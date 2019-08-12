Обзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo Switch

2019-08-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - TOTOLINK N600R; [123]
Роутер в современных реалиях можно отнести к категории одних из самых важных электронных устройств. Сложно представить комфортное жилье без наличия доступа в сеть, тем более сейчас к смартфонам начали присоединяться еще и носимые устройства, а также компоненты умного дома. Тестируемый сегодня TOTOLINK N600R относится к недорогому сегменту, предлагая поддержку Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц и поддержку функции Turbo Switch.

TOTOLINK N600R

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

TOTOLINK N600R обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. На этот роутер предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание в России.

TOTOLINK N600R

Комплект включает адаптер питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид у TOTOLINK N600R лаконичный. Собран корпус из белоснежного пластика с матовым покрытием.

TOTOLINK N600R

В конструкции используются четыре несъемные антенны с усилением 5 dBi. Есть возможность поворота и изменения угла наклона. Выбранное положение в последующем не смещается.

TOTOLINK N600R

По периметру вентиляционная решетка. На крышке красуется логотип производителя.

TOTOLINK N600R

На правой грани находится кнопка активации режима Turbo. Контролировать его заряд также можно с помощью светодиодного индикатора.

TOTOLINK N600R

С противоположной стороны кнопка WPS, совмещенная с кнопкой сброса настроек. Действие меняется в зависимости от длительности нажатия.

TOTOLINK N600R

Панель разъемов включает один WAN, четыре LAN и гнездо питания.

TOTOLINK N600R

На основании роутера четыре ножки и наклейка с техническими данными. Установить роутер можно будет как на ровную поверхность, так и зафиксировать на стене.

TOTOLINK N600R

Начинка

Сердцем TOTOLINK N600R стал контроллер Realtek RTL8197D с тактовой частотой до 660 МГц. Применен радиомодуль Realtek RTL8194AR. Данный роутер работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Эту частоту поддерживают все устройства с беспроводным подключением, включая компоненты умного дома. Также у нее есть преимущества по качеству покрытия при наличии стен и препятствий в доме или квартире.
  • Стандарты Wi-Fi: 802.11 b/g/n,
  • Интерфейсы: 1х100 Мбит/с WAN, 4х100 Мбит/с LAN,
  • Мощность передатчика: 20 дБ (2,4 ГГц),
  • Количество и мощность антенн: 4х5 дБ.
Функция Turbo Switch позволяет увеличить зону покрытия, повысив мощность антенн.

Настройка и панель управления

Интерфейс у TOTOLINK N600R дружелюбен и интуитивно понятен. На старте пользователя встречает помощник настройки. Одним окном можно будет выставить тип подключения и задать данные провайдера. Здесь же устанавливается защита беспроводной сети. Поддерживается мобильная версия панели управления.

TOTOLINK N600R

Этого хватит для начала эксплуатации роутера, но не забыли и про тонкие настройки. Они сгруппированы по семи разделам.

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

На стартовый экран выводится общая информация по активности и используемым ресурсам. Здесь же версия программного обеспечения.

TOTOLINK N600R

Выбирается тип работы. Поддерживаются основные режимы, включая репитер.

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

Задаются параметры WAN- и LAN-разъемов. Маршрутизация и адреса сетки.

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

Отдельный раздел для беспроводного подключения. Тут можно просмотреть подключенные клиенты, задать базовые настройки. Активировать несколько сетей. Функции WDS и WPS.

TOTOLINK N600R

Вкладка с QoS.

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

Встроенный Firewall. Белый и черный список. Фильтрация по URL, IP, портам и MAC.

TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R

Общие настройки с обновлением прошивки. Параметры DDNS. Контроль статистики и удаленная перезагрузка.

Замеры скорости передачи данных в беспроводной сети

Итоги по TOTOLINK N600R

TOTOLINK N600R хороший вариант недорогого роутера, решающего задачи организации проводного и беспроводного доступа в сеть. Простой запуск, детальные настройки, аккуратный внешний вид, хорошее качество покрытия, стабильная работа при продолжительной нагрузке, четыре LAN-порта и трехлетняя гарантия. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.

Комментарии и отзывы TOTOLINK N600R
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