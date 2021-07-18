Обзор Thermaltake ARGENT MP1 RGB (GMP-MP1-BLKHMC-01). Игровой коврик с твердым покрытием

Тестирование беспроводной игровой мышки Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB на прошлой неделе мы проводили на коврике Thermaltake ARGENT MP1 RGB. Это новинка, получившая твердое покрытие, обеспечивающее высокую точность и быстрый отклик для разных типов сенсоров. Из особенностей также отмечаются управляемая многоцветная подсветка по периметру и возможность интеграции в экосистему CHROMA SDK.

Thermaltake ARGENT MP1 RGB

В скором времени этот коврик ожидается в российских магазинах.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением коврика и данными по его характеристикам. Внутри зафиксирован в подложку из пластика. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Корпус коврика выполнен из цельного листа анодированного алюминия. В верхней части изгиб, под которым скрывается место выхода интерфейсного кабеля.

Thermaltake ARGENT MP1 RGB

Рабочая площадь 359 на 254 мм. Толщина вместе с покрытием 10 мм. Площадь оптимальна для свободных движений мышкой в разных направлениях.

Thermaltake ARGENT MP1 RGB

По периметру коврика расположена подсвечиваемая зона. Цвета и эффектами можно управлять с помощью программного обеспечения Thermaltake или провести синхронизацию с CHROMA SDK.

Thermaltake ARGENT MP1 RGB

При работе подсветка не отвлекает. Выглядит аккуратно и привлекательно.

Thermaltake ARGENT MP1 RGB

В углу расположен нанесенный логотип производителя. Способ его нанесения исключает стирание в дальнейшем при длительной эксплуатации.

Thermaltake ARGENT MP1 RGB

На основание Thermaltake ARGENT MP1 RGB нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающие соскальзывание по поверхности рабочего стола.

Thermaltake ARGENT MP1 RGB

Кабель длиной 1.8 метра с ферритовой защитой и позолоченным коннектором.

Софт

Для коврика можно загрузить утилиту управления, используемую для управления подсветкой. Настройки распределяются по пяти профилям.

Thermaltake ARGENT MP1 RGB

Есть готовый набор и возможность отредактировать выбранные эффекты.

Тесты

На коврике мы проводили тесты мышек с лазерными и оптическими сенсорами. Корректная работа и отсутствие паразитарных дрожаний курсора на широком диапазоне чувствительности. Скольжение контролируемо по всем осям.

Thermaltake ARGENT MP1 RGB

В отличие от ковриков с мягким типом покрытия при загрязнении можно будет протирать влажной салфеткой.

Thermaltake ARGENT MP1 RGB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake ARGENT MP1 RGB – коврик с твердым типом покрытия, устойчивым к износу и предлагающий высокий уровень контроля перемещений и точности работы сенсора. Синхронизируемая подсветка, алюминиевый каркас и поддержка программного обеспечения. К условным минусам отнесем отсутствие защитной нейлоновой оплетки у интерфейсного кабеля.
Thermaltake ARGENT MP1 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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