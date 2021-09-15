Обзор TENDA MW12. Трехдиапазонная Wi-Fi Mesh система

Распространённый вариант по развертыванию беспроводной сети в квартире с одним роутером, чаще всего размещаемом в коридоре, хорош, когда подключаемых устройств небольшое количество, а сама площадь квартиры маленькая. С ростом числа клиентов, с добавлением компонентов умного дома, покупке некстген консоли и телевизора UHD возрастает нагрузка и критичнее становятся проблемы со стабильностью соединения на отдаленных от роутера участках.

TENDA MW12

Эффективным решением этого вопроса стала технология MESH, обеспечивая бесшовный роуминг по всей площади дома или многокомнатной квартиры. В отличие от репитеров, которые повторяют сигнал того же качества, здесь каждый узел может предложить максимально высокую скорость. С работой такой системы мы знакомились на примере устройств TENDA и не так давно они расширили модельный ряд, выпустив и запустив продажи флагманского комплекта MW12 с тремя диапазонами.

Средняя стоимость 20 599 рублей.

Комплектация

У нас на тестах набор, состоящий из трех точек. Комплект включает патч-корд с плоским кабелем, три блока питания с евровилкой, руководство пользователя и гарантийный талон.

TENDA MW12

Внешний вид

Выполнены в виде стильных кубиков из белого пластика. Стиль и минимализм. Хорошо смотреться в интерьере.

TENDA MW12

На лицевую панель нанесен логотип бренда NOVA. На верхнем торце компактный светодиодный индикатор активности.

TENDA MW12

Установить устройство можно как на любую ровную поверхность, так и на стене с помощью дюбелей. Ушки под них есть на основании.

TENDA MW12

Панель портов ввода/вывода скрыта в углублении, так упрощается аккуратный монтаж. Включает она три гигабитных RJ-45, два из них для локальной сети, а третий может работать как WAN или как LAN в зависимости от настроек.

TENDA MW12

Этот гибридный разъем можно использовать для соединения дополнительных модулей к основной с помощью кабеля. В таком режиме подключения можно увеличив расстояние и при этом обеспечив высокие скорости данных.

TENDA MW12

В этой же зоне нанесена наклейка с техническими данными и QR-кодом. Есть скрытая кнопка сброса настроек.

TENDA MW12

Технологии

Работает TENDA MW12 в трехдиапазонах. Это частота 2.4 ГГц со скоростью 300 Мбит/с и две отдельные сети с частотами 5 ГГц со скоростью 867 Мбит/с. Суммарно достигается скорость до 2100 Мбит/с. Два канала 5 ГГц позволят владельцу распределить актуальные стационарные и носимые устройства, например, выделив один из них для некстген консоли или ПК получив низкие задержки в сетевых играх.

TENDA MW12

Но система также использует два канала в качестве служебной транспортной сети, повышая скоростные характеристики и производительность.

TENDA MW12

Поддерживаются провайдеры с тарифами, предлагающими скорость до 1000 Мбит/с. Мы тесты вели в частном доме с тарифом 500 Мбит/с. Приводим данные замера, проведенные с настольного ПК.

TENDA MW12

А также отдельно со смартфона.

TENDA MW12

За работу системы отвечает процессор с тактовой частотой 900 МГц. На борту 256 Мбайт памяти. В ходе тестов создавали как искусственные нагрузки с подключением большого количества тестовых устройств, а также использовали его в повседневном режиме в двухэтажном доме с железобетонными перекрытиями.

TENDA MW12

Расположение модулей в разных участках дома получили бесшовное покрытие по всей площади. Перемещение по дому со смартфоном или планшетом проходит с сохранением стабильного приема и высоких скоростей обмена данными в сети, сам пользователь не замечает переход между модулями.

TENDA MW12

Стабильно работала консоль Sony PlayStation 5 во время загрузок игр в память с облака, игры в сетевых играх, а также вывода потокового видео 4К на телевизор со стриминговых сервисов.

Софт

Настройка и запуск системы проходит в бесплатном приложении. Разобраться с управлением сможет, и пользователь, ранее не настраивавший сетевые устройства. Первым шагом добавляется основной модуль, вносятся по необходимости данные для авторизации к интернет провайдеру, изменяется название и пароль сети. После этого добавляются дополнительные модули. В последующем систему можно будет расширить, вся модельная линейка совместима между собой, в рамках одной сети можно комбинировать разные модели.

TENDA MW12

Выводится схема подключения с отображением количества подключенных устройств. Мониторинг использования ресурсов сети.

TENDA MW12

Каждый модуль можно просмотреть в отдельности. На основе данных по качеству соединения принять решение о смене положения модуля в рамках помещения.

TENDA MW12

Есть экран с детальными настройками системы. Включить гостевую сеть.

TENDA MW12

Функция приоритизации ресурсов для игрового трафика и просмотра веб-страниц.

TENDA MW12

Технология UPnP для повышения производительности сети.

TENDA MW12

Обновление программного обеспечения.

TENDA MW12

Включение автоматического роуминга, при котором устройства переключаются между точками при перемещении по помещению, выбирая модуль с лучшим качеством приема. Расписание для включения и выключения вещания Wi-Fi.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTENDA MW12 – высокопроизводительная Mesh система с тремя диапазонами. Простое запуск сети через приложение для смартфона, детальные настройки и возможность дистанционного подключения. Высокопроизводительная платформа, три гигабитных RJ-45, аккуратный внешний вид, возможность фиксации на стене, IPv6, высокие скорости обмена данными и поддержка дальнейшего расширения покрытия добавлением модулей.
TENDA MW12 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TENDA MW12
Тест Imou Cue 2. Сетевая камера с проблемными прошивками...
Тест Imou Cue 2. Сетевая камера с проблемными прошивкамиС камерами видеонаблюдения под брендом Imou ранее мы уже знакомились на примере нескольких моделей. Напом...
Обзор TENDA MW12. Трехдиапазонная Wi-Fi Mesh система...
Обзор TENDA MW12. Трехдиапазонная Wi-Fi Mesh системаРаспространённый вариант по развертыванию беспроводной сети в квартире с одним роутером, чаще всего разме...
Представлен роутер ZTE 5G Indoor CPE MC8020...
Представлен роутер ZTE 5G Indoor CPE MC8020В рамках мероприятия MWC 2021 был представлен роутер третьего поколения ZTE 5G Indoor CPE MC8020. ...
Выпущена точка доступа NETGEAR WAX630 WiFi 6...
Выпущена точка доступа NETGEAR WAX630 WiFi 6NETGEAR представила трехдиапазонную точку доступа WAX630 WiFi 6. Устройство обеспечивает максимальную про...
Обзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi...
Обзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-FiНе так давно мы проводили тестирование Tenda 4G03 со встроенным LTE...
D-Link выпустила USB-адаптер AX1800 с Wi-Fi 6...
D-Link выпустила USB-адаптер AX1800 с Wi-Fi 6D-Link объявила о выпуске USB-адаптера AX1800 с поддержкой Wi-Fi 6. ...
Обзор Tenda 4G03. Роутер для дачи и офиса со встроенным LTE...
Обзор Tenda 4G03. Роутер для дачи и офиса со встроенным LTEНесмотря на то, что дачный сезон будет завершен к концу августа, в России все еще много участков, где нет...
Zoom добавит перевод в реальном времени в следующем году для...
Zoom добавит перевод в реальном времени в следующем году дляСегодня компания Zoom провела свою ежегодную конференцию Zoomtoopia, на которой можно было познакомиться ...
Обзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записьюОбзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записью
Обзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMeshОбзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMesh
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-FiОбзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi
Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor