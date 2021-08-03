Обзор Starwind SVG7450. Недорогой напольный отпариватель

Героем сегодняшнего обзора будет напольный отпариватель Starwind SVG7450, позволяющий приводить в порядок вещи. И как показала практика его эксплуатации, он быстрее и удобнее, чем распространенный вариант с утюгом и гладильной доской, а с учетом того, что чаще всего идет именно глажка одежды, такой отпариватель позволяет сэкономить занимаемое место в комнате. Помимо этого, он же подходит для ковров, штор, игрушек, подушек и других вещей.

Комплектация

Приобрести его можно за 3 800 рублей.Комплект включает съемный блок щетки, перчатку, держатель, основной блок, телескопическую стойку, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением и общими данными по особенностям работы.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет провести сборку конструкции. Состоит она из основания, телескопической стойки и держателя. Проходит без использования инструментов.

В собранном состоянии на полу занимает ограниченную площадь. Для устойчивого расположения есть дополнительная площадка в основании.

Основная часть корпуса с закругленными боковыми гранями. В оформлении используется сочетание белого и нежно-сиреневого цвета.

С тыльной стороны съемный контейнер под залив жидкости для отпаривателя. Обслуживать его можно будет отдельно от основной части устройства. Объем 1.4 литра.

В верхней части Starwind SVG7450 регулятор, совмещенный с кнопкой включения. Три уровня мощности подачи пара. Сопровождается кольцевой светодиодной подсветкой.

На обратной стороне есть пара крючков, которые можно использовать как для хранения комплектного блока щетки, так и для заматывания лишней длины кабеля.

Телескопическая труба дает возможность выбора оптимального расположения фиксатора для рабочей ручки. Шланг подачи пара с защитной нейлоновой оплеткой. Его место выхода дополнительно сопровождается пружиной, смягчающей изгибы.

Рабочий утюжок с удобной ручкой под удобный хват. На металлическом основании распределены отверстия выпуска пара. Есть зона с накладкой. Дополнительно можно установить съемный блок с щеткой из искусственного форма.

Тесты

Обратная сторона с фиксатором для хранения утюжка. На нем же есть крючок, используемый для размещения вешалки с одеждой.Управление отпаривателем удобное. После того, как убедились в достаточном уровне воды в контейнере, можно выбрать один из уровней мощности подачи пара. Три уровня, на максимальном энергопотребление до 1800 Вт. В рабочее положение выходит в среднем в течение трех минут.

После этого можно приступать к разглаживанию размещенной на вешалке одежде. Подходит под разные типы тканей. Хорошо показал себя для ухода за рубашками, летними платьями. Также использовали для верхней и повседневной одежды.

Использовали для обработки подушек, постельного белья, мягких игрушек, занавесок. Форма у ручки удобная, также в комплекте есть перчатка для того, чтобы можно было придерживать обратную поверхность одежды при разглаживании.

Итоги

Starwind SVG7450, несмотря на невысокую стоимость, позволяет заметно упростить уход за разным типом одежды, включая шелковые и шерстяные. Аккуратный внешний вид, шланг подачи пара с защитной оплеткой, простой залив и слив воды в контейнер, три уровня мощности, телескопическая стойка