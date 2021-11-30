Обзор Tenda Nova MW5c. Высокопроизводительная и недорогая Wi-Fi Mesh для дома

И сегодня в центре внимания будет Tenda Nova MW5c с поддержкой 802.11ac и оснащен гигабитными RJ-45. Средняя стоимость остсавляет 11 000 рублей за набор из трех модулей.
Это компактный кубик из белого пластика. Технологичный и выверенный внешний вид, подходящий под разные типы интерьера.
Поддерживается как размещение на ровной поверхности, так на стене. Во всех положениях стоит устойчиво. Занимает ограниченное пространство.
На основании нанесена наклейка с техническими данными и два выреза под дюбеля. Есть QR-код для подключения к сети, создаваемой при первом подключении.
На тыльной стороне два гигабитных Ethernet (RJ-45). В зависимости от статуса модуля и типа подключенных устройств они могут работать как WAN, так и LAN. Отличием от Tenda Nova MW5s стало то что дополнительные блоки также идут со скоростью 1000 Мб/с, без упрощений.
В случае главного модуля Tenda Nova MW5c один из них будет занят кабелем интернет-провайдера, второй для подключения конечного устройства, например компьютера или игровой консоли. Также можно связывать блоки между собой кабелем, это будет актуально при удалении модулей на значительное расстояние или когда есть препятствия, ухудшающие покрытие.
В обычных помещениях необходимости в этом нет, достаточно Wi-Fi соединения между ними. Блоки размещали в разных комнатах, создавая общее бесшовное покрытие по площади двухэтажного дома. Комплекта было достаточно для двухэтажного дома. Рядом с Ethernet портами выведено гнездо питания. И здесь же скрытая кнопка перезагрузки.
На лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор активности. Просто и лаконично.
Tenda Nova MW5c работает в двух диапазонах. На частоте 2.4 ГГц скорость до 300 Мб/с, 5 ГГц со скоростью до 867 Мб/с. Поддерживает MU-MIMO, Beamforming и BeamForming.
На первых этапах задаются параметры интернет-провайдера, чаще всего это пара «логин-пароль», имя и пароль для домашней сети.
После завершения настройки можно приступать к расширению сети и управлению основной точкой. Выводится схема работы с отображением скорости обмена данными и количеству подключенных устройств.
Каждый блок можно просмотреть в отдельности. Задать расположение, управлять светодиодной индикацией и смотреть качество приема.
Доступен подробный экран с настройками. В которых можно будет активировать гостевую сеть. Изменить параметры рабочей сети.
Есть родительский контроль, включая и опцию включения его только для отдельных устройств. Увеличение быстродействия, интеллектуальный помощник для настройки элементов умного дома с отключением на короткое время частоты 5 ГГц. Перенаправление портов.
В нашем случае в сети находится более 15 устройств разного типа, включая консоль, ПК, ноутбуки, смартфоны и планшеты. Работает система стабильно, каких-либо проблем с быстродействием выявлено не было.
Для доступа в сеть используется интернет-провайдер с тарифом 500 Мб/с. Скорость замерялась со смартфона, размещенного на расстоянии 10 метров от блока.
Также провели отдельную настройку с помощью кабеля, подключенного к ПК.
В дальнейшем в рамках дома можно сочетать разные модели в рамках этого семейства.