Обзор TP-LINK Deco M3W. Дополнительный модуль для MESH

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 2 490 рублей. Мы собрали актуальные предложения в российских магазинах в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики. Комплект включает только техническую документацию.
Внешний видМодуль выполнен из белоснежного пластика. В отличие от основных вариантов исполнения в семействе Deco, он не может выступать самостоятельным роутером. Работает только в качестве дополнения.
Блок устанавливается в евророзетку. Из-за особенностей будет перекрывать ниже расположенную розетку.
Сам внешний вид у нее простой и лаконичный. Внимание к себе не привлекает. Подойдет под любой интерьер. Выглядит как элемент самой розетки.
На нижней грани расположена группа из четырех светодиодов, отображающих рабочий статус. Рядом с каждым нанесен соответствующая маркировка.
Сбоку у TP-LINK Deco M3W вентиляционная решетка. На основании нанесена наклейка с техническими данными. Есть скрытая кнопка сброса настроек.
СофтДля управления используется общее приложение Deco. От пользователя потребуется в пару кликов добавить устройство в уже созданную ранее связку из MESH устройств. Сам процесс простой, проходит без затруднений.
В дальнейшем выводится в общем списке используемых устройств. Есть возможность просмотреть IP и MAC-адрес.
Используются общие настройки сети. Каких-либо отдельных опций для него не предусмотрено.
ТестыВ нашем сценарии необходимость в модуле появилась в отдаленной комнате. Для улучшения качества покрытия и стабильности подключения для устройств умного дома. Добавлен к паре TP-LINK Deco P7.
С поставленной задачей справился. Связь стабильная и уверенная. Выделить в рамках квартиры только один из модулей проблематично. Поэтому здесь мы не сможем привести более подробных замеров по скорости.