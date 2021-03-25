Обзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложением

Уже скоро стартует дачный сезон и далеко не все проводят в своих загородных домах все время. Как следствия переживания о возможных кражах или состоянии домика, а также простое любопытство. Тестируемая сегодня уличная камера TP-LINK Tapo C310 позволяет проводить дистанционный мониторинг через приложение и постоянную запись происходящего в облако или на карту памяти. Помимо этого ее обзор и тест может быть интересен тем кто организовывает видеонаблюдение в офисе или даже небольшом магазине.

TP-LINK Tapo C310 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3 599 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает монтажа, адаптер питания и различную документацию.

Внешний вид

Для такого типа устройств выполнена в компактном корпусе. Одна из первых ассоциаций — это робот «Ева» из мультфильма «ВАЛЛ-И».

Окрашен корпус в нейтрально белый цвет. Она не привлекает внимание при фиксации на стене или потолке.

Он защищен от попадания воды, грязи и пыли. Также ее можно эксплуатировать в условиях суровых российских зим.

По краям у TP-LINK Tapo C310 расположены несъемные Wi-Fi антенны. Работает в распространённом диапазоне 2.4 ГГц.

Также камера поддерживает проводное подключение. Гнездо RJ-45 у него также защищено от попадания воды. Это же касается силового гнезда. В комплекте идет адаптер питания с запасом по длине кабеля.

На лицевой стороне по центру объектив, расположенный под защитным стеклом. По краям от него ИК-диоды, отвечающие за подсветку при съемке в ночное время.

Оснащена как микрофоном, так и динамиком. Поддерживается технология двусторонней аудиосвязи. Установив ее в частном доме перед входом, можно будет общаться с курьерами и гостями, при нахождении за пределами дома.

Есть слот для карты памяти. Он находится в скрытой зоне. Несанкционированный доступ к ней ограничен.

Софт

Крепится на стене с помощью саморезов или дюбелей, они также идут в комплекте.Камера поддерживает управление через приложение. Для добавления не требуется каких-либо специальных навыков и опыта. Проходит в виде наглядных подсказок. Мы тестирование проводили с использованием беспроводного подключения.

Главный экран в виде плиток с отображением добавленных устройств и камер по комнатам. Есть опция добавления в избранное часто используемых устройств.

Вкладка под создание сценариев. Тут уже есть примеры готовых вариантов под часто используемые действия. В них можно связывать действия для разных типов устройств.

Проверка актуальности прошивки и ее обновление по необходимости.

Расширение доступа к камере. Голосовое управление. Просмотр файлов в памяти.

В окне управления TP-LINK Tapo C310 выводится потоковое изображение с камеры. Кнопки двусторонней голосовой связи, отправки голосового сообщения, режим конфиденциальности, режим охраны.

Несколько камер можно выводить сеткой. Удобно, когда требуется организация видеонаблюдения с нескольких точек.

В разделах настроек переворачивается изображение, выключается индикация, включается обнаружение движения. Форматирование карты памяти, качество записи, Настройка дополнительных параметров.

Тесты

При обнаружении движения камера присылает push-уведомления.Доступ к камере осуществляется как при нахождении в помещении, так и удаленно. Работает стабильно, мы за время тестов использовали ее в разных локациях, включая доступ через роутер с 4G-интернетом.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC обзор

Соединение с камерой зашифровано. Передающееся изображение и видео зашифрованы. Хранить файлы можно на карте памяти или в облачном сервисе. Нужные файлы переносятся в память смартфона.

Итоги по TP-LINK Tapo C310

Оснащена матрицей 3 Мп (2304 × 1296). В ночное время обеспечивается хорошая видимость на расстоянии до 30 метров. Пример видеосъемки можно посмотреть ниже.TP-LINK Tapo C310 станет хорошим выбором при организации видеонаблюдения в офисе, частном доме, на даче, а также в тех сценариях когда требуется наличие защищенного корпуса и возможность удобной фиксации на стене. Качественное исполнение, поддержка карты памяти и облака, два варианта подключения к сети, детальные настройки, ИК-подсветка для съемки в ночное время.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".