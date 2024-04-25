Секрет завтрака для хорошего начала дня. Обзор чайника Topdevice EK3 и тостера Topdevice ET1

Поставляются в коробке из плотного картона с аккуратным оформлением. На их гранях представлена вся необходимая информация по техническим характеристикам и особенностям исполнения.
Чайник традиционной формы. Объем колбы 1.7 литра, крышка которой открывается при помощи механической кнопки. Залив воды удобен, она удерживается в открытом положении. Отметим наличие нейлонового фильтра с мелкой сеткой на носике.
Ручка с широким хватом. Под ней находится подсвечиваемая кнопка, отвечающая за включение кипячения. После закипания автоматически отключается, есть индикатор уровня воды с блокировкой нагрева при недостаточном уровне. В Topdevice EK3 установлен контроллер STRIX с точным изменением температуры и высоким ресурсом службы.
Комплектуется чайник подставкой, выполненной из пластика. На ней его можно будет вращать на 360 градусов.
Внешняя часть корпуса выполнена из пластика, а внутренняя рабочая из стали. Качество сборки высокое.
На боковой грани регулятор мощности нагрева с шестью позициями. Кнопки остановки, повторного подогрева и разморозки. Рычаг, опускающий тосты, он одновременно включает нагревательные элементы и возвращается в исходное положение после приготовления.
С тыльной стороны у Topdevice ET3 поддон для крошек с пластиковой ручкой, исключающей риск ожога. Внутри фиксируется и самопроизвольно не открывается.
Пока чай заваривается, подготовим тосты. Topdevice ET3 дает возможность выбирать степень поджаривания (до 7 уровней), от минимальной до хрустящей корочки, позволяя подобрать по вкусу и предпочтениям. Мощность его составляет 900 Вт. Прогревает тосты равномерно и готовит сразу два. Из дополнительных возможностей отметим функцию разморозки.