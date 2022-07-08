Обзор Starwind Mainfrost M8. Вместительный и удобный автомобильный холодильник

Доступен в среднем за 24000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Комплект включает автомобильную зарядку, сетевой кабель, корзину для хранения, руководство пользователя и гарантийный талон.
Свободно помещается как в багажнике, так и салоне автомобиля.
Выполнен из ударопрочного пластика. В оформлении используется сочетание светло и темно-серого цветов.
Для удобного хвата и переноски по краям две ручки. На каждом из углов дополнительные накладки, смягчающие удары.
Внешние поверхности у него матовые, не загрязняются следами пальцев. Аккуратный внешний вид и практичность.
Крышка темного цвета. На ней есть четыре углубления, которые можно будет использовать для размещения четырех бутылок или стаканов. Остальную площадь отлично выполняет функцию стола на природе или в автомобиле.
Для открытия необходимо нажать на фиксатор. Открывается крышка у Starwind Mainfrost M8 широко. Загрузка и выгрузка продуктов проходит удобно.
Объем внутренней камеры у холодильника составляет 45 литров. Он разделен на две камеры. Одна из них меньше по глубине и расположена над компрессором, вторая больше, она сопровождается съемной металлической корзиной.
С корзиной удобно сразу извлечь все замороженные продукты разом. Эксплуатировать же можно и без нее, для этого в основании есть два углубления под бутылки.
На лицевой панели выведен символьно-цифровой дисплей с подсветкой. А также кнопки управления, с помощью которых можно повышать и понижать температуру, регулировать режим энергопотребления и степень защиты аккумулятора от разряда.
С обратной стороны гнездо питания 12V/24V. Холодильник комплектуется внешним блоком питания, подключаемым в розетку 220V, и адаптером в прикуриватель.
В окне управления задается целевая температура охлаждения в диапазоне от -20 до +20 градусов. Выводится текущая температура в отсеке.
Ниже кнопки включения режима энергосбережения, блокировки от случайного нажатия детьми и переключения между системами измерения температуры. Выбирается один из режимов контроля напряжения аккумулятора в автомобиле.
Холодильник эксплуатировали в нескольких сценариях, среди которых выезд на природу, автомобильная поездка до Сочи, а также эксплуатация на дачном участке. С проблемами и сбоем за это время не сталкивались
Хорошо себя показал и в поездках, и при стационарной эксплуатации. Отметим запас по длине питающего кабеля, позволяющего разместить в багажнике автомобиля и подключить, проложив кабель вдоль всей длины салона автомобиля.
Использовать можно как для заморозки, так и охлаждения, выбирая диапазон от -20 до +20 градусов. Для примера помещенная бутылка с газировкой с начальной температурой 25 градусов через два часа в нем охлаждается до 9 градусов.
Заметили разницу при подключении от прикуривателя и при подключении к розетке. От розетки достигает выбранную температуру быстрее. Так через час стенки уже охладились до -10 градусов. При длительном размещении можно замораживать продукты.
Внутри основного отсека помещается 9 пластиковых бутылок объемом 1.5 литра. Плюс 0.5 литровые в малом отсеке. Общий объем загрузки будет достаточен для компании или семьи из 4 человек.
При открытии крышки внутренний отсек подсвечивается. Удобно при эксплуатации в вечернее и ночное время. Наглядный доступ ко всем участкам внутренней камеры.
Понравилось исполнение верхней крышки, позволяющей использовать ее в качестве стола. Было актуально на природе и в салоне автомобиле. Крошки и возможные загрязнения с нее легко убираются влажной тканью.