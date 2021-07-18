Обзор Thermaltake ARGENT MP1 RGB (GMP-MP1-BLKHMC-01). Игровой коврик с твердым покрытием

Тестирование беспроводной игровой мышки Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB
на прошлой неделе мы проводили на коврике Thermaltake ARGENT MP1 RGB. Это новинка, получившая твердое покрытие, обеспечивающее высокую точность и быстрый отклик для разных типов сенсоров. Из особенностей также отмечаются управляемая многоцветная подсветка по периметру и возможность интеграции в экосистему CHROMA SDK.
В скором времени этот коврик ожидается в российских магазинах.
Комплектация
Поставляется в коробке с изображением коврика и данными по его характеристикам. Внутри зафиксирован в подложку из пластика. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.
Внешний вид
Корпус коврика выполнен из цельного листа анодированного алюминия. В верхней части изгиб, под которым скрывается место выхода интерфейсного кабеля.
Рабочая площадь 359 на 254 мм. Толщина вместе с покрытием 10 мм. Площадь оптимальна для свободных движений мышкой в разных направлениях.
По периметру коврика расположена подсвечиваемая зона. Цвета и эффектами можно управлять с помощью программного обеспечения Thermaltake или провести синхронизацию с CHROMA SDK.
При работе подсветка не отвлекает. Выглядит аккуратно и привлекательно.
В углу расположен нанесенный логотип производителя. Способ его нанесения исключает стирание в дальнейшем при длительной эксплуатации.
На основание Thermaltake ARGENT MP1 RGB нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающие соскальзывание по поверхности рабочего стола.
Кабель длиной 1.8 метра с ферритовой защитой и позолоченным коннектором.
Софт
Для коврика можно загрузить утилиту управления, используемую для управления подсветкой. Настройки распределяются по пяти профилям.
Есть готовый набор и возможность отредактировать выбранные эффекты.
Тесты
На коврике мы проводили тесты мышек с лазерными и оптическими сенсорами. Корректная работа и отсутствие паразитарных дрожаний курсора на широком диапазоне чувствительности. Скольжение контролируемо по всем осям.
В отличие от ковриков с мягким типом покрытия при загрязнении можно будет протирать влажной салфеткой.
Итоги
Thermaltake ARGENT MP1 RGB – коврик с твердым типом покрытия, устойчивым к износу и предлагающий высокий уровень контроля перемещений и точности работы сенсора. Синхронизируемая подсветка, алюминиевый каркас и поддержка программного обеспечения. К условным минусам отнесем отсутствие защитной нейлоновой оплетки у интерфейсного кабеля.Thermaltake ARGENT MP1 RGB
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