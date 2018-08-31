Обзор Tenda MW3-3. AC1200 Wi-Fi Mesh система

2018-08-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Tenda MW3-3; [152]
Если речь заходит про развертывание беспроводной сети в однокомнатной квартире или небольшим по площади офисе, то здесь подойдет большинство роутер с классическим набором функционала. В многокомнатных квартирах, в помещениях с толстыми стенами и железобетонными конструкциями или коттеджах пользователь столкнется с проблемами распространения Wi-Fi. Как результат «мертвые зоны» или значительное снижение скорости передачи данных. Одним из решений проблемы выступают повторители, но они, к сожалению, ограничивают пропускную способность роутера. Вторым решением выступает дополнительная установка роутера с физическим соединением между ними. Еще один вариант создание дополнительной сети в отдаленных участках.

Tenda MW3-3

Тестируемая сегодня Tenda MW3-3, это четвертый вариант наиболее эффективный из доступных на момент 2018 года. Здесь используется Wi-Fi Mesh, включающая основной блок и дополнительные сателлиты. В этой версии таких сателлитов два.
Для двухкомнатных квартир или, например, для прямого подключения по кабелю важных устройств, например, компьютера, можно выбрать вариант с одним сателлитом.

Tenda MW3-3 обзор

Комплектация

Поставляется Tenda MW3-3 в вытянутой коробке из плотного картона, оформленной в эффектном черно-оранжевом оформлении. В комплекте покупатель получает три блока питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

Tenda MW3-3

Внешний вид

В этом роутере отсутствуют привычные выступающие антенны, размещены они тут внутри корпуса. Визуально не привлекает к себе повышенного внимание и смотрится скорее предметом декора.

Tenda MW3-3

Выполнен основной блок и сателлиты в виде кубика из белого пластика. Крышка с интересным текстурным рисунком.

Tenda MW3-3

На фронтальной стороне Tenda MW3-3 название серии и компактный светодиодный индикатор. Цвет меняется в зависимости от текущих условий работы: красный – слабый прием, желтый – удовлетворительный, зеленый – отличный.

Tenda MW3-3

На обратной стороне доступно два сетевых гнезда RJ-45 (WAN и LAN), гнездо питания и скрытая кнопка перезагрузки.

Tenda MW3-3

Снизу наклейка с техническими данными, здесь же нанесен пароль от Wi-Fi сети и MAC-адрес.

Tenda MW3-3

Дополнительно к двум сателлитам из комплекта, пользователь сможет добавить еще два, получив суммарно покрытие от пяти девайсов.

Tenda MW3-3

Начинка

Работает Tenda MW3-3 в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Общая скорость до 1200 Мбит/с, из них до 300 Мбит/с на 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц. Из любопытного, тут не создается две отдельных сети, подключается смартфон, планшет, компьютер к сети с одним названием и паролем. Дальше уже само устройство выбирает предпочтительную сеть. Во всей общей сети переход между сателлитами и основным блоком проходит незаметно для конечных пользователей.

Tenda MW3-3

Важно отметить, что здесь поддерживается технология MU-MIMO, заметно улучшающая обмен данными сразу между несколькими клиентами одновременно, а не последовательно, как делают большинство ранее вышедших моделей.

Tenda MW3-3

Вариант с LAN-кабелем, даст возможность подключить устройство без Wi-Fi адаптера, это может быть телевизор со SMART TV, настольный компьютер, консоль или головной блок системы умного дома.

Софт

Как и ранее протестированные роутеры TENDA тут предлагается возможность управления при помощи приложения, установленного на смартфон. После удачного подключения к беспроводной сети, открывается мастер настройки, предлагающий выбрать тип подключения провайдера и задать данные авторизации. С этого момента открывается доступ к сети для всех клиентов.

Tenda MW3-3

Tenda MW3-3

Изначальная защита беспроводной сети уникальным паролем, тоже один из важных элементов безопасности. В последующем пользователь сможет сменить имя сети и пароль. Есть защита от простых паролей.

Tenda MW3-3

Tenda MW3-3

Далее помощник предложит подключить сателлиты. Процесс очень простой, подключаем блок питания к сателлиту, и он уже входит состав общей группы. После этого можно ориентируясь на светодиодную маркировку выбрать оптимальное расположение дома.

Tenda MW3-3

Поддерживается возможность удаленного управления с авторизацией через облачный сервис. Может быть полезно, например, если MESH-сеть развернутся у родителей или в небольшом офисе. Коррекцию можно будет проводить, не имея физического контакта с сеткой.

Tenda MW3-3

Далее будет доступен набор настроек. В главном окне отображаются данные по сети, количество подключенных устройств и схематичное изображение MESH-сетки.

Tenda MW3-3

Tenda MW3-3

Помимо настройки Wi-Fi, предусмотрена опция создания гостевой сети с ограниченным доступом к ресурсам и при необходимости меньшей скоростью. Так во время важного сетевого матча, пинг не просядет во время включенных на смартфонах друзей видео.

Tenda MW3-3

Tenda MW3-3

Есть родительский контроль с возможностью выбора черного или белого списка сайтов. Такой домашний «роскомнадзор», бывает полезно.

Tenda MW3-3

Tenda MW3-3

Перенаправление портов, DHCP-сервер, DNS-клиент и расписание автоматической перезагрузки.

Тесты

Мы провели монтаж Tenda MW3-3 в двухкомнатной квартире установив основной блок в коридоре (1 точка на скриншотах), сателлит в основной комнате (2 точка) и второй сателлит в отдаленной спальне (3 точка). Для замера будет использоваться смартфон OnePlus 5T и сервис Яндекс.Интернетометр.

Tenda MW3-3

Вторым будет выступать игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus M GM501, также использовался сервис Яндекс.Интернетометр.

Tenda MW3-3

Итоги по Tenda MW3-3

Золото. Выбор редакции MegaObzorTenda MW3-3 можно смело отнести к категории лучшего выбора. В зависимости от количества сателлитов это решение подойдет для типовых квартир, домов, дач, больших помещений и многокомнатных квартир. Там, где c обычным роутером будут падения в скорости или полное отсутствие покрытия, Wi-Fi Mesh даст уверенный прием и высокие скорости обмена данными. Большим плюсом тестируемой системы станет стоимость, она ниже, чем у конкурентов примерно в 1.5-2 раза.
Tenda MW3-3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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