Обзор Starwind Mainfrost M8. Вместительный и удобный автомобильный холодильник

Сложно найти квартиру в которой нет холодильника, без невозможно обеспечить длительное и безопасное хранение продуктов, он же спасает во время летней жары. Но актуально все не только для квартиры, но и дачи, во время поездок на природу, на рыбалку, а также автопутешествий. И здесь можно будет обратить внимание на Starwind Mainfrost M8, поддерживающий подачу питания как с прикуривателя, а также розетки 220В, а также сопровождаемый приложением для управления со смартфона.

Комплектация

Доступен в среднем за 24000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и информацией по ключевым особенностям исполнения и поддерживаемых технологий.

Комплект включает автомобильную зарядку, сетевой кабель, корзину для хранения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Starwind Mainfrost M8 обзор

Внешний вид

Габариты корпуса холодильника составляют 345x482x640мм. Весит 12.7 килограммов.

Свободно помещается как в багажнике, так и салоне автомобиля.

Выполнен из ударопрочного пластика. В оформлении используется сочетание светло и темно-серого цветов.

Для удобного хвата и переноски по краям две ручки. На каждом из углов дополнительные накладки, смягчающие удары.

Внешние поверхности у него матовые, не загрязняются следами пальцев. Аккуратный внешний вид и практичность.

Крышка темного цвета. На ней есть четыре углубления, которые можно будет использовать для размещения четырех бутылок или стаканов. Остальную площадь отлично выполняет функцию стола на природе или в автомобиле.

Для открытия необходимо нажать на фиксатор. Открывается крышка у Starwind Mainfrost M8 широко. Загрузка и выгрузка продуктов проходит удобно.

Объем внутренней камеры у холодильника составляет 45 литров. Он разделен на две камеры. Одна из них меньше по глубине и расположена над компрессором, вторая больше, она сопровождается съемной металлической корзиной.

С корзиной удобно сразу извлечь все замороженные продукты разом. Эксплуатировать же можно и без нее, для этого в основании есть два углубления под бутылки.

На лицевой панели выведен символьно-цифровой дисплей с подсветкой. А также кнопки управления, с помощью которых можно повышать и понижать температуру, регулировать режим энергопотребления и степень защиты аккумулятора от разряда.

С обратной стороны гнездо питания 12V/24V. Холодильник комплектуется внешним блоком питания, подключаемым в розетку 220V, и адаптером в прикуриватель.

Софт

Starwind Mainfrost M8 оснащен модулем Bluetooth, используемый для соединения со смартфоном. Связывание проходит быстро в последующем соединяется автоматически.

В окне управления задается целевая температура охлаждения в диапазоне от -20 до +20 градусов. Выводится текущая температура в отсеке.

Тесты

Ниже кнопки включения режима энергосбережения, блокировки от случайного нажатия детьми и переключения между системами измерения температуры. Выбирается один из режимов контроля напряжения аккумулятора в автомобиле.

Холодильник эксплуатировали в нескольких сценариях, среди которых выезд на природу, автомобильная поездка до Сочи, а также эксплуатация на дачном участке. С проблемами и сбоем за это время не сталкивались

Хорошо себя показал и в поездках, и при стационарной эксплуатации. Отметим запас по длине питающего кабеля, позволяющего разместить в багажнике автомобиля и подключить, проложив кабель вдоль всей длины салона автомобиля.

Использовать можно как для заморозки, так и охлаждения, выбирая диапазон от -20 до +20 градусов. Для примера помещенная бутылка с газировкой с начальной температурой 25 градусов через два часа в нем охлаждается до 9 градусов.

Заметили разницу при подключении от прикуривателя и при подключении к розетке. От розетки достигает выбранную температуру быстрее. Так через час стенки уже охладились до -10 градусов. При длительном размещении можно замораживать продукты.

Внутри основного отсека помещается 9 пластиковых бутылок объемом 1.5 литра. Плюс 0.5 литровые в малом отсеке. Общий объем загрузки будет достаточен для компании или семьи из 4 человек.

При открытии крышки внутренний отсек подсвечивается. Удобно при эксплуатации в вечернее и ночное время. Наглядный доступ ко всем участкам внутренней камеры.

Понравилось исполнение верхней крышки, позволяющей использовать ее в качестве стола. Было актуально на природе и в салоне автомобиле. Крошки и возможные загрязнения с нее легко убираются влажной тканью.

Итоги

Starwind Mainfrost M8 станет хорошим выбором для любителей автопутешествий и активного отдыха, кемпинга, а также в качестве сезонного холодильника для дачи. Высокое качество исполнения, информативный дисплей, широкий рабочий температурный диапазон, приложение для смартфона, подача питания от прикуривателя и от розетки, вместительная внутренняя камера с подсветкой и возможность использования крышки в качестве стола.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".