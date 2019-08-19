Обзор TOTOLINK A3002RU. Недорогой двухдиапазонный роутер

2019-08-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - TOTOLINK A3002RU; [114]
На прошлой неделе мы детально рассматривали роутер TOTOLINK N600R, работающий в диапазоне 2.4 ГГц. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, будет рассмотрен двухдиапазонный TOTOLINK A3002RU. Он также относится к недорогому сегменту и является одним из самых доступных среди роутеров с частотой 5 ГГц. Помимо этого, тут заявлены гигабитный LAN и четыре внешние антенны.

TOTOLINK A3002RU

Роутер можно приобрести в российских магазинах с официальным гарантийным обслуживанием. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

TOTOLINK A3002RU обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

TOTOLINK A3002RU

Внешний вид

Корпус у роутера выполнен из пластика. Сочетаются панели белого и черного цвета. Внешний вид практичный.

TOTOLINK A3002RU

На основании TOTOLINK A3002RU четыре резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности и отсутствие скольжения.

TOTOLINK A3002RU

Здесь же логотип производителя и пара ушек, дающих возможность фиксации роутера на стене. Вся площадь представляет собой вентиляционную решетку.

TOTOLINK A3002RU

На верхней панели находится четыре несъемные антенны. По две антенны на каждый из диапазонов. Можно наклонять и поворачивать относительно точки крепления.

TOTOLINK A3002RU

Слева сгруппирован набор светодиодных индикаторов активности. Они расположены на отдельном островке черного цвета. Здесь также присутствует вентиляционная решетка.

TOTOLINK A3002RU

На фронтальной панели кнопка WPS. С правой стороны нанесен адрес веб-панели и данные для авторизации.

TOTOLINK A3002RU

Доступно четыре LAN и один WAN, они окрашены в разные цвета. Рядом с каждым из них соответствующая маркировка.

TOTOLINK A3002RU

Есть один порт USB 2.0, скрытая кнопка перезагрузки, гнездо питания и механическая кнопка выключения.

TOTOLINK A3002RU

Начинка

TOTOLINK A3002RU

Используется платформа Realtek RTL8197DN с тактовой частотой 660 МГц. TOTOLINK A3002RU располагает 64 Мбайт оперативной памяти и 8 Мбайт флэш-памяти. Realtek RTL8812AR отвечает за работу частоты 5 ГГц. Скорость до 867 Мбит/с. За частоту 2.4 ГГц отвечает Realtek RTL8192ER.

TOTOLINK A3002RU

Несмотря на невысокую стоимость, WAN и LAN тут гигабитные. Под них выделен отдельный Realtek RTL8367RB.

TOTOLINK A3002RU

Управление

Взаимодействие с роутером проводится через веб-панель. По умолчанию активирован интерфейс на русском языке. При первом обращении выводится страница с быстрыми настройками. На ней задаются параметры подключения к провайдеру и данные по двум диапазонам Wi-Fi. Здесь же можно будет включить IPTV.

TOTOLINK A3002RU

Доступны также детальные настройки. В окне состояния выводятся общие параметры работы системы с контролем ключевых параметров.

TOTOLINK A3002RU

Предлагается выбор между четырьмя режимами работы: точка доступа, репитер, мост и Wi-Fi клиент-оператор.

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

Детальные настройки по проводным режимам работы. Настройки детализированные. Поддерживаются все используемые в России варианты подключения провайдеров. Таблицы маршрутизации.

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

Поддерживается IPv6.

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

Настройки диапазонов 5 и 2.4 ГГц распределены по отдельным вкладкам. Тут можно будет задать до 4 гостевых сетей. Задать лимиты скорости и количество подключенных клиентов.

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

Есть дополнительные параметры с выбором номера и ширины канала, выбирается режим. WPS и WDS.

TOTOLINK A3002RU

Не забыли про сервис управления полосой пропускания.

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU дает доступ к встроенному межсетевому экрану. Фильтрация по MAC, IP, URL.

TOTOLINK A3002RU

По USB-разъему предлагается активация DLNA-сервера, SAMBA-сервера и FTP. Поддерживаются файловые системы NTFS, FAT32 и exFAT.

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU

Раздел с общими настройками, обновлением прошивки, защиты от DOS-атак, параметров даты и времени, расписания перезагрузки и вывода логов.

Тесты TOTOLINK A3002RU

Скорость обмена по Wi-Fi

  • 2.4 ГГц – 114 Мбит/с,
  • 5 ГГц – 335 Мбит/с.

Скорость обмена файлами по FTP

TOTOLINK A3002RU

  • exFAT – 9,7
  • FAT32 – 9.5
  • NFTS – 9.5

Итоги по TOTOLINK A3002RU

TOTOLINK A3002RU хорошо оснащенный двухдиапазонный роутер с гигабитными проводными разъемами. Невысокая стоимость, аккуратный внешний вид, детальные ручные настройки, высокие скорости обмена данными, USB с DLNA и FTP, быстрый запуск и локализованный интерфейс.

Комментарии и отзывы TOTOLINK A3002RU
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