Обзор Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB (GMO-TMF-HYOOBK-01). Беспроводная игровая мышка

К моменту публикации ее продажи еще не стартовали.
Комплект включает адаптер подключения, переходник USB, кабель в нейлоновой оплетке, наклейки с логотипом, руководство пользователя, нейлоновый мешок.
Пользоваться ей комфортно смогут и левши и правши. Профиль невысокий, внешние поверхности матовые.
Форма визуально разделена на несколько зон: основные клавиши с переключателями OMRON и спинка.
Между главными клавишами зафиксировано металлическое колесико прокрутки с геометрическим рисунком на внешней стороне. Вращается с четкими тактильными отсечками.
Позади него клавиша, отвечающая за смену чувствительности сенсора. Она только незначительно выступает за пределы основной плоскости, исключая ложные нажатия при смещении пальцев.
По центру передней грани в углублении находится microUSB разъем используемый для проведения сеанса зарядки.
В комплекте с Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB идет кабель в нейлоновой оплетке и переходник для него. Этот набор позволяет сократить расстояние до адаптера, разместив его на столе.
На основании ножки скольжения с увеличенной площадью, распределенные по краям. Переключатель режимов работы, совмещенный с тумблером питания, а также кнопка принудительной синхронизации. В центре окошко сенсора.
У мышки есть две зоны с управляемой подсветкой. Находятся они на спинке и по краям колесика прокрутки. Цвет и эффект может меняться через приложение или синхронизироваться с остальными компонентами.
Помимо устройств самого производителя это экосистема RAZER CHROMA SDK.
В главном окне выставляются действия для 9 кнопок, выбирается правая или левая расклада. Для выбранной предлагаются наборы действий и макросы.
Под запись макросов выделена отдельная вкладка.
Ведется управление двумя зонами в отдельности или синхронно. Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB получила набор эффектов и возможности кастомизации.
До шести уровней чувствительности. Привязка угла отрыва и скорости отклика кнопок.
Настройка энергопотребления и просмотр состояния заряда.
Отдельная утилита TT RGB Plus для управления подсветкой элементов в системе.
Она продемонстрировала высокую точность на широком диапазоне чувствительности. В сетевых шутерах при ее использовании получали хорошую точность стрельбы. Заметной разницы при проводном и беспроводных подключениях замечено не было.
Помимо комплектного адаптера можно будет воспользоваться Bluetooth подключением. Этот вариант с моноблоком, планшетом или ноутбуком позволит оставить свободными ограниченное количество портов USB. В нем скорость передачи сигнала меньше, но вполне достаточна для выполнения рабочих задач без дрожания курсора.
Форма у мышки удобная, поддерживаются основные типы хвата. Вес 117 граммов. Внешние поверхности не маркие, надежное сцепление. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов.
Встроенного аккумулятора хватает примерно на 36 часов работы с подсветкой при работе через комплектный адаптер и вдвое больше с Bluetooth.В реальной эксплуатации это 1-2 зарядки в течение недели. Сам сеанс зарядки можно будет совместить с работой.