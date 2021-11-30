Обзор Tenda Nova MW5c. Высокопроизводительная и недорогая Wi-Fi Mesh для дома

Работу и особенности работы Wi-Fi MESH мы уже рассматривали на примере нескольких моделей. Напомним, суть ее заключается в возможности создания бесшовного покрытия на большой площади, а также масштабирования по мере необходимости расширения покрытия, добавлением дополнительных точек. Как пример, Tenda предлагает целую линейку таких роутеров и все они между собой совместимы, позволяя комбинировать в одной сети разные продукты.

Tenda Nova MW5c

И сегодня в центре внимания будет Tenda Nova MW5c с поддержкой 802.11ac и оснащен гигабитными RJ-45. Средняя стоимость остсавляет 11 000 рублей за набор из трех модулей.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением модулей, отметкой о 3-летней гарантии и другими важными данными по техническим характеристикам. Комплект включает три блока питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

Tenda Nova MW5c

Tenda Nova MW5c обзор

Внешний вид

Блоки выполнены в общем стиле. Каждый из них может выступать как главным в системе, так и дополнительными. Статус присваивается во время настройки сети.

Tenda Nova MW5c

Это компактный кубик из белого пластика. Технологичный и выверенный внешний вид, подходящий под разные типы интерьера.

Tenda Nova MW5c

Поддерживается как размещение на ровной поверхности, так на стене. Во всех положениях стоит устойчиво. Занимает ограниченное пространство.

Tenda Nova MW5c

На основании нанесена наклейка с техническими данными и два выреза под дюбеля. Есть QR-код для подключения к сети, создаваемой при первом подключении.

Tenda Nova MW5c

На тыльной стороне два гигабитных Ethernet (RJ-45). В зависимости от статуса модуля и типа подключенных устройств они могут работать как WAN, так и LAN. Отличием от Tenda Nova MW5s стало то что дополнительные блоки также идут со скоростью 1000 Мб/с, без упрощений.

Tenda Nova MW5c

В случае главного модуля Tenda Nova MW5c один из них будет занят кабелем интернет-провайдера, второй для подключения конечного устройства, например компьютера или игровой консоли. Также можно связывать блоки между собой кабелем, это будет актуально при удалении модулей на значительное расстояние или когда есть препятствия, ухудшающие покрытие.

Tenda Nova MW5c

В обычных помещениях необходимости в этом нет, достаточно Wi-Fi соединения между ними. Блоки размещали в разных комнатах, создавая общее бесшовное покрытие по площади двухэтажного дома. Комплекта было достаточно для двухэтажного дома. Рядом с Ethernet портами выведено гнездо питания. И здесь же скрытая кнопка перезагрузки.

Tenda Nova MW5c

На лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор активности. Просто и лаконично.

Tenda Nova MW5c

Tenda Nova MW5c работает в двух диапазонах. На частоте 2.4 ГГц скорость до 300 Мб/с, 5 ГГц со скоростью до 867 Мб/с. Поддерживает MU-MIMO, Beamforming и BeamForming.

Софт

Настройка и запуск проходит со смартфона. Приложение есть для Android и iOS. Актуально с учетом того, что сейчас носимые устройства полноценно заменяют настольные системы и под рукой не всегда может быть ноутбук для настройки.

Tenda Nova MW5c

На первых этапах задаются параметры интернет-провайдера, чаще всего это пара «логин-пароль», имя и пароль для домашней сети.

Tenda Nova MW5c

После завершения настройки можно приступать к расширению сети и управлению основной точкой. Выводится схема работы с отображением скорости обмена данными и количеству подключенных устройств.

Tenda Nova MW5c

Каждый блок можно просмотреть в отдельности. Задать расположение, управлять светодиодной индикацией и смотреть качество приема.

Tenda Nova MW5c

Доступен подробный экран с настройками. В которых можно будет активировать гостевую сеть. Изменить параметры рабочей сети.

Tenda Nova MW5c

Есть родительский контроль, включая и опцию включения его только для отдельных устройств. Увеличение быстродействия, интеллектуальный помощник для настройки элементов умного дома с отключением на короткое время частоты 5 ГГц. Перенаправление портов.

Тесты

Tenda Nova MW5c устанавливался в двухэтажном доме. Данная система рассчитана на помещения с площадью до 300 квадратных метров. Это для идеальных условий без помех в виде стен и перекрытий. Контролировать и подбирать место размещения можно будет на основе данных по качеству соединения в приложении.

Tenda Nova MW5c

В нашем случае в сети находится более 15 устройств разного типа, включая консоль, ПК, ноутбуки, смартфоны и планшеты. Работает система стабильно, каких-либо проблем с быстродействием выявлено не было.

Tenda Nova MW5c

Для доступа в сеть используется интернет-провайдер с тарифом 500 Мб/с. Скорость замерялась со смартфона, размещенного на расстоянии 10 метров от блока.

Tenda Nova MW5c

Также провели отдельную настройку с помощью кабеля, подключенного к ПК.

Tenda Nova MW5c

В дальнейшем в рамках дома можно сочетать разные модели в рамках этого семейства.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTenda Nova MW5c – недорогая MESH система, состоящая из трех комплектных блоков. Этого набора достаточно для многокомнатной квартиры и двухэтажного дома. Аккуратный внешний вид, гигабитные RJ-45, интуитивное приложение для смартфона с хорошим набором опций настройки, стабильная работа при нагрузке. В сравнение со старшими моделями тут нет Wi-Fi 6, в остальном отличная система для бесшовной беспроводной сети.
Tenda Nova MW5c получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Tenda Nova MW5c
Deeper Connect Pico децентрализованный VPN и безопасный шлюз…
Deeper Connect Pico децентрализованный VPN и безопасный шлюзDeeper Connect Pico был разработан как самый тонкий и легкий децентрализованный VPN в мире на сегодняшний…
Стартовали продажи точки доступа TP-LINK EAP610 с поддержкой…
Стартовали продажи точки доступа TP-LINK EAP610 с поддержкойКомпания TP-LINK, ведущий мировой поставщик сетевых решений, объявляет о начале продаж в России новой кор…
Samsung тестирует свою технологию 5G в безэховой камере…
Samsung тестирует свою технологию 5G в безэховой камереЕсли вы когда-нибудь задумывались, как развивается технология 5G, Samsung выпустила новое …
Роутер ZTE AX5400 Pro с 12-ядерным чипом…
Роутер ZTE AX5400 Pro с 12-ядерным чипомZTE выпустила роутер AX5400 Pro, оснащенный 12-ядерным основным чипом собственной разработки. Маршрутизат…
YouTube готовит функцию интеграции в Discord…
YouTube готовит функцию интеграции в DiscordDiscord начал тестирование функции под названием «Смотреть вместе», которая позволяет пользователям созда…
Zoom добавит перевод в реальном времени в следующем году для…
Zoom добавит перевод в реальном времени в следующем году дляСегодня компания Zoom провела свою ежегодную конференцию Zoomtoopia, на которой можно было познакомиться …
Обзор Tenda Nova MW5c. Высокопроизводительная и недорогая Wi…
Обзор Tenda Nova MW5c. Высокопроизводительная и недорогая WiРаботу и особенности работы Wi-Fi MESH мы уже рассматривали на примере нескольких моделей. Напомним, суть…
ASUS ROG представляет роутер Rapture GT-AX6000…
ASUS ROG представляет роутер Rapture GT-AX6000Компания ASUS ROG анонсировала Rapture GT-AX6000, высокопроизводительный игровой роутер с поддержкой Wi-F…
Обзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзоромОбзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзором
5G в России: теория и практика5G в России: теория и практика
Обзор Tenda TX3. Доступный двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6Обзор Tenda TX3. Доступный двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6
Обзор netis N5. Двухдиапазонный роутер с USB портом для 4G-модемовОбзор netis N5. Двухдиапазонный роутер с USB портом для 4G-модемов
Обзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-FiОбзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor