TP-LINK Tapo L530E и умная колонка Mail.ru Group Капсула Мини. Тест управления голосом

В рамках «Лаборатории» мы знакомились с линейкой умных устройств Tapo от TP-LINK, в этом же материале рассматривали наглядно интеграцию с Google HOME и Яндекс.Алиса, позволяющую управлять устройствами голосом. В случае с Алисой – русский язык, а Google – английский и на момент лета 2021 года. Позже была добавлена возможность интеграция с еще одним русскоговорящим голосовым ассистентом – Марусей от Mail.ru Group.

TP-LINK Tapo L530E

Сегодня предлагаем посмотреть на пример такой интеграции с управлением лампочками Tapo. Обе лампочки представлены в российских магазинах. Отличия между ними заключаются в фиксированной цветовой температуре у Tapo L510E и многоцветной у Tapo L530E.

Комплектация

Упакованы в компактные коробки с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. комплект включает документацию и гарантийный талон.

TP-LINK Tapo L530E

Внешний вид

Выполнены в традиционном формате с патроном E27. Такой тип является наиболее распространённым в России, позволяя использовать их в самых различных вариантах осветительного оборудования.

TP-LINK Tapo L530E

Основание лампы выполнено из пластика белого цвета. При продолжительной работе заметно не нагревается.

TP-LINK Tapo L530E

Верхняя полусфера из полупрозрачного материала. Как и отмечали выше отличия между ними в возможности помимо изменения яркости в старшей выбрать цвет из палитры RGB.

TP-LINK Tapo L530E

Мощность TP-LINK Tapo L530E и TP-LINK Tapo L510E соответствует лампам накаливания мощностью 60W.

TP-LINK Tapo L530E

Интеграция с Марусей

Изучать голосовое управление будем с вышедшей недавно Капсула Мини. Первоначальная и дальнейшая настройка проходят через приложение «Маруся».

TP-LINK Tapo L530E

Во вкладке «Умный дом» выводится список поддерживаемых производителей. Выбираем TP-Link и проводим синхронизацию. После этого устройства выводится в списке подключенных. Для ряда из них помимо названия рабочая информация.

TP-LINK Tapo L530E

В окне управления можно включить или выключить. Здесь же список примеров с командами. Посмотреть пример управления можно в отдельном ролике.

Маруся - управление светом TP-Link Tapo

Софт

Важно отметить, что перед тем как устройства появятся в списке доступных для голосового управления, нужно будет предварительно провести процесс добавления в собственное приложение TAPO.

TP-LINK Tapo L530E

При добавлении лампочке присваивается имя, выбирается иконка и комната размещения. В последующем будет выводится в виде плитки.

TP-LINK Tapo L530E

В окне управления можно выбрать цвет из палитры или среди представленного набора. Сменить уровень яркости.

TP-LINK Tapo L530E

Поддерживается включение и выключение по расписанию.

TP-LINK Tapo L530E

Имитация нахождения дома во время отъезда.

TP-LINK Tapo L530E

Итоги

Как итог линейка умных устройств Tapo от TP-LINK может стать частью общей системы умного дома с голосовым управлением. Поддержка актуальных системы, включая русскоговорящие Маруся от Mail.ru и Алиса от Яндекс.
Комментарии и отзывы TP-LINK Tapo L530E
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