Обзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo Switch

Роутер в современных реалиях можно отнести к категории одних из самых важных электронных устройств. Сложно представить комфортное жилье без наличия доступа в сеть, тем более сейчас к смартфонам начали присоединяться еще и носимые устройства, а также компоненты умного дома. Тестируемый сегодня TOTOLINK N600R относится к недорогому сегменту, предлагая поддержку Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц и поддержку функции Turbo Switch.

TOTOLINK N600R обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. На этот роутер предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание в России.

Внешний вид

Комплект включает адаптер питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.Внешний вид у TOTOLINK N600R лаконичный. Собран корпус из белоснежного пластика с матовым покрытием.

В конструкции используются четыре несъемные антенны с усилением 5 dBi. Есть возможность поворота и изменения угла наклона. Выбранное положение в последующем не смещается.

По периметру вентиляционная решетка. На крышке красуется логотип производителя.

На правой грани находится кнопка активации режима Turbo. Контролировать его заряд также можно с помощью светодиодного индикатора.

С противоположной стороны кнопка WPS, совмещенная с кнопкой сброса настроек. Действие меняется в зависимости от длительности нажатия.

Панель разъемов включает один WAN, четыре LAN и гнездо питания.

На основании роутера четыре ножки и наклейка с техническими данными. Установить роутер можно будет как на ровную поверхность, так и зафиксировать на стене.

Начинка

Стандарты Wi-Fi: 802.11 b/g/n,

Интерфейсы: 1х100 Мбит/с WAN, 4х100 Мбит/с LAN,

Мощность передатчика: 20 дБ (2,4 ГГц),

Количество и мощность антенн: 4х5 дБ.

Настройка и панель управления

Сердцем TOTOLINK N600R стал контроллер Realtek RTL8197D с тактовой частотой до 660 МГц. Применен радиомодуль Realtek RTL8194AR. Данный роутер работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Эту частоту поддерживают все устройства с беспроводным подключением, включая компоненты умного дома. Также у нее есть преимущества по качеству покрытия при наличии стен и препятствий в доме или квартире.Функция Turbo Switch позволяет увеличить зону покрытия, повысив мощность антенн.Интерфейс у TOTOLINK N600R дружелюбен и интуитивно понятен. На старте пользователя встречает помощник настройки. Одним окном можно будет выставить тип подключения и задать данные провайдера. Здесь же устанавливается защита беспроводной сети. Поддерживается мобильная версия панели управления.

Этого хватит для начала эксплуатации роутера, но не забыли и про тонкие настройки. Они сгруппированы по семи разделам.

На стартовый экран выводится общая информация по активности и используемым ресурсам. Здесь же версия программного обеспечения.

Выбирается тип работы. Поддерживаются основные режимы, включая репитер.

Задаются параметры WAN- и LAN-разъемов. Маршрутизация и адреса сетки.

Отдельный раздел для беспроводного подключения. Тут можно просмотреть подключенные клиенты, задать базовые настройки. Активировать несколько сетей. Функции WDS и WPS.

Вкладка с QoS.

Встроенный Firewall. Белый и черный список. Фильтрация по URL, IP, портам и MAC.

Замеры скорости передачи данных в беспроводной сети

Общие настройки с обновлением прошивки. Параметры DDNS. Контроль статистики и удаленная перезагрузка.

Итоги по TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R хороший вариант недорогого роутера, решающего задачи организации проводного и беспроводного доступа в сеть. Простой запуск, детальные настройки, аккуратный внешний вид, хорошее качество покрытия, стабильная работа при продолжительной нагрузке, четыре LAN-порта и трехлетняя гарантия. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.