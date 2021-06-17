Обзор Starwind SSG9516. Недорогой электрогриль для сочных стейков

Наслаждаться стейком и запеченными овощами можно и без выезда на природу или дачу, причем круглый год у себя на кухне. С этими задачами справляется тестируемый сегодня электрогриль Starwind SSG9516 с мощностью 2200 Вт, простым управлением и что не менее важно в текущих условиях – с невысокой стоимостью.

Starwind SSG9516 обзор

Комплектация

Приобрести его можно на момент публикации за 3 600 рублей. Сопровождается 1 годом гарантийного обслуживания.Упакован в коробку с подробными данными по характеристикам. Внутри зафиксирован в пенопласт, фиксирующий и предотвращающий получение повреждений при транспортировке. Комплект включает инструкцию по эксплуатации на русском языке и лопатку.

Внешний вид

Классический формат исполнения для электрогрилей. Ключевые элементы корпуса выполнены из металла, обеспечивая высокую жесткость и надежность конструкции.

Основание корпуса из износоустойчивого пластика черного цвета. По краям расположены ножки для устойчивого размещения на столешнице.

С боковой стороны вытянутая ванночка/поддон для сбора жира. Ставится в направляющие. Обслуживать несложно. Общий объем у нее большой.

На фронтальной стороне широкая ручка вдоль всей длины корпуса. При готовке она заметно не нагревается. Рамка ее из металла.

Откинуть крышку Starwind SSG9516 можно на 180 градусов. Так упрощается дальнейшее обслуживание. Также можно готовить одновременно на двух сторонах.

В левой части на основании и крышке механические клавиши, при нажатии на которые отстегиваются нагревательные части.

Под ними с двух сторон нагревательный элемент. Он расположен так, чтобы при нагреве равномерно распределялось тепло по всей площади.

По центру поворотный регулятор для выбора мощности нагрева. Три ключевые отметки: минимальный, средний и максимальный.

Контролировать активное питание и текущий статус работы можно с помощью двух световых индикаторов. «НАГРЕВ» гаснет при достижении требуемой температуры.

Тесты

Подключается при помощи кабеля с широким сечением и евровилкой с заземлением.Мощность Starwind SSG9516 составляет 2200 Вт. Необходимую степень нагрева набирает быстро. Разобраться с управлением будет несложно даже не имея опыт работы с таким типом устройств.

Перед первой эксплуатации протереть влажной тряпкой поверхность нагревательных панелей без применения абразивных средств. В дальнейшем рекомендуем после завершения готовки и остывания сразу смыть остатки еды. До затвердевания они смываются под струей горячей воды.Для начала приготовим стейк из говядины. Выставили максимальный уровень, после того как индикатор погас размещаем пару кусков мяса на поверхности. Даем постоять с открытой крышкой в течение 5-7 минут.

После этого переворачиваем и прижимаем крышкой. Для удобства и получения нужной степени прижатия на правой стороне есть элемент с зубчиками в зависимости от выбранного положения меняется степень зажатия крышки.После готовки даем стейкам отдохнуть посыпав небольшим количеством соли и специй по вкусу. Заворачиваем в фольгу. Мясо получается сочным и равномерно приготовленным. Да и выглядит красиво.

Приготовим баклажаны и перец. В зависимости от объема можно готовить прижав крышкой или раскинув на 180 градусов.

Из приготовленных овощей на гриле можно приготовить горячий салат или подать их стейку из мяса или рыбы. В отличие от сковороды нет необходимости использовать масло.

Итоги

Также готовили индейку, предварительно замочив в смеси из паприки и специй. Принцип готовки схож.Электрогриль сохраняет сочность продуктов. В целом сокращается время на готовку. Каких-либо специальных навыков и опыта не нужно. Прибор прост в работе.Starwind SSG9516 станет хорошим выбором при поиске недорого электрогриля для готовки стейков, рыб, овощей и тостов. Простое управление, высокая мощность, откидывающаяся на 180 градусов крышка, ванночка для сбора жидкости, индикатор достижения требуемого температурного режима готовки, аккуратный внешний вид и компактные габариты. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".