до определенного возраста нужно постоянное внимание, но рождение ребенка не избавляет от других дел, а скорее их даже добавляет. И время это можно выделить в то время когда малыш спит, а контролировать его состояние или возможное пробуждение поможет радионяня. Изучаемая сегодня Sindis BH-7HD сопровождается 7-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. Из особенностей отмечают двухсторонняя связь, будильник с таймером, колыбельная, датчик температуры и голосовая активация.

Комплектация

Коробка из плотного картона с подробной информацией на русском языке. Данная модель сопровождается 2-летней гарантией на территории России. Комплект включает камеру, монитор, два адаптера питания, набор дюбелей, руководство пользователя.

Внешний вид

Это классическая система состоящая из монитора и камеры, соединяются они между собой беспроводным способом. Выполнены в общей стилистике, в оформлении преобладает нейтрально белый цвет, не привлекающий к себе внимание и подходящий под разный интерьер.

Преимуществом камеры здесь стало ее исполнение, позволяющее менять дистанционно направление съемки. Вращается в двух направлениях, это 355 градусов по горизонтали и 120 градусов по вертикали.

На обратной стороне антенна беспроводного соединения, гнездо питания и температурный датчик. Камера оснащена собственным динамиком и микрофоном, используемые для двухсторонней связи. На лицевую сторону направлен объектив с качественной оптической группой, а также ИК-диод, используемый для ночной съемки.

Установить ее можно на ровную поверхность, например полку, а также предусмотрен винтовой крепеж 1/4.

Вторым элементом Sindis BH-7HD является монитор. Визуально он напоминает компактный планшет, но с отличием в виде панели с механическими кнопками.

С помощью кнопок можно включать и выключать передачу изображения, менять направление камеры дистанционно, выводить меню настройки, менять яркость и громкость, а также активировать голосовую связь, через встроенный в монитор микрофон.

Тесты

На обратной стороне откидная пластиковая ножка с помощью которой экран можно будет разместить на ровной поверхности. Есть отсек с возможностью доступа к аккумулятору.Для вывода изображения используется 7-дюймовый цветной экран с разрешением 1024х768 пикселей. Хорошая детализация и видимость даже мелких объектов. Важно отметить, что полный контроль сохраняется и в ночное время, в которое камера автоматически переводится на использование ИК-подсветки. Помимо изображения в верхней строке отображается информация по качеству соединения с камерой и количество подключенных, данная система позволяет подключить до 4 камер к одному монитору, данные по заряду аккумулятора, а также температуре рядом с камерой.

При нажатии на кнопку слева выводится панель управления, оформленная в виде ряда иконок с доступом к ключевым разделам системы. Можно выбрать мелодию и время ее воспроизведение. Задать громкость динамика. Выбрать увеличение до 4 кратного.

Переключиться между камерами при использовании нескольких. В системных настройках выбрать между вариантами отображения температуры, а также задать пороговые значения при выходе за пределы которого будет выведено звуковое предупреждение.

Задать таймер от 1 до 6 часов, шагом в один час. Для соединения монитора и камеры не используется Wi-Fi, это отдельный протокол который надежнее, менее подвержен сбоям из-за помех, а также что самое главное сохраняет связь независимо от качества интернет-провайдера и его наличия. При этом нет необходимости ограничиваться только детской или квартирой, можно взять ее при походе в гости или к дедушкам с бабушками, не затрачивая время на настройку, просто включить и использовать.

Как показала практика эксплуатации заряда аккумулятора в мониторе хватает примерно на 5-6 часов в зависимости от выбранного уровня яркости. Этого времени с запасом, при статичном же размещении можно подключить к блоку питания.

Итоги

Sindis BH-7HD – радионяня предлагающая сразу ряд преимуществ среди которых поворотная камера, длительное время автономной работы без использования батареек, расстоянием соединения до 300 метров, 7-дюймовым экраном с четким изображением, ночное видение, а также возможность подключить несколько камер.