Обзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo Switch

Роутер в современных реалиях можно отнести к категории одних из самых важных электронных устройств. Сложно представить комфортное жилье без наличия доступа в сеть, тем более сейчас к смартфонам начали присоединяться еще и носимые устройства, а также компоненты умного дома. Тестируемый сегодня TOTOLINK N600R относится к недорогому сегменту, предлагая поддержку Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц и поддержку функции Turbo Switch.
К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
TOTOLINK N600R обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. На этот роутер предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание в России.
Комплект включает адаптер питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВнешний вид у TOTOLINK N600R лаконичный. Собран корпус из белоснежного пластика с матовым покрытием.
В конструкции используются четыре несъемные антенны с усилением 5 dBi. Есть возможность поворота и изменения угла наклона. Выбранное положение в последующем не смещается.
По периметру вентиляционная решетка. На крышке красуется логотип производителя.
На правой грани находится кнопка активации режима Turbo. Контролировать его заряд также можно с помощью светодиодного индикатора.
С противоположной стороны кнопка WPS, совмещенная с кнопкой сброса настроек. Действие меняется в зависимости от длительности нажатия.
Панель разъемов включает один WAN, четыре LAN и гнездо питания.
На основании роутера четыре ножки и наклейка с техническими данными. Установить роутер можно будет как на ровную поверхность, так и зафиксировать на стене.
НачинкаСердцем TOTOLINK N600R стал контроллер Realtek RTL8197D с тактовой частотой до 660 МГц. Применен радиомодуль Realtek RTL8194AR. Данный роутер работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Эту частоту поддерживают все устройства с беспроводным подключением, включая компоненты умного дома. Также у нее есть преимущества по качеству покрытия при наличии стен и препятствий в доме или квартире.
- Стандарты Wi-Fi: 802.11 b/g/n,
- Интерфейсы: 1х100 Мбит/с WAN, 4х100 Мбит/с LAN,
- Мощность передатчика: 20 дБ (2,4 ГГц),
- Количество и мощность антенн: 4х5 дБ.
Настройка и панель управленияИнтерфейс у TOTOLINK N600R дружелюбен и интуитивно понятен. На старте пользователя встречает помощник настройки. Одним окном можно будет выставить тип подключения и задать данные провайдера. Здесь же устанавливается защита беспроводной сети. Поддерживается мобильная версия панели управления.
Этого хватит для начала эксплуатации роутера, но не забыли и про тонкие настройки. Они сгруппированы по семи разделам.
На стартовый экран выводится общая информация по активности и используемым ресурсам. Здесь же версия программного обеспечения.
Выбирается тип работы. Поддерживаются основные режимы, включая репитер.
Задаются параметры WAN- и LAN-разъемов. Маршрутизация и адреса сетки.
Отдельный раздел для беспроводного подключения. Тут можно просмотреть подключенные клиенты, задать базовые настройки. Активировать несколько сетей. Функции WDS и WPS.
Вкладка с QoS.
Встроенный Firewall. Белый и черный список. Фильтрация по URL, IP, портам и MAC.
Общие настройки с обновлением прошивки. Параметры DDNS. Контроль статистики и удаленная перезагрузка.
Замеры скорости передачи данных в беспроводной сети