Обзор Tenda Nova MW5c. Высокопроизводительная и недорогая Wi-Fi Mesh для дома

Работу и особенности работы Wi-Fi MESH мы уже рассматривали на примере нескольких моделей. Напомним, суть ее заключается в возможности создания бесшовного покрытия на большой площади, а также масштабирования по мере необходимости расширения покрытия, добавлением дополнительных точек. Как пример, Tenda предлагает целую линейку таких роутеров и все они между собой совместимы, позволяя комбинировать в одной сети разные продукты.

Комплектация

И сегодня в центре внимания будет Tenda Nova MW5c с поддержкой 802.11ac и оснащен гигабитными RJ-45. Средняя стоимость остсавляет 11 000 рублей за набор из трех модулей.Упакованы в коробку с изображением модулей, отметкой о 3-летней гарантии и другими важными данными по техническим характеристикам. Комплект включает три блока питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

Tenda Nova MW5c обзор

Внешний вид

Блоки выполнены в общем стиле. Каждый из них может выступать как главным в системе, так и дополнительными. Статус присваивается во время настройки сети.

Это компактный кубик из белого пластика. Технологичный и выверенный внешний вид, подходящий под разные типы интерьера.

Поддерживается как размещение на ровной поверхности, так на стене. Во всех положениях стоит устойчиво. Занимает ограниченное пространство.

На основании нанесена наклейка с техническими данными и два выреза под дюбеля. Есть QR-код для подключения к сети, создаваемой при первом подключении.

На тыльной стороне два гигабитных Ethernet (RJ-45). В зависимости от статуса модуля и типа подключенных устройств они могут работать как WAN, так и LAN. Отличием от Tenda Nova MW5s стало то что дополнительные блоки также идут со скоростью 1000 Мб/с, без упрощений.

В случае главного модуля Tenda Nova MW5c один из них будет занят кабелем интернет-провайдера, второй для подключения конечного устройства, например компьютера или игровой консоли. Также можно связывать блоки между собой кабелем, это будет актуально при удалении модулей на значительное расстояние или когда есть препятствия, ухудшающие покрытие.

В обычных помещениях необходимости в этом нет, достаточно Wi-Fi соединения между ними. Блоки размещали в разных комнатах, создавая общее бесшовное покрытие по площади двухэтажного дома. Комплекта было достаточно для двухэтажного дома. Рядом с Ethernet портами выведено гнездо питания. И здесь же скрытая кнопка перезагрузки.

На лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор активности. Просто и лаконично.

Софт

Tenda Nova MW5c работает в двух диапазонах. На частоте 2.4 ГГц скорость до 300 Мб/с, 5 ГГц со скоростью до 867 Мб/с. Поддерживает MU-MIMO, Beamforming и BeamForming.Настройка и запуск проходит со смартфона. Приложение есть для Android и iOS. Актуально с учетом того, что сейчас носимые устройства полноценно заменяют настольные системы и под рукой не всегда может быть ноутбук для настройки.

На первых этапах задаются параметры интернет-провайдера, чаще всего это пара «логин-пароль», имя и пароль для домашней сети.

После завершения настройки можно приступать к расширению сети и управлению основной точкой. Выводится схема работы с отображением скорости обмена данными и количеству подключенных устройств.

Каждый блок можно просмотреть в отдельности. Задать расположение, управлять светодиодной индикацией и смотреть качество приема.

Доступен подробный экран с настройками. В которых можно будет активировать гостевую сеть. Изменить параметры рабочей сети.

Тесты

Есть родительский контроль, включая и опцию включения его только для отдельных устройств. Увеличение быстродействия, интеллектуальный помощник для настройки элементов умного дома с отключением на короткое время частоты 5 ГГц. Перенаправление портов.Tenda Nova MW5c устанавливался в двухэтажном доме. Данная система рассчитана на помещения с площадью до 300 квадратных метров. Это для идеальных условий без помех в виде стен и перекрытий. Контролировать и подбирать место размещения можно будет на основе данных по качеству соединения в приложении.

В нашем случае в сети находится более 15 устройств разного типа, включая консоль, ПК, ноутбуки, смартфоны и планшеты. Работает система стабильно, каких-либо проблем с быстродействием выявлено не было.

Для доступа в сеть используется интернет-провайдер с тарифом 500 Мб/с. Скорость замерялась со смартфона, размещенного на расстоянии 10 метров от блока.

Также провели отдельную настройку с помощью кабеля, подключенного к ПК.

Итоги

В дальнейшем в рамках дома можно сочетать разные модели в рамках этого семейства.Tenda Nova MW5c – недорогая MESH система, состоящая из трех комплектных блоков. Этого набора достаточно для многокомнатной квартиры и двухэтажного дома. Аккуратный внешний вид, гигабитные RJ-45, интуитивное приложение для смартфона с хорошим набором опций настройки, стабильная работа при нагрузке. В сравнение со старшими моделями тут нет Wi-Fi 6, в остальном отличная система для бесшовной беспроводной сети.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".