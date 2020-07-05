Обзор TP-LINK Deco M3W. Дополнительный модуль для MESH

В рамках «Лаборатории» мы уже проводили тестирование MESH систем от TP-LINK. Это были решения разных ценовых сегментов, от базовых комплектов, до интересных вариантов с интеграцией технологии Powerline. Все эти системы объединяла возможность расширения системы с помощью дополнительных модулей, причем они все совместимы между собой. Сегодня мы рассмотрим самый доступный вариант в семействе Deco, это TP-LINK Deco M3W.

Комплектация

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 2 490 рублей. Мы собрали актуальные предложения в российских магазинах в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики. Комплект включает только техническую документацию.

Внешний вид

Модуль выполнен из белоснежного пластика. В отличие от основных вариантов исполнения в семействе Deco, он не может выступать самостоятельным роутером. Работает только в качестве дополнения.

Блок устанавливается в евророзетку. Из-за особенностей будет перекрывать ниже расположенную розетку.

Сам внешний вид у нее простой и лаконичный. Внимание к себе не привлекает. Подойдет под любой интерьер. Выглядит как элемент самой розетки.

На нижней грани расположена группа из четырех светодиодов, отображающих рабочий статус. Рядом с каждым нанесен соответствующая маркировка.

Сбоку у TP-LINK Deco M3W вентиляционная решетка. На основании нанесена наклейка с техническими данными. Есть скрытая кнопка сброса настроек.

Софт

Для управления используется общее приложение Deco. От пользователя потребуется в пару кликов добавить устройство в уже созданную ранее связку из MESH устройств. Сам процесс простой, проходит без затруднений.

В дальнейшем выводится в общем списке используемых устройств. Есть возможность просмотреть IP и MAC-адрес.

Используются общие настройки сети. Каких-либо отдельных опций для него не предусмотрено.

Тесты

В нашем сценарии необходимость в модуле появилась в отдаленной комнате. Для улучшения качества покрытия и стабильности подключения для устройств умного дома. Добавлен к паре TP-LINK Deco P7.

С поставленной задачей справился. Связь стабильная и уверенная. Выделить в рамках квартиры только один из модулей проблематично. Поэтому здесь мы не сможем привести более подробных замеров по скорости.

Итоги по TP-LINK Deco M3W

TP-LINK Deco M3W – недорогой вариант для расширения покрытия созданной MESH-сети на основе одного из роутеров из семейства Deco. Простой запуск, аккуратный внешний вид, отсутствие необходимости разбираться с настройками в последующем. Работает в единой бесшовной сети. Из особенностей отметим отсутствие LAN-разъемов.