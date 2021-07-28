Обзор Tenda 4G03. Роутер для дачи и офиса со встроенным LTE

Несмотря на то что дачный сезон будет завершен к концу августа, в России все еще много участков где нет возможности подключения проводного интернета или в случае небольших офисов, когда тарифы для офисных центров зачастую неподъемны. Решить вопрос доступа в сеть в этих случаях можно с помощью мобильных операторов, как пример тестируемый сегодня роутер Tenda 4G03 оснащен встроенным модемом и его можно использовать как для подключения к проводным провайдерам, так и установить SIM-карту.

Комплектация

В российских магазинах он доступен в среднем за 5 000 рублей.Упакован в коробку с подробной информацией по характеристикам и особенностям его работы. на лицевой стороне описаны преимущества использования сетей LTE.

Tenda 4G03 обзор

Внешний вид

Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.Выполнен в корпусе из белого пластика. Внешний вид аккуратный, общие габариты компактные.

Антенны LTE и Wi-Fi встроенные. Они не мешаются при размещении его дома. Внешний вид аккуратный.

В верхней зоне расположена группа светодиодных индикаторов. Здесь же есть индикатор силы сигнала сотового оператора.

Как и отмечали выше, у Tenda 4G03 встроенный LTE-модем. Слот под SIM-карту выведен на основании. Его способ исполнения исключает случайное извлечение.

Нанесена наклейка с техническими данными, а также названием и паролем создаваемой при первом включении сети.

Есть парные выходы на внешнюю антенну SMA. Они находятся под защитной заглушкой. С помощью кабеля ее можно вывести на наружную стену и улучшить качество приема в зонах с плохим уровнем приема.

Панель разъемов включает два LAN-разъема, один из них совмещен с WAN. Гнездо питания и механический тумблер. Есть совмещенная кнопка WPS/RESET.

Настройка

Установить роутер можно только на ровную поверхность. Монтажных отверстий для стены нет.Tenda 4G03 позволяет запустить и настроить беспроводную сеть в пару кликов, без опыта работы с сетевым оборудованием. Мы установили для изучения SIM-карту МЕГАФОН. Определилась она автоматически и для нее был выведены рекомендованные настройки.

Вторым шагом опционально меняется название сети и ее пароль.

Эти два шага открывают доступ в сеть с помощью мобильного оператора. Все просто и интуитивно. Позже мы провели эксперименты с SIM-картами других провайдеров.

Также есть веб-панель для детальной настройки системы. в главном окне выводится схема подключения, количество подключенных клиентов и активность использования ресурсов сетевого подключения.

Отдельный экран для детальной настройки доступа. Поддерживаются разные типы провайдеров.

Вывод общей системной информации и данных по сетевому подключению.

Настройка беспроводного подключения. Выбирается полоса пропускания, мощность передачи, включение и выключение Wi-Fi по расписанию. Поддерживается Beamforming+.

Чтение сообщений и команды USSD. Наличие этих инструментов плюс, они есть далеко не в каждом LTE-модеме.

Создание гостевой сети с выбором пропускной способности, времени действия и отдельным паролем.

Функция родительского контроля.

PPTP сервер, писок подключенных клиентов.

Изменение рабочих режимов, ввод PIN-кода SIM-карты, просмотр мобильных данных, контроль полосы пропускания, подключение к приложению, спящий режим, управление подсветкой, фильтр и брандмаузер, статические маршруты, динамический DNS, виртуальный сервер, хост DMZ, настройка антенны. Отдельно отметим TR069.

Тесты

Настройка проводного подклчюения, резервирование адресов, настройка системного времени, обновление ПО, статус системы и просмотр логов.

Работает Tenda 4G03 в беспроводной сети 2.4 ГГц со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Два проводных разъема для подключения устройств или кабеля провайдера. Замеры скорости проходили в частном доме с кирпичными стенами без установки дополнительной внешней антенны.

Итоги

Роутер работал стабильно, без сбоев при продолжительной нагрузке.Tenda 4G03 станет хорошим выбором при поиске роутера для дачи, небольшого офиса или частного дома, позволяя в пару кликов, без изучения настроек и инструкций, запустить беспроводную сеть с доступом к интернету с помощью SIM-карты мобильного оператора. Приложение, детальные настройки, возможность подключения внешней антенны через пару SMA.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".