Обзор Thermaltake ARGENT MP1 RGB (GMP-MP1-BLKHMC-01). Игровой коврик с твердым покрытием

Тестирование беспроводной игровой мышки Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB на прошлой неделе мы проводили на коврике Thermaltake ARGENT MP1 RGB. Это новинка, получившая твердое покрытие, обеспечивающее высокую точность и быстрый отклик для разных типов сенсоров. Из особенностей также отмечаются управляемая многоцветная подсветка по периметру и возможность интеграции в экосистему CHROMA SDK.

Комплектация

В скором времени этот коврик ожидается в российских магазинах.

Поставляется в коробке с изображением коврика и данными по его характеристикам. Внутри зафиксирован в подложку из пластика. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Корпус коврика выполнен из цельного листа анодированного алюминия. В верхней части изгиб, под которым скрывается место выхода интерфейсного кабеля.

Рабочая площадь 359 на 254 мм. Толщина вместе с покрытием 10 мм. Площадь оптимальна для свободных движений мышкой в разных направлениях.

По периметру коврика расположена подсвечиваемая зона. Цвета и эффектами можно управлять с помощью программного обеспечения Thermaltake или провести синхронизацию с CHROMA SDK.

При работе подсветка не отвлекает. Выглядит аккуратно и привлекательно.

В углу расположен нанесенный логотип производителя. Способ его нанесения исключает стирание в дальнейшем при длительной эксплуатации.

На основание Thermaltake ARGENT MP1 RGB нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающие соскальзывание по поверхности рабочего стола.

Софт

Кабель длиной 1.8 метра с ферритовой защитой и позолоченным коннектором.Для коврика можно загрузить утилиту управления, используемую для управления подсветкой. Настройки распределяются по пяти профилям.

Тесты

Есть готовый набор и возможность отредактировать выбранные эффекты.На коврике мы проводили тесты мышек с лазерными и оптическими сенсорами. Корректная работа и отсутствие паразитарных дрожаний курсора на широком диапазоне чувствительности. Скольжение контролируемо по всем осям.

В отличие от ковриков с мягким типом покрытия при загрязнении можно будет протирать влажной салфеткой.

Итоги

Thermaltake ARGENT MP1 RGB – коврик с твердым типом покрытия, устойчивым к износу и предлагающий высокий уровень контроля перемещений и точности работы сенсора. Синхронизируемая подсветка, алюминиевый каркас и поддержка программного обеспечения. К условным минусам отнесем отсутствие защитной нейлоновой оплетки у интерфейсного кабеля.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".