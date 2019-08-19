Обзор TOTOLINK A3002RU. Недорогой двухдиапазонный роутер

На прошлой неделе мы детально рассматривали роутер TOTOLINK N600R, работающий в диапазоне 2.4 ГГц. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, будет рассмотрен двухдиапазонный TOTOLINK A3002RU. Он также относится к недорогому сегменту и является одним из самых доступных среди роутеров с частотой 5 ГГц. Помимо этого, тут заявлены гигабитный LAN и четыре внешние антенны.

TOTOLINK A3002RU обзор

Роутер можно приобрести в российских магазинах с официальным гарантийным обслуживанием. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус у роутера выполнен из пластика. Сочетаются панели белого и черного цвета. Внешний вид практичный.

На основании TOTOLINK A3002RU четыре резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности и отсутствие скольжения.

Здесь же логотип производителя и пара ушек, дающих возможность фиксации роутера на стене. Вся площадь представляет собой вентиляционную решетку.

На верхней панели находится четыре несъемные антенны. По две антенны на каждый из диапазонов. Можно наклонять и поворачивать относительно точки крепления.

Слева сгруппирован набор светодиодных индикаторов активности. Они расположены на отдельном островке черного цвета. Здесь также присутствует вентиляционная решетка.

На фронтальной панели кнопка WPS. С правой стороны нанесен адрес веб-панели и данные для авторизации.

Доступно четыре LAN и один WAN, они окрашены в разные цвета. Рядом с каждым из них соответствующая маркировка.

Есть один порт USB 2.0, скрытая кнопка перезагрузки, гнездо питания и механическая кнопка выключения.

Начинка

Используется платформа Realtek RTL8197DN с тактовой частотой 660 МГц. TOTOLINK A3002RU располагает 64 Мбайт оперативной памяти и 8 Мбайт флэш-памяти. Realtek RTL8812AR отвечает за работу частоты 5 ГГц. Скорость до 867 Мбит/с. За частоту 2.4 ГГц отвечает Realtek RTL8192ER.

Несмотря на невысокую стоимость, WAN и LAN тут гигабитные. Под них выделен отдельный Realtek RTL8367RB.

Управление

Взаимодействие с роутером проводится через веб-панель. По умолчанию активирован интерфейс на русском языке. При первом обращении выводится страница с быстрыми настройками. На ней задаются параметры подключения к провайдеру и данные по двум диапазонам Wi-Fi. Здесь же можно будет включить IPTV.

Доступны также детальные настройки. В окне состояния выводятся общие параметры работы системы с контролем ключевых параметров.

Предлагается выбор между четырьмя режимами работы: точка доступа, репитер, мост и Wi-Fi клиент-оператор.

Детальные настройки по проводным режимам работы. Настройки детализированные. Поддерживаются все используемые в России варианты подключения провайдеров. Таблицы маршрутизации.

Поддерживается IPv6.

Настройки диапазонов 5 и 2.4 ГГц распределены по отдельным вкладкам. Тут можно будет задать до 4 гостевых сетей. Задать лимиты скорости и количество подключенных клиентов.

Есть дополнительные параметры с выбором номера и ширины канала, выбирается режим. WPS и WDS.

Не забыли про сервис управления полосой пропускания.

TOTOLINK A3002RU дает доступ к встроенному межсетевому экрану. Фильтрация по MAC, IP, URL.

По USB-разъему предлагается активация DLNA-сервера, SAMBA-сервера и FTP. Поддерживаются файловые системы NTFS, FAT32 и exFAT.

Тесты TOTOLINK A3002RU

Скорость обмена по Wi-Fi

Раздел с общими настройками, обновлением прошивки, защиты от DOS-атак, параметров даты и времени, расписания перезагрузки и вывода логов.

2.4 ГГц – 114 Мбит/с,

5 ГГц – 335 Мбит/с.

Скорость обмена файлами по FTP

exFAT – 9,7

FAT32 – 9.5

NFTS – 9.5

Итоги по TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU хорошо оснащенный двухдиапазонный роутер с гигабитными проводными разъемами. Невысокая стоимость, аккуратный внешний вид, детальные ручные настройки, высокие скорости обмена данными, USB с DLNA и FTP, быстрый запуск и локализованный интерфейс.