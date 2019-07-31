Обзор SteelSeries Stratus Duo. Лучший геймпад для смартфона и ПК

2019-07-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Stratus Duo; [152]
Актуальные смартфоны флагманского сегмента сейчас оснащаются таким объемом оперативной памяти, который встретишь далеко не в каждой настольной системе и ноутбуке. Все это в паре с высокопроизводительными процессорами дает возможность пользователю наслаждаться играми на экране своего телефона с качественной 3D-графикой. Но само сенсорное управление нравится далеко не всем и не в каждой игре оно удобно. На помощь в таких ситуациях приходят такие геймпады, как SteelSeries Stratus Duo.

SteelSeries Stratus Duo

Поддерживает он не только носимые устройства на базе операционной системы Android, но и ПК, Oculus GO и Samsung VR. Для него уже заявлена официальная поддержка сервисом Steam. К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Stratus Duo обзор

Комплектация

Поставляется геймпад в коробке из плотного картона, зафиксированный во вспененную подложку. Комплект включает беспроводной адаптер подключения, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. В отдельной коробке идет адаптер для фиксации на геймпаде смартфона. Он поддерживает все геймпады этого производителя.

SteelSeries Stratus Duo

Внешний вид

Выполнен геймпад из черного пластика с практичным матовым покрытием. По внешнему виду он ближе к геймпаду от Xbox.

SteelSeries Stratus Duo

Широкая центральная часть и угловатый хват. В руке SteelSeries Stratus Duo лежит удобно, все элементы находятся в быстрой доступности.

SteelSeries Stratus Duo

Прорезиненные стики. Ход уверенный с оптимальной силой сопротивления. Кнопки глянцевые со легка заметной маркировкой.

SteelSeries Stratus Duo

Крестовина D-PAD с углублением по центру. По центру три системные кнопки, выше зона со светодиодными индикаторами.

SteelSeries Stratus Duo

На тыльной стороне четыре триггера. Здесь же скрывается microUSB, позволяющий не только осуществлять зарядку геймпада, но и подключить проводом к ПК или ноутбуку.

SteelSeries Stratus Duo

Тут же находятся кнопки контроля уровня заряда аккумулятора, выбора беспроводного режима подключения и запуска синхронизации.

SteelSeries Stratus Duo

Для установки смартфона в SteelSeries Stratus Duo потребуется установка дополнительного аксессуара. Выполнен он в общей стилистике.

SteelSeries Stratus Duo

На тыльной стороне фиксатор. Смартфон ставится в подпружиненный элемент, поддерживаются с разной шириной корпуса.

SteelSeries Stratus Duo

С внутренней стороны наклейка с названием модели и техническими данными.

SteelSeries Stratus Duo

Тесты

SteelSeries Stratus Duo

Начнем описание опыта эксплуатации с настольного ПК. Для подключения к нему можно будет воспользоваться комплектным адаптером или проводом. Разницы в скорости передачи данных и реагировании замечено не было. Вполне можно подключиться к телевизору, и расположившись на диване, поиграть с друзьями в файтинги.

SteelSeries Stratus Duo

Распознается геймпад как «X-Input device». Установка дополнительного программного обеспечения не требуется. В играх распознается корректно. В большинстве из них уже есть готовый пресет настроек для действий.

SteelSeries Stratus Duo

Начнем описание опыта эксплуатации с настольного ПК. Для подключения к нему можно будет воспользоваться комплектным адаптером или проводом. Разницы в скорости передачи данных и реагировании замечено не было. Вполне можно подключиться к телевизору, и расположившись на диване, поиграть с друзьями в файтинги.

SteelSeries Stratus Duo

Сейчас есть много вариантов для эмуляции консолей. Так владелец сможет поиграть в хиты без физической покупки консоли. Этому вопросу можем уделить отдельное внимание, если будет интерес со стороны читателей.

SteelSeries Stratus Duo

Установленный телефон не перевешивает. Балансировка веса хорошая. Длительные сессии не вызывают дискомфорта в запястьях. Тем более встроенный аккумулятор дает возможность провести время в любимой игре в течение всего дня.

Итоги по SteelSeries Stratus Duo

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Stratus Duo отличный вариант геймпада, позволяющий играть как на ПК, так и на Android-смартфонах. Несколько вариантов беспроводного подключения, проводной режим работы, отсутствие зависимости от устанавливаемого программного обеспечения. Высокое качество сборки и удобное управление.
SteelSeries Stratus Duo получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы SteelSeries Stratus Duo
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