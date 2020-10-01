Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6

Классический сценарий установки роутеров в квартире предполагает его размещение в коридоре, он хорош, когда площадь помещения небольшая и общее качество покрытие по всей площади не ставится приоритетом. В частных домах или многокомнатных квартирах один роутер, даже флагманского уровня не позволяет обеспечить высокие скорости данных и стабильное соединение в отдаленных участках. Одним из вариантов решения проблемы являются репитеры и усилители, но они имеют целый ряд недостатков. Позже появилась технология Mesh Wi-Fi с централизованным управлением и бесшовной сетью по всем «ячейкам». Одним из самых интересных решений, среди представленных на момент осени 2020 года, является семейство TP-Link Deco, включающая модели разных ценовых сегментов и возможность подборка оптимального набора под конкретные задачи.

TP-LINK Deco X20

Не так давно они обновили ее, представив модели с поддержкой актуального Wi-Fi 6. Это TP-LINK Deco X20 и TP-LINK Deco X60. Мы будем изучать на примере младшей версии, состоящей из трех устройств. Вот что об это стандарте говорит представитель TP-LINK: «Основное преимущество меш-систем – это гибкость при построении многоузловой беспроводной сети, которая обеспечивает покрытие Wi-Fi на большой площади. В тех случаях, когда у вас нет возможности создать единую Wi-Fi инфраструктуру из точек доступа, соединив их по кабелю, на помощь приходит технология mesh, благодаря которой точки доступа смогут объединяться в Wi-Fi сеть с единым SSID и вещать её на большой площади. Помимо этого, для меш-систем TP-Link характерно повышенное удобство настройки из смартфона, что делает их частично устройством из класса умного дома, а также наличие функции бесшовного роуминга для передачи потокового контента без прерываний. Ну и разумеется, каждый модуль меш-системы – это мощное устройство на мощном процессоре с большим числом антенн, которое позволяет подключать множество клиентов и обеспечивать им скоростное подключение.»

Комплектация

Упаковано в коробку с привлекательным оформлением. На ее гранях подробно описаны основные особенности работы и технические характеристики. Комплект включает три устройства, три блока питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

TP-LINK Deco X20

Внешний вид

Выполнены в обновленном корпусе, ранее не встречаемом в рамках этой линейки. Они выше, чем TP-Link Deco P7, и ниже, чем TP-LINK Deco E4, рассмотренные нами ранее.

TP-LINK Deco X20

В основе белый пластик с матовым покрытием. Цилиндрическая форма со стилизованной верхней крышкой.

TP-LINK Deco X20

Устанавливаться TP-LINK Deco X20 может только горизонтально. Для предотвращения скольжения на основании нанесены резиновые ножки. В центре наклейка с техническими данными.

TP-LINK Deco X20

Есть вентиляционная решетка. Также на основании выведена скрытая кнопка сброса настроек и компактный светодиодный индикатор.

TP-LINK Deco X20

На каждом из устройств гнездо питания и два гнезда RJ-45. Суммарно этот набор дает возможность подключить до 5 устройств кабелем. Один сетевой разъем в выбранном главным модуле задействуется для подключения к провайдеру.

TP-LINK Deco X20

Выглядят «точки» стильно и современно. На полке занимает минимальное место. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

TP-LINK Deco X20

Построена система на базе платформы Qualcomm IPQ8070. Это четырехъядерный процессор с ядрами Cortex-A53. На борту 128 Мбайт флеш-памяти и 512 Мбайт оперативной. За беспроводное подключение отвечают QCN5054 и QCN5024.

TP-LINK Deco X20

Все антенны у роутера скрываются внутри корпуса. По две на каждый из диапазонов. Поддерживаются 802.11k/v/r.

В рамках одной сети можно собрать до десяти ячеек. Они могут быть соединены между собой тремя способами в зависимости от модели: беспроводное и проводной подключение, а также через сеть 220В (PowerLine).

Софт

Учтены современные тренды, вместо сложного для понимания обычным пользователем обращения к браузеру, предпочтение отдано смартфонам. Запуск и развертывание сети проходит с экрана смартфона.

TP-LINK Deco X20

Сам процесс очень прост. После загрузки приложения, доступного для платформ Android и iOS, предлагается найти и добавить первую точку. Выбирается TP-LINK Deco X20 в списке доступных в этом семействе.

После успешного подключения задаются настройки провайдера. Для дальнейшего удобства можно задать комнату расположения. Остается добавить дополнительные точки, простым подключением к сети.

Пользователь задает имя и пароль будущей сети. Эта модель поддерживает актуальное шифрование WPA3. В последующем к настройкам роутера можно будет подключаться удаленно. Главное окно выводит информацию со списком подключенных устройств и текущем статусе доступа в сеть.

TP-LINK Deco X20

По выбранном устройству можно выставить высокий приоритет, задать название и сменить иконку. Просмотреть статистику используемых ресурсов.

TP-LINK Deco X20

Вкладка со списком уведомлений. Включает обнаруженные устройства и сводные отчеты.

TP-LINK Deco X20

В любое время сеть можно будет расширить, добавив один из модулей из семейства Deco.

TP-LINK Deco X20

Общий список с подключенными модулями и статус по каждому из них.

TP-LINK Deco X20

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TP-LINK Deco X20

TP-LINK Deco X20

Экран настроек в виде сетки с иконками. Наглядно и информативно.

TP-LINK Deco X20

Настройки по беспроводному подключению. Тут можно будет отключить один из диапазонов, а также запустить гостевую сеть.

TP-LINK Deco X20

Провести тестирование скорости доступа к ресурсам в сети.

TP-LINK Deco X20

Вести черный список устройств и пользователей.

TP-LINK Deco X20

Ручная проверка актуальности прошивки.

TP-LINK Deco X20

Дополнительные настройки системы.

TP-LINK Deco X20

Быстрое подключение WPS.

TP-LINK Deco X20

Веб-панель

Доступ к веб-панели также сохранен. Но тут он в сокращенном виде. Выводится схема работы TP-LINK Deco X20. Статус подключения.

TP-LINK Deco X20

Данные по схеме расположения ячеек.

TP-LINK Deco X20

Список устройств.

TP-LINK Deco X20

В настройках можно просмотреть подробные данные. Провести перезагрузку системы.

Тесты

Мы использовали устройства развернув беспроводную сеть в трехкомнатной квартире. Стены между комнатами из железобетона. Основная точка установлена в рабочем кабинете, две другие распределены по комнатам. Соединение между точками стабильное. При переходе между комнатами смартфон автоматически переходит между модулями. Сам процесс смены проходит незаметно для пользователя.

TP-LINK Deco X20

Поддерживается сеть Wi-Fi 6 со скоростью 1800 Мбит/с — до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц. Мы проверяли подключение с помощью смартфона OnePlus 8 Pro. Для сравнения приводим аналогичный замер с TP-LINK Deco P7, поддерживающим Wi-Fi ac.

В отличие от обычных роутеров сеть из нескольких устройств обеспечивает высокие скорости обмена данными даже в самых отдаленных участках. Обеспечивается ультранизкие задержки в играх. За время длительного тестирования мы не замечали проблем с быстродействием или стабильностью работы с сетью. При этом по Wi-Fi были одновременно подключено более 50 устройств, среди которых смартфоны, планшеты, ноутбуки и компоненты умного дома.

Итоги по TP-LINK Deco X20

TP-LINK Deco X20 позволяет с экрана смартфона развернуть бесшовную сеть, обеспечивающую высокую скорость доступа на большой площади. Простое и удобное управление с экрана смартфона, привлекательный внешний вид, совместимость разных устройств в рамках семейства Deco, удаленный доступ, функции обеспечения безопасности использования ресурсов в сети.
Комментарии и отзывы TP-LINK Deco X20
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