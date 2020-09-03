Обзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массы

Стандарт беспроводного соединения Wi-Fi 6 начал широкое распространение на конечных устройствах. Актуальные материнские платы Intel и AMD, смартфоны, планшеты и телевизоры. Если же касаться роутеров, то на начальном этапе его поддержка внедрялась только во флагманские модели с соответствующим ценником. Но не так давно ситуация и здесь переломилась, был представлен TP-Link Archer AX50 со скоростью передачи данных до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц.

TP-Link Archer AX50 обзор

При этом его средняя стоимость составляет 3500 рублей на момент публикации.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с подробным описанием особенностей его работы и сводными данными по техническим характеристикам. Комплект включает патч-корд, блок питания и набор документации. Производитель сопровождает его 4-летней гарантией.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из черного пластика вытянутой формы. Сочетаются поверхности с матовой и глянцевой текстурой.

На крышке с помощью панелей обыграна буква Х, своего рода отсылка к Wi-Fi 6, именуемая также как 802.11ax.

Часть площади представляет собой вентиляционные решетки, отводящие тепло от чипов, распаянных на плате.

Установить TP-Link Archer AX50 можно будет как горизонтально на ровной поверхности, так и зафиксировав на стене. Уши под саморезы расположены на основании.

В конструкции используется четыре несъемные антенны. Мощность передатчика составляет 20 дБм. Угол наклона можно будет регулировать

На боковой грани выведена группа светодиодных индикаторов, позволяющих контролировать статус работы беспроводной сети в двух диапазонах, активный доступ в сеть и проводное подключение, а также работу USB. Подсветку можно будет выключить.

На тыльной стороне расположены один гигабитный WAN и четыре гигабитных LAN. Скоростной USB 3.0 с поддержкой NTFS, exFAT, HFS+, FAT32. Механическая кнопка выключения питания, WPS и скрытая кнопка сброса настроек.

Панель управления

Претензий к качеству сборки нет. Придраться можно к подверженности загрязнению лицевой панели следами пальцев и пылью.

Провести настройку роутера можно традиционным доступом, обратившись к панели управления через веб-интерфейс. Настройка беспроводной сети и доступа проводится в одном окне. В последующем стартовый экран включает сводную информацию по работе устройства.

Есть возможность выставить параметры проводного подключения и доступа в сеть. Выставить настройки DDNS и задать таблицу статических маршрутов.

Выбрать режим работы между маршрутизатором и точкой доступа.

Настроить детальные параметры по беспроводному подключению у TP-Link Archer AX50. Внести расписание выключения и включения вещания. Объединить два диапазона в общую сеть с последующим интеллектуальным подключением конечных устройств к оптимальному диапазону.

Поддерживается гостевая сеть с ограничением доступа между устройствами в этой сети и данными в локальной сети.

USB-разъем в устройстве можно использовать для раздачи доступа к записанным на внешний накопитель данным.

Функции родительского контроля. С фильтрацией нежелательного для детей контента. Встроенный антивирус. Приоритезация данных.

NAT-переадресация.

IPv6 с тонкими настройками.

TP-Link Tether

Проводить настройки и управлять TP-Link Archer AX50 можно с экрана смартфона с помощью приложения TP-Link Tether. После привязки роутера с предварительным подключением к точке доступа. Выводится схема работы сети.

С главного экрана можно поменять данные беспроводной сети в двух диапазонах.

Просмотреть список подключенных устройств.

Настроить HomeCare с привязкой аккаунта.

Отдельная вкладка с полными настройками. Отсюда же проводится актуализация версии программного обеспечения.

Тесты

Скорость обмена данными:

Скорость до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц. Позволяет обеспечить одновременную работу большого количества подключенных устройств. Во время тестов мы помимо смартфонов, ПК, ноутбуков подключали к нему устройства умного дома.

Тест доступа к USB-накопителю по сети:

Сам же Wi-Fi 6 (802.11ax) заметно повысил скорости обмена данными по беспроводной сети. В сравнении с 802.11ac можно получить трехкратную прибавку в скорости. Работу обеспечивает чипсет Intel Home Wi-Fi WAV654.

Итоги по TP-Link Archer AX50

Сам роутер поддерживает тарифы кабельных провайдеров с входящей скоростью более 100 Мбит/с. Все проводные разъемы гигабитные. За время длительных тестовых нагрузок и обычной эксплуатации проблем и сбоев обнаружено не было.TP-Link Archer AX50 – двухдиапазонный гигабитный роутер с поддержкой Wi-Fi 6. Возможности детальной настройки с веб-панели или экрана смартфона с помощью приложения. Высокие скорости обмена данными по проводной и беспроводной сетям. Расширенная зона покрытия, встроенные инструменты по обеспечению безопасности, устойчивость к нагрузкам. Не устроить может маркий корпус.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".