Обзор TENDA MW12. Трехдиапазонная Wi-Fi Mesh система...

Распространённый вариант по развертыванию беспроводной сети в квартире с одним роутером, чаще всего размещаемом в коридоре, хорош, когда подключаемых устройств небольшое количество, а сама площадь квартиры маленькая. С ростом числа клиентов, с добавлением компонентов умного дома, покупке некстген консоли и телевизора UHD возрастает нагрузка и критичнее становятся проблемы со стабильностью соединения на отдаленных от роутера участках.

Комплектация

Эффективным решением этого вопроса стала технология MESH, обеспечивая бесшовный роуминг по всей площади дома или многокомнатной квартиры. В отличие от репитеров, которые повторяют сигнал того же качества, здесь каждый узел может предложить максимально высокую скорость. С работой такой системы мы знакомились на примере устройств TENDA и не так давно они расширили модельный ряд, выпустив и запустив продажи флагманского комплекта MW12 с тремя диапазонами.Средняя стоимость 20 599 рублей.У нас на тестах набор, состоящий из трех точек. Комплект включает патч-корд с плоским кабелем, три блока питания с евровилкой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнены в виде стильных кубиков из белого пластика. Стиль и минимализм. Хорошо смотреться в интерьере.

На лицевую панель нанесен логотип бренда NOVA. На верхнем торце компактный светодиодный индикатор активности.

Установить устройство можно как на любую ровную поверхность, так и на стене с помощью дюбелей. Ушки под них есть на основании.

Панель портов ввода/вывода скрыта в углублении, так упрощается аккуратный монтаж. Включает она три гигабитных RJ-45, два из них для локальной сети, а третий может работать как WAN или как LAN в зависимости от настроек.

Этот гибридный разъем можно использовать для соединения дополнительных модулей к основной с помощью кабеля. В таком режиме подключения можно увеличив расстояние и при этом обеспечив высокие скорости данных.

В этой же зоне нанесена наклейка с техническими данными и QR-кодом. Есть скрытая кнопка сброса настроек.

Технологии

Работает TENDA MW12 в трехдиапазонах. Это частота 2.4 ГГц со скоростью 300 Мбит/с и две отдельные сети с частотами 5 ГГц со скоростью 867 Мбит/с. Суммарно достигается скорость до 2100 Мбит/с. Два канала 5 ГГц позволят владельцу распределить актуальные стационарные и носимые устройства, например, выделив один из них для некстген консоли или ПК получив низкие задержки в сетевых играх.

Но система также использует два канала в качестве служебной транспортной сети, повышая скоростные характеристики и производительность.

Поддерживаются провайдеры с тарифами, предлагающими скорость до 1000 Мбит/с. Мы тесты вели в частном доме с тарифом 500 Мбит/с. Приводим данные замера, проведенные с настольного ПК.

А также отдельно со смартфона.

За работу системы отвечает процессор с тактовой частотой 900 МГц. На борту 256 Мбайт памяти. В ходе тестов создавали как искусственные нагрузки с подключением большого количества тестовых устройств, а также использовали его в повседневном режиме в двухэтажном доме с железобетонными перекрытиями.

Расположение модулей в разных участках дома получили бесшовное покрытие по всей площади. Перемещение по дому со смартфоном или планшетом проходит с сохранением стабильного приема и высоких скоростей обмена данными в сети, сам пользователь не замечает переход между модулями.

Софт

Стабильно работала консоль Sony PlayStation 5 во время загрузок игр в память с облака, игры в сетевых играх, а также вывода потокового видео 4К на телевизор со стриминговых сервисов.Настройка и запуск системы проходит в бесплатном приложении. Разобраться с управлением сможет, и пользователь, ранее не настраивавший сетевые устройства. Первым шагом добавляется основной модуль, вносятся по необходимости данные для авторизации к интернет провайдеру, изменяется название и пароль сети. После этого добавляются дополнительные модули. В последующем систему можно будет расширить, вся модельная линейка совместима между собой, в рамках одной сети можно комбинировать разные модели.

Выводится схема подключения с отображением количества подключенных устройств. Мониторинг использования ресурсов сети.

Каждый модуль можно просмотреть в отдельности. На основе данных по качеству соединения принять решение о смене положения модуля в рамках помещения.

Есть экран с детальными настройками системы. Включить гостевую сеть.

Функция приоритизации ресурсов для игрового трафика и просмотра веб-страниц.

Технология UPnP для повышения производительности сети.

Обновление программного обеспечения.

Итоги

Включение автоматического роуминга, при котором устройства переключаются между точками при перемещении по помещению, выбирая модуль с лучшим качеством приема. Расписание для включения и выключения вещания Wi-Fi.TENDA MW12 – высокопроизводительная Mesh система с тремя диапазонами. Простое запуск сети через приложение для смартфона, детальные настройки и возможность дистанционного подключения. Высокопроизводительная платформа, три гигабитных RJ-45, аккуратный внешний вид, возможность фиксации на стене, IPv6, высокие скорости обмена данными и поддержка дальнейшего расширения покрытия добавлением модулей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".