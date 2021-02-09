Обзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMesh

Как и ожидалось, технология беспроводной связи Wi-Fi 6 перешла из категории опции для дорогих флагманских роутеров в сегмент решений, нацеленных на массовый сегмент. Как пример, тестируемая сегодня новинка TP-LINK Archer AX73 – это двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 с функцией защиты данных, поддержкой расширения покрытия с помощью ячеек Wi-Fi MESH и увеличенной площадью покрытия с помощью группы встроенных антенн. Заявленная общая пропускная способность до 5400 Мбит/с.

TP-LINK Archer AX73

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 6 890 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Для оценки стоимости стоит брать в расчет, что целый ряд конкурентов продает роутеры на той же платформе Broadcom с ценником, превышающим 12 тысяч рублей.

TP-LINK Archer AX73 обзор

Комплектация

TP-LINK Archer AX73

Упакован в коробку, на которой представлены не только изображения устройства, но и приведено подробное описание ключевых особенностей и технологий. Набор его включает адаптер питания, патч-корд, различную документацию.

TP-LINK Archer AX73

Внешний вид

Проработан внешний вид роутера: предложили не только интересный рисунок на крышке и основании, но и интеграцию в него вентиляционной решетки, обеспечивающей эффектный отвод тепла.

TP-LINK Archer AX73

Интересно смотрится стилизованный под слиток островок на крышке с нанесенным на него логотипом производителя.

TP-LINK Archer AX73

На фронтальной панели выведены семь светодиодных индикаторов, отображающих статус питания, активность в двух диапазонах, активный доступ в сеть, локальное подключение, активность USB и WPS-режима. Индикация отключаемая.

TP-LINK Archer AX73

Установить можно как вертикально на ровной поверхности, так и с помощью дюбелей на стене. Соответствующие отверстия есть на основании. Нанесена наклейка с техническими данными. Пароль доступа к сети также дублируется в комплектной документации.

TP-LINK Archer AX73

Панель разъемов у TP-LINK Archer AX73 получила четыре гигабитных LAN и один WAN. Здесь же кнопки выключения индикации, WPS, отключения Wi-Fi, перезагрузки. Есть тумблер питания.

TP-LINK Archer AX73

В конструкции используется шесть высокопроизводительных антенн. Сигнал из нескольких группируется и усиливается, увеличивая радиус покрытия. Также поддерживается технология Beamforming с концентрацией сигнала в участках там, где находятся подключаемые устройства. Все антенны тут несъемные, есть возможность изменения угла наклона и поворот относительно точки крепления.

TP-LINK Archer AX73

На боковой грани доступен скоростной USB. Для него тут предлагается сразу несколько сценариев эксплуатации.

Начинка

Работает роутер на базе процессора Broadcom BCM6750. Радио модуль Skyworks SKY85743-31 LNA для 5 Ггц и Qorvo QPF4216 LNA для 2.4 Ггц. Установлен радио чип BCM43684 с поддержкой 802.11ax и 4T4R MU-MIMO. Располагает система 128 Мбайт оперативной и 512 Мбайт флеш памяти.

TP-LINK Archer AX73

В диапазоне 5 ГГц скорость суммарная скорость до 4804 Мбит/с и до 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Актуальная система шифрования WPA3. Данная модель поддерживает технологию OneMesh, объединяющую несколько роутеров в общую бесшовную сеть. Как пример, тестируемый ранее TP-LINK Deco M3W.

Настройка и запуск со смартфона

Владелец TP-LINK Archer AX73 сможет запустить и в последующем настраивать с экрана смартфона с помощью приложения. После настройки и подключения к Wi-Fi сети можно приступить к настройке подключения и установке базовых параметров.

TP-LINK Archer AX73

В главном окне в последующем выводится схема работы, количество подключенных клиентов, статус доступа в сеть.

TP-LINK Archer AX73

Подробный список настроек: беспроводной режим, подключение к провайдеру, OneMesh, диагностика сети, гостевая сеть, отправка данных доступа к сети, авторизация в облаке TP-LINK, управление индикаторами, выбор режимов работы. Расписание перезагрузки и системные настройки.

TP-LINK Archer AX73

Есть функции встроенной безопасности. Сканирование возможных уязвимостей.

TP-LINK Archer AX73

Веб-панель

Сохранен и традиционный способ с веб-панелью. После авторизации можно просмотреть схему работы, состояние сети.

TP-LINK Archer AX73

Управление беспроводной сетью в отдельных диапазонах, гостевой доступ, мониторинг производительности.

TP-LINK Archer AX73

Расширенные настройки с подробным списком доступных для управления опций. Вывод данных мониторинга.

TP-LINK Archer AX73

Настройка доступа к провайдеру с дополнительными параметрами.

TP-LINK Archer AX73

Управление IPTV. DHCP-сервер. DDNS.

TP-LINK Archer AX73

TP-LINK ID даст возможность управлять дистанционно.

TP-LINK Archer AX73

Управление всеми параметрами Wi-Fi.

TP-LINK Archer AX73

Для USB-доступны SAMBA, FTP, общий доступ к файлам, Time Machine.

TP-LINK Archer AX73

Защита Home Shield. Безопасность сети, родительский контроль и оптимизация сети.

TP-LINK Archer AX73

OneMesh с добавлением дополнительных ячеек.

TP-LINK Archer AX73

Параметры работы системы.

Тесты

Тестирование проводилось в двухкомнатной квартире. Роутер продемонстрировал хорошее качество покрытия. Приведем для начала данные тестовых замеров скорости доступа в сеть.

TP-LINK Archer AX73

А также скорость обмена данными внутри сети.

TP-LINK Archer AX73

Итоги по TP-LINK Archer AX73

Золото. Выбор редакции MegaObzorTP-LINK Archer AX73 в ходе тестов продемонстрировал хорошее качество покрытия и высокие скорости обмена данными. Возможность расширения покрытия с помощью OneMesh, встроенные функции безопасности, приложение для смартфона, детальные настройки, скоростной USB. Весомым плюсом станет стоимость, конкуренты эту же платформу продают вдвое дороже.
TP-LINK Archer AX73 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TP-LINK Archer AX73
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