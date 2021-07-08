Обзор Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB (GMO-TMF-HYOOBK-01). Беспроводная игровая мышка

Не так давно Thermaltake пополнила линейку периферии сразу несколькими моделями и аксессуарами, в течение ближайших недель мы рассмотрим наиболее интересные из них. Сегодня в центре внимания беспроводная мышка Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB с двумя режимами подключения и оснащенная точным сенсором PixArt PMW-3335 с высокой разрешающей способностью.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

К моменту публикации ее продажи еще не стартовали.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленной в характерной стилистике. Откидная крышка, скрывает нишу в которой мышка зафиксирована в прозрачный пластик.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Комплект включает адаптер подключения, переходник USB, кабель в нейлоновой оплетке, наклейки с логотипом, руководство пользователя, нейлоновый мешок.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB обзор

Внешний вид

Выполнен манипулятор в корпусе симметричной формы. Причем в отличие от большинства решений, здесь есть группа дополнительных клавиш и на правой грани.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Пользоваться ей комфортно смогут и левши и правши. Профиль невысокий, внешние поверхности матовые.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Форма визуально разделена на несколько зон: основные клавиши с переключателями OMRON и спинка.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Между главными клавишами зафиксировано металлическое колесико прокрутки с геометрическим рисунком на внешней стороне. Вращается с четкими тактильными отсечками.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Позади него клавиша, отвечающая за смену чувствительности сенсора. Она только незначительно выступает за пределы основной плоскости, исключая ложные нажатия при смещении пальцев.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

По центру передней грани в углублении находится microUSB разъем используемый для проведения сеанса зарядки.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

В комплекте с Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB идет кабель в нейлоновой оплетке и переходник для него. Этот набор позволяет сократить расстояние до адаптера, разместив его на столе.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

На основании ножки скольжения с увеличенной площадью, распределенные по краям. Переключатель режимов работы, совмещенный с тумблером питания, а также кнопка принудительной синхронизации. В центре окошко сенсора.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

У мышки есть две зоны с управляемой подсветкой. Находятся они на спинке и по краям колесика прокрутки. Цвет и эффект может меняться через приложение или синхронизироваться с остальными компонентами.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Помимо устройств самого производителя это экосистема RAZER CHROMA SDK.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Софт

Для мышки на официальном сайте доступны две утилиты управления. Основная это TT iTake Engine с помощью нее можно проводить детальные настройки. При первом подключении она проводит актуализацию программного обеспечения. Настройки распределяются по профилям.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

В главном окне выставляются действия для 9 кнопок, выбирается правая или левая расклада. Для выбранной предлагаются наборы действий и макросы.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Под запись макросов выделена отдельная вкладка.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Ведется управление двумя зонами в отдельности или синхронно. Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB получила набор эффектов и возможности кастомизации.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

До шести уровней чувствительности. Привязка угла отрыва и скорости отклика кнопок.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Настройка энергопотребления и просмотр состояния заряда.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Отдельная утилита TT RGB Plus для управления подсветкой элементов в системе.

Тесты

Мышка используется точный оптический сенсор PixArt 3335 с максимальным уровнем чувствительности 16000 DPI. Предельное ускорение до 40G. Тестирование мы вели на твердом коврике Thermaltake ARGENT MP1 RGB, его тест выйдет в ближайшее время у нас на сайте.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Она продемонстрировала высокую точность на широком диапазоне чувствительности. В сетевых шутерах при ее использовании получали хорошую точность стрельбы. Заметной разницы при проводном и беспроводных подключениях замечено не было.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Помимо комплектного адаптера можно будет воспользоваться Bluetooth подключением. Этот вариант с моноблоком, планшетом или ноутбуком позволит оставить свободными ограниченное количество портов USB. В нем скорость передачи сигнала меньше, но вполне достаточна для выполнения рабочих задач без дрожания курсора.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Форма у мышки удобная, поддерживаются основные типы хвата. Вес 117 граммов. Внешние поверхности не маркие, надежное сцепление. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 36 часов работы с подсветкой при работе через комплектный адаптер и вдвое больше с Bluetooth.В реальной эксплуатации это 1-2 зарядки в течение недели. Сам сеанс зарядки можно будет совместить с работой.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake ARGENT M5 Wireless RGB – беспроводная игровая мышка флагманского уровня, выполненная в симметричном корпусе. К плюсам отнесем длительное время автономной работы, высокий ресурс службы, выверенный внешний вид, синхронизируемая подсветка и возможность интеграции в Chroma SDK, тефлоновые ножки скольжения, два режима работы, металлическое колесико прокрутки. Не устроить может выбор в пользу microUSB вместо актуального USB-C.
Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB
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