Обзор Tigear Travel. Замок со сканером пальца для путешествий

На прошлой неделе мы проводили тестирование навесного замка Tigear Access с дактилоскопическим сенсором. Сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет Tigear Travel с тем же способом разблокировки, ориентированный на использование с сумками и рюкзаками.

Tigear Travel обзор

Рекомендованная стоимость 2 990 рублей. Он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалам, предотвращающем тряску при транспортировке. Комплект включает замок, кабель USB и руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус замка окрашен в черный цвет. В основе прочная сталь, выдерживающая нагрузки и корректно функционирующая в широком температурном диапазоне.

Закрывающая втулка сделана из нержавеющей стали. Расположен фиксирующий элемент в верхней части. Скорость срабатывания менее одной секунды.

На боковой грани Tigear Travel активная зона сканера отпечатка пальца. Визуально она не привлекает к себе повышенного внимания.

В памяти можно хранить до 20 пальцев. Первый добавленный палец выступает «администратором».

Для контроля рабочего статуса выведены светодиодные индикаторы. В отличие от рассмотренного ранее замка тут нет заявленной защиты от воды и пыли.

На нижнем торце находится microUSB. Сам разъем скрывается под резиновой заглушкой.

Тесты

Первым шагом пользователю потребуется добавить палец АДМИНИСТРАТОРА. Он будет необходим для дальнейшего добавления пальцев в память замка. Напомним, хранить можно до 20 пальцев. Этого хватит с запасом как для предоставления доступа нескольких пользователям, так и добавления собственных резервных пальцев.

Tigear Travel ставится на бегунки в рюкзаках, сумочках и багажных сумках. Толщина втулки оптимальная. Мы проводили установку на разные сумки, каких-либо проблем с совместимостью замечено не было.

Итоги по Tigear Travel

Встроенного аккумулятора хватает на 180 дней или 1000 срабатываний. Восстановление заряда проводится через распространённый microUSB. Время на полный цикл около 10-15 минут.Tigear Travel эффективно решает задачу защиты содержимого сумки или рюкзака в путешествиях. Аккуратный внешний вид, отсутствие необходимости подключения и настройки с экрана ПК, использование металла в конструкции, длительное время автономной работы, быстрое и четкое срабатывание, память на 20 отпечатков.