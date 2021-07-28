Обзор Tenda 4G03. Роутер для дачи и офиса со встроенным LTE

В российских магазинах он доступен в среднем за 5 000 рублей.
Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.
Антенны LTE и Wi-Fi встроенные. Они не мешаются при размещении его дома. Внешний вид аккуратный.
В верхней зоне расположена группа светодиодных индикаторов. Здесь же есть индикатор силы сигнала сотового оператора.
Как и отмечали выше, у Tenda 4G03 встроенный LTE-модем. Слот под SIM-карту выведен на основании. Его способ исполнения исключает случайное извлечение.
Нанесена наклейка с техническими данными, а также названием и паролем создаваемой при первом включении сети.
Есть парные выходы на внешнюю антенну SMA. Они находятся под защитной заглушкой. С помощью кабеля ее можно вывести на наружную стену и улучшить качество приема в зонах с плохим уровнем приема.
Панель разъемов включает два LAN-разъема, один из них совмещен с WAN. Гнездо питания и механический тумблер. Есть совмещенная кнопка WPS/RESET.
Установить роутер можно только на ровную поверхность. Монтажных отверстий для стены нет.
Вторым шагом опционально меняется название сети и ее пароль.
Эти два шага открывают доступ в сеть с помощью мобильного оператора. Все просто и интуитивно. Позже мы провели эксперименты с SIM-картами других провайдеров.
Также есть веб-панель для детальной настройки системы. в главном окне выводится схема подключения, количество подключенных клиентов и активность использования ресурсов сетевого подключения.
Отдельный экран для детальной настройки доступа. Поддерживаются разные типы провайдеров.
Вывод общей системной информации и данных по сетевому подключению.
Настройка беспроводного подключения. Выбирается полоса пропускания, мощность передачи, включение и выключение Wi-Fi по расписанию. Поддерживается Beamforming+.
Чтение сообщений и команды USSD. Наличие этих инструментов плюс, они есть далеко не в каждом LTE-модеме.
Создание гостевой сети с выбором пропускной способности, времени действия и отдельным паролем.
Функция родительского контроля.
PPTP сервер, писок подключенных клиентов.
Изменение рабочих режимов, ввод PIN-кода SIM-карты, просмотр мобильных данных, контроль полосы пропускания, подключение к приложению, спящий режим, управление подсветкой, фильтр и брандмаузер, статические маршруты, динамический DNS, виртуальный сервер, хост DMZ, настройка антенны. Отдельно отметим TR069.
Настройка проводного подклчюения, резервирование адресов, настройка системного времени, обновление ПО, статус системы и просмотр логов.
Работает Tenda 4G03 в беспроводной сети 2.4 ГГц со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Два проводных разъема для подключения устройств или кабеля провайдера. Замеры скорости проходили в частном доме с кирпичными стенами без установки дополнительной внешней антенны.
Роутер работал стабильно, без сбоев при продолжительной нагрузке.