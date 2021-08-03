Обзор Starwind SVG7450. Недорогой напольный отпариватель

Приобрести его можно за 3 800 рублей.
В собранном состоянии на полу занимает ограниченную площадь. Для устойчивого расположения есть дополнительная площадка в основании.
Основная часть корпуса с закругленными боковыми гранями. В оформлении используется сочетание белого и нежно-сиреневого цвета.
С тыльной стороны съемный контейнер под залив жидкости для отпаривателя. Обслуживать его можно будет отдельно от основной части устройства. Объем 1.4 литра.
В верхней части Starwind SVG7450 регулятор, совмещенный с кнопкой включения. Три уровня мощности подачи пара. Сопровождается кольцевой светодиодной подсветкой.
На обратной стороне есть пара крючков, которые можно использовать как для хранения комплектного блока щетки, так и для заматывания лишней длины кабеля.
Телескопическая труба дает возможность выбора оптимального расположения фиксатора для рабочей ручки. Шланг подачи пара с защитной нейлоновой оплеткой. Его место выхода дополнительно сопровождается пружиной, смягчающей изгибы.
Рабочий утюжок с удобной ручкой под удобный хват. На металлическом основании распределены отверстия выпуска пара. Есть зона с накладкой. Дополнительно можно установить съемный блок с щеткой из искусственного форма.
Обратная сторона с фиксатором для хранения утюжка. На нем же есть крючок, используемый для размещения вешалки с одеждой.
После этого можно приступать к разглаживанию размещенной на вешалке одежде. Подходит под разные типы тканей. Хорошо показал себя для ухода за рубашками, летними платьями. Также использовали для верхней и повседневной одежды.
Использовали для обработки подушек, постельного белья, мягких игрушек, занавесок. Форма у ручки удобная, также в комплекте есть перчатка для того, чтобы можно было придерживать обратную поверхность одежды при разглаживании.