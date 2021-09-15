Обзор TENDA MW12. Трехдиапазонная Wi-Fi Mesh система...

Эффективным решением этого вопроса стала технология MESH, обеспечивая бесшовный роуминг по всей площади дома или многокомнатной квартиры. В отличие от репитеров, которые повторяют сигнал того же качества, здесь каждый узел может предложить максимально высокую скорость. С работой такой системы мы знакомились на примере устройств TENDA и не так давно они расширили модельный ряд, выпустив и запустив продажи флагманского комплекта MW12 с тремя диапазонами.
На лицевую панель нанесен логотип бренда NOVA. На верхнем торце компактный светодиодный индикатор активности.
Установить устройство можно как на любую ровную поверхность, так и на стене с помощью дюбелей. Ушки под них есть на основании.
Панель портов ввода/вывода скрыта в углублении, так упрощается аккуратный монтаж. Включает она три гигабитных RJ-45, два из них для локальной сети, а третий может работать как WAN или как LAN в зависимости от настроек.
Этот гибридный разъем можно использовать для соединения дополнительных модулей к основной с помощью кабеля. В таком режиме подключения можно увеличив расстояние и при этом обеспечив высокие скорости данных.
В этой же зоне нанесена наклейка с техническими данными и QR-кодом. Есть скрытая кнопка сброса настроек.
Но система также использует два канала в качестве служебной транспортной сети, повышая скоростные характеристики и производительность.
Поддерживаются провайдеры с тарифами, предлагающими скорость до 1000 Мбит/с. Мы тесты вели в частном доме с тарифом 500 Мбит/с. Приводим данные замера, проведенные с настольного ПК.
А также отдельно со смартфона.
За работу системы отвечает процессор с тактовой частотой 900 МГц. На борту 256 Мбайт памяти. В ходе тестов создавали как искусственные нагрузки с подключением большого количества тестовых устройств, а также использовали его в повседневном режиме в двухэтажном доме с железобетонными перекрытиями.
Расположение модулей в разных участках дома получили бесшовное покрытие по всей площади. Перемещение по дому со смартфоном или планшетом проходит с сохранением стабильного приема и высоких скоростей обмена данными в сети, сам пользователь не замечает переход между модулями.
Стабильно работала консоль Sony PlayStation 5 во время загрузок игр в память с облака, игры в сетевых играх, а также вывода потокового видео 4К на телевизор со стриминговых сервисов.
Выводится схема подключения с отображением количества подключенных устройств. Мониторинг использования ресурсов сети.
Каждый модуль можно просмотреть в отдельности. На основе данных по качеству соединения принять решение о смене положения модуля в рамках помещения.
Есть экран с детальными настройками системы. Включить гостевую сеть.
Функция приоритизации ресурсов для игрового трафика и просмотра веб-страниц.
Технология UPnP для повышения производительности сети.
Обновление программного обеспечения.
Включение автоматического роуминга, при котором устройства переключаются между точками при перемещении по помещению, выбирая модуль с лучшим качеством приема. Расписание для включения и выключения вещания Wi-Fi.