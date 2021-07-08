Обзор Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB (GMO-TMF-HYOOBK-01). Беспроводная игровая мышка

Не так давно Thermaltake пополнила линейку периферии сразу несколькими моделями и аксессуарами, в течение ближайших недель мы рассмотрим наиболее интересные из них. Сегодня в центре внимания беспроводная мышка Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB с двумя режимами подключения и оснащенная точным сенсором PixArt PMW-3335 с высокой разрешающей способностью.

Комплектация

К моменту публикации ее продажи еще не стартовали.Упакована в коробку, оформленной в характерной стилистике. Откидная крышка, скрывает нишу в которой мышка зафиксирована в прозрачный пластик.

Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB обзор

Внешний вид

Комплект включает адаптер подключения, переходник USB, кабель в нейлоновой оплетке, наклейки с логотипом, руководство пользователя, нейлоновый мешок.Выполнен манипулятор в корпусе симметричной формы. Причем в отличие от большинства решений, здесь есть группа дополнительных клавиш и на правой грани.

Пользоваться ей комфортно смогут и левши и правши. Профиль невысокий, внешние поверхности матовые.

Форма визуально разделена на несколько зон: основные клавиши с переключателями OMRON и спинка.

Между главными клавишами зафиксировано металлическое колесико прокрутки с геометрическим рисунком на внешней стороне. Вращается с четкими тактильными отсечками.

Позади него клавиша, отвечающая за смену чувствительности сенсора. Она только незначительно выступает за пределы основной плоскости, исключая ложные нажатия при смещении пальцев.

По центру передней грани в углублении находится microUSB разъем используемый для проведения сеанса зарядки.

В комплекте с Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB идет кабель в нейлоновой оплетке и переходник для него. Этот набор позволяет сократить расстояние до адаптера, разместив его на столе.

На основании ножки скольжения с увеличенной площадью, распределенные по краям. Переключатель режимов работы, совмещенный с тумблером питания, а также кнопка принудительной синхронизации. В центре окошко сенсора.

У мышки есть две зоны с управляемой подсветкой. Находятся они на спинке и по краям колесика прокрутки. Цвет и эффект может меняться через приложение или синхронизироваться с остальными компонентами.

Помимо устройств самого производителя это экосистема RAZER CHROMA SDK.

Софт

Для мышки на официальном сайте доступны две утилиты управления. Основная это TT iTake Engine с помощью нее можно проводить детальные настройки. При первом подключении она проводит актуализацию программного обеспечения. Настройки распределяются по профилям.

В главном окне выставляются действия для 9 кнопок, выбирается правая или левая расклада. Для выбранной предлагаются наборы действий и макросы.

Под запись макросов выделена отдельная вкладка.

Ведется управление двумя зонами в отдельности или синхронно. Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB получила набор эффектов и возможности кастомизации.

До шести уровней чувствительности. Привязка угла отрыва и скорости отклика кнопок.

Настройка энергопотребления и просмотр состояния заряда.

Тесты

Отдельная утилита TT RGB Plus для управления подсветкой элементов в системе.Мышка используется точный оптический сенсор PixArt 3335 с максимальным уровнем чувствительности 16000 DPI. Предельное ускорение до 40G. Тестирование мы вели на твердом коврике Thermaltake ARGENT MP1 RGB, его тест выйдет в ближайшее время у нас на сайте.

Она продемонстрировала высокую точность на широком диапазоне чувствительности. В сетевых шутерах при ее использовании получали хорошую точность стрельбы. Заметной разницы при проводном и беспроводных подключениях замечено не было.

Помимо комплектного адаптера можно будет воспользоваться Bluetooth подключением. Этот вариант с моноблоком, планшетом или ноутбуком позволит оставить свободными ограниченное количество портов USB. В нем скорость передачи сигнала меньше, но вполне достаточна для выполнения рабочих задач без дрожания курсора.

Форма у мышки удобная, поддерживаются основные типы хвата. Вес 117 граммов. Внешние поверхности не маркие, надежное сцепление. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов.

Итоги

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 36 часов работы с подсветкой при работе через комплектный адаптер и вдвое больше с Bluetooth.В реальной эксплуатации это 1-2 зарядки в течение недели. Сам сеанс зарядки можно будет совместить с работой.Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB – беспроводная игровая мышка флагманского уровня, выполненная в симметричном корпусе. К плюсам отнесем длительное время автономной работы, высокий ресурс службы, выверенный внешний вид, синхронизируемая подсветка и возможность интеграции в Chroma SDK, тефлоновые ножки скольжения, два режима работы, металлическое колесико прокрутки. Не устроить может выбор в пользу microUSB вместо актуального USB-C.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".