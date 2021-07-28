Обзор Tenda 4G03. Роутер для дачи и офиса со встроенным LTE

Несмотря на то что дачный сезон будет завершен к концу августа, в России все еще много участков где нет возможности подключения проводного интернета или в случае небольших офисов, когда тарифы для офисных центров зачастую неподъемны. Решить вопрос доступа в сеть в этих случаях можно с помощью мобильных операторов, как пример тестируемый сегодня роутер Tenda 4G03 оснащен встроенным модемом и его можно использовать как для подключения к проводным провайдерам, так и установить SIM-карту.

Tenda 4G03

В российских магазинах он доступен в среднем за 5 000 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по характеристикам и особенностям его работы. на лицевой стороне описаны преимущества использования сетей LTE.

Tenda 4G03

Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Tenda 4G03 обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из белого пластика. Внешний вид аккуратный, общие габариты компактные.

Tenda 4G03

Антенны LTE и Wi-Fi встроенные. Они не мешаются при размещении его дома. Внешний вид аккуратный.

Tenda 4G03

В верхней зоне расположена группа светодиодных индикаторов. Здесь же есть индикатор силы сигнала сотового оператора.

Tenda 4G03

Как и отмечали выше, у Tenda 4G03 встроенный LTE-модем. Слот под SIM-карту выведен на основании. Его способ исполнения исключает случайное извлечение.

Tenda 4G03

Нанесена наклейка с техническими данными, а также названием и паролем создаваемой при первом включении сети.

Tenda 4G03

Есть парные выходы на внешнюю антенну SMA. Они находятся под защитной заглушкой. С помощью кабеля ее можно вывести на наружную стену и улучшить качество приема в зонах с плохим уровнем приема.

Tenda 4G03

Панель разъемов включает два LAN-разъема, один из них совмещен с WAN. Гнездо питания и механический тумблер. Есть совмещенная кнопка WPS/RESET.

Tenda 4G03

Установить роутер можно только на ровную поверхность. Монтажных отверстий для стены нет.

Настройка

Tenda 4G03 позволяет запустить и настроить беспроводную сеть в пару кликов, без опыта работы с сетевым оборудованием. Мы установили для изучения SIM-карту МЕГАФОН. Определилась она автоматически и для нее был выведены рекомендованные настройки.

Управление Tenda 4G03

Вторым шагом опционально меняется название сети и ее пароль.

Управление Tenda 4G03

Эти два шага открывают доступ в сеть с помощью мобильного оператора. Все просто и интуитивно. Позже мы провели эксперименты с SIM-картами других провайдеров.

Управление Tenda 4G03

Также есть веб-панель для детальной настройки системы. в главном окне выводится схема подключения, количество подключенных клиентов и активность использования ресурсов сетевого подключения.

Управление Tenda 4G03

Отдельный экран для детальной настройки доступа. Поддерживаются разные типы провайдеров.

Управление Tenda 4G03

Вывод общей системной информации и данных по сетевому подключению.

Управление Tenda 4G03

Настройка беспроводного подключения. Выбирается полоса пропускания, мощность передачи, включение и выключение Wi-Fi по расписанию. Поддерживается Beamforming+.

Управление Tenda 4G03

Чтение сообщений и команды USSD. Наличие этих инструментов плюс, они есть далеко не в каждом LTE-модеме.

Управление Tenda 4G03

Создание гостевой сети с выбором пропускной способности, времени действия и отдельным паролем.

Управление Tenda 4G03

Функция родительского контроля.

Управление Tenda 4G03

PPTP сервер, писок подключенных клиентов.

Управление Tenda 4G03

Изменение рабочих режимов, ввод PIN-кода SIM-карты, просмотр мобильных данных, контроль полосы пропускания, подключение к приложению, спящий режим, управление подсветкой, фильтр и брандмаузер, статические маршруты, динамический DNS, виртуальный сервер, хост DMZ, настройка антенны. Отдельно отметим TR069.

Управление Tenda 4G03

Настройка проводного подклчюения, резервирование адресов, настройка системного времени, обновление ПО, статус системы и просмотр логов.

Тесты

Управление Tenda 4G03

Работает Tenda 4G03 в беспроводной сети 2.4 ГГц со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Два проводных разъема для подключения устройств или кабеля провайдера. Замеры скорости проходили в частном доме с кирпичными стенами без установки дополнительной внешней антенны.

Управление Tenda 4G03

Роутер работал стабильно, без сбоев при продолжительной нагрузке.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTenda 4G03 станет хорошим выбором при поиске роутера для дачи, небольшого офиса или частного дома, позволяя в пару кликов, без изучения настроек и инструкций, запустить беспроводную сеть с доступом к интернету с помощью SIM-карты мобильного оператора. Приложение, детальные настройки, возможность подключения внешней антенны через пару SMA.
Tenda 4G03 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Tenda 4G03
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