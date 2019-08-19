Обзор TOTOLINK A3002RU. Недорогой двухдиапазонный роутер

На прошлой неделе мы детально рассматривали роутер TOTOLINK N600R, работающий в диапазоне 2.4 ГГц. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, будет рассмотрен двухдиапазонный TOTOLINK A3002RU. Он также относится к недорогому сегменту и является одним из самых доступных среди роутеров с частотой 5 ГГц. Помимо этого, тут заявлены гигабитный LAN и четыре внешние антенны.
Роутер можно приобрести в российских магазинах с официальным гарантийным обслуживанием. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
TOTOLINK A3002RU обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видКорпус у роутера выполнен из пластика. Сочетаются панели белого и черного цвета. Внешний вид практичный.
На основании TOTOLINK A3002RU четыре резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности и отсутствие скольжения.
Здесь же логотип производителя и пара ушек, дающих возможность фиксации роутера на стене. Вся площадь представляет собой вентиляционную решетку.
На верхней панели находится четыре несъемные антенны. По две антенны на каждый из диапазонов. Можно наклонять и поворачивать относительно точки крепления.
Слева сгруппирован набор светодиодных индикаторов активности. Они расположены на отдельном островке черного цвета. Здесь также присутствует вентиляционная решетка.
На фронтальной панели кнопка WPS. С правой стороны нанесен адрес веб-панели и данные для авторизации.
Доступно четыре LAN и один WAN, они окрашены в разные цвета. Рядом с каждым из них соответствующая маркировка.
Есть один порт USB 2.0, скрытая кнопка перезагрузки, гнездо питания и механическая кнопка выключения.
Начинка
Используется платформа Realtek RTL8197DN с тактовой частотой 660 МГц. TOTOLINK A3002RU располагает 64 Мбайт оперативной памяти и 8 Мбайт флэш-памяти. Realtek RTL8812AR отвечает за работу частоты 5 ГГц. Скорость до 867 Мбит/с. За частоту 2.4 ГГц отвечает Realtek RTL8192ER.
Несмотря на невысокую стоимость, WAN и LAN тут гигабитные. Под них выделен отдельный Realtek RTL8367RB.
УправлениеВзаимодействие с роутером проводится через веб-панель. По умолчанию активирован интерфейс на русском языке. При первом обращении выводится страница с быстрыми настройками. На ней задаются параметры подключения к провайдеру и данные по двум диапазонам Wi-Fi. Здесь же можно будет включить IPTV.
Доступны также детальные настройки. В окне состояния выводятся общие параметры работы системы с контролем ключевых параметров.
Предлагается выбор между четырьмя режимами работы: точка доступа, репитер, мост и Wi-Fi клиент-оператор.
Детальные настройки по проводным режимам работы. Настройки детализированные. Поддерживаются все используемые в России варианты подключения провайдеров. Таблицы маршрутизации.
Поддерживается IPv6.
Настройки диапазонов 5 и 2.4 ГГц распределены по отдельным вкладкам. Тут можно будет задать до 4 гостевых сетей. Задать лимиты скорости и количество подключенных клиентов.
Есть дополнительные параметры с выбором номера и ширины канала, выбирается режим. WPS и WDS.
Не забыли про сервис управления полосой пропускания.
TOTOLINK A3002RU дает доступ к встроенному межсетевому экрану. Фильтрация по MAC, IP, URL.
По USB-разъему предлагается активация DLNA-сервера, SAMBA-сервера и FTP. Поддерживаются файловые системы NTFS, FAT32 и exFAT.
Раздел с общими настройками, обновлением прошивки, защиты от DOS-атак, параметров даты и времени, расписания перезагрузки и вывода логов.
Тесты TOTOLINK A3002RU
Скорость обмена по Wi-Fi
- 2.4 ГГц – 114 Мбит/с,
- 5 ГГц – 335 Мбит/с.
Скорость обмена файлами по FTP
- exFAT – 9,7
- FAT32 – 9.5
- NFTS – 9.5