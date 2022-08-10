Обзор Starwind SCH9950. Стильный вертикальный пылесос за разумные деньги

Компоновка у Starwind SCH9950 довольно типичная. Имеется ручка с пусковой кнопкой. При ее нажатии пылесос начинает работать. Чтобы его приостановить необходимо еще раз нажать на кнопку.
Всего имеется два уровня мощности — слабый и сильный. При первом пылесос способен проработать до 30 минут, а при втором до 12 минут, что на самом деле не так уж плохо. Кнопка регулировки мощности находится на передней панели. Здесь же расположился индикатор зарядки, состоящий из трех делений.
Пылесборник не маленький, его емкость составляет 0,5 литров. Крышка пылесборника легко открывается и освобождается набранной пыли. Для этого достаточно нажать на кнопку, и нижняя крышка сама отожмется.
В конструкции Starwind SCH9950 предусмотрен HEPA-фильтр. Он служит для задержки мелких частиц пыли. Но каким бы ни была продвинутой система фильтрации, она всегда нуждается в своевременном уходе. В данном случае его достаточно помыть под водой и полностью высушить при комнатной температуре.
Еще один HEPA-фильтр находится на верхней крышке и его тоже можно мыть под струей воды.
Все насадки крепятся к пылесосу интуитивно понятным образом — до щелчка. Отстегиваются они таким же простым способом. Ни с какими залипаниями какого-либо элемента мы не столкнулись. В комплекте с пылесосом идут три насадки. В целом, этого набора уже достаточно для проведения качественной уборки. Основная моторизированная щетка подходит для чистки гладких поверхностей и ковров. На ее передней панели имеются три LED-индикатора, благодаря которым намного легче обнаружить всю пыль во время уборки.
Узкая насадка подойдет для уборки в труднодоступных местах или салоне автомобиля.
Третья насадка необходима для уборки мебели или точечной чистки ворсовых поверхностей.
Комплектное крепление позволяет в компактном формате разместить пылесос на стене вместе с двумя насадками. Закрепить всю конструкцию можно либо на двухсторонний скотч, либо пару дюбелей, которые уже лежат в коробке.
Эта же щетка неплохо справляется с чисткой ковров с невысоким ворсом. Наш ковер размерами 100 на 150 см он вычистил от и до за 4 минуты.
Валик щетки естественно съемный. Чтобы его отстегнуть и очистить от накопившихся волос необходимо снять зажим, находящийся на правой стороне.
Далее для уборки дивана мы воспользовались насадкой для мягкой мебели. Пылесос смог с достойностью справиться с поставленной задачей, даже вычистив пыль из углублений под пуговицы, правда в эти моменты приходилось увеличивать мощность всасывания до максимума.
Пару слов про насадку для труднодоступных мест. Конкретно эта хороша тем, что она еще более узкая, чем обычно, поэтому способна протиснуться в совсем миниатюрные зоны. Например, она смогла залезть в щель между кроватью и стеной, между которой оставалось расстояние в 28 мм.