Обзор Одни из нас: Часть II. Громкое завершение эпохи Sony PlayStation 4 Pro

Уже 19 июня на консолях Sony Playstation стартует продолжение легендарного проекта The Last of Us Part II от студии Naughty Dog. Напомним, выполнена игр в жанре приключенческого боевики с элементами стелс-экшена и survival horror. Это эксклюзивный проект, доступный только на консолях Sony. Ее выход после серий переносов сроков выхода проходит близко с официальным анонсом Sony Playstation 5.

У нас появилась возможность познакомиться с проектом до его официального релиза. И сейчас полностью пройдя истории, мы готовы поделиться мнением по игре с вами, воздержавшись от спойлеров и позволив вам самостоятельно насладиться сюжетными линиями в ходе прохождения.

Первая часть разошлась громадными тиражами, наделав много шуму не только в игровой среде, но и дав «прикурить» крупным киностудиям. Задел для продолжения истории изначально был оставлен и здесь не стали «изобретать велосипед». Она была продолжена, сохранив линии ключевых персонажей. Но игра при этом самодостаточна, разобраться в ней можно и без обязательного изучения первой части.

Подобные игры с проработанными сюжетами сейчас большая редкость. Большинство проектов ушли в онлайн, предлагая на выходе однообразный геймплей и систему транзакций. Здесь же в The Last of Us Part II нас ждет проработанный и длительный сюжет. Она буквально затягивает, погружая в происходящее на экране. За время проведенное за геймпадом не раз ловишь себя на мысли, что выступаешь участником фильма.

Синематики, экшен, диалоги, все это перемешивается с большими по площади локациями, на которых игрок может исследовать мир. Заметно изменилась динамика взаимодействия с противниками. Длительно отсидеться за препятствиями не дают собаки. Добавлены новые механики и оружие.

Сам геймплей в целом был сохранен. Для тех, кто играл в первую часть взаимодействие с предметами, противниками, оружием, окружающими предметами не вызовет затруднений. По ощущениям, усилили противников, они стали умнее и предугадать дальнейшее действие не всегда представляется возможным. Появились новые типы зараженных.

Элемент выживания сохранен и акцент на него увеличился. Для успешного завершения сюжетных событий и массовых сражений, потребуется предварительная подготовка инвентаря и поиск предметов. Исследование локаций всячески подстраивается. Это не реймек «Обители зла» где можно пробежаться за час все локации и победить всех босов на максимальном режиме сложности. Продумывания ловушек, путей отхода и взаимодействие с временными спутниками. Сами же такие массовые сражения можно пройти и без стрельбы, проявив осторожность и действуя в режиме «стелс».

Несмотря на то, что уже на начальном этапе игры есть моменты перемещения по локации на лошади, использование транспортных средств ограничено. Это фактически перемещение из точки в точку с минимальными отклонениями от маршрута. С машиной в игре такая же история. Зрелищно прорисованы сцены убийства других выживших и зараженных. Сцены насилия здесь присутствуют явно и открыто, добавляя общей зрелищности. Игра в ночное время не раз заставляла содрогнуться от внезапных появлений врагов или «скриммеров».

Графическая составляющая без нареканий. Кажется, разработчики выжали из Sony PlayStation 4 Pro максимум возможного. Не ошибемся если скажем, что одно из самых красивых игр на момент начала лета 2020 года. Звуковая составляющая нам тоже понравилась. Не забыли про локализацию под русскоязычных пользователей.

Как итог, The Last of Us Part II одна из редких игр, которую будет желание проходить повторно, возвращаясь к ней по прошествии времени. Это шедевр из категории «10 из 10», станет громким завершением эпохи PlayStation 4 и шагом к «пятерке».