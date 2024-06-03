Чайники на каждый день. Обзор Topdevice EK2, EK4, EK5 и EK6…

Чайник один из самых распространённых бытовых приборов, встречаются они не только на кухнях, но и на рабочих местах. Неудивительно чай, кофе пользуются популярностью, да и сама горячая вода может использоваться не только для напитков, но и приготовления перекусов, да и даже как резервный вариант на период отключения горячей воды на время обслуживания. И сегодня у нас будет сразу шесть чайников - Topdevice EK2, EK4, EK5 и EK6.

Комплектация

Поставляются в коробках из плотного картона. Производитель придерживается общей схемы оформления. Комплектуются гарантийным талоном.

Topdevice EK2, EK4, EK5 и EK6 обзор

Topdevice EK2

Представлен в нескольких версиях цветового исполнения. У нас белая и черная. Внешняя часть корпуса его выполнена из глянцевого пластика. Внутри находится металлическая колба с носиком. Объем 1.5 литра. За счет такого исполнения хорошо удерживает тепло и сохраняет его дольше.

Крышка открывается при помощи рычага расположенного на верхней части ручки, нажимать на нее удобно и не меняя хват. Кнопка включения в основании. После закипания автоматически отключается.

Topdevice EK4

Ставится на площадку, на которой его можно вращать на 360 градусов. Мощность 2000 Вт, на закипание 1.5 литров уходило в среднем 6-7 минут.Эта модель выполнена со стеклянной колбой объемом 1.7 л. Это жаропрочное стекло, позволяющее наглядно контролировать оставшийся объем и здесь есть подсветка, которая активируется во время нагрева.

В этом чайнике используется контроллер STRIX с высоким ресурсом службы. Есть защиты от включения без воды в резервуаре и перегрева. Используется нейлоновый фильтр от накипи. Расположение органов управления у него схоже с рассмотренным выше чайников.

Topdevice EK5

Мощность его 2200 Вт. На нагрев до 100 градусов объема 1.7 литра уходило 6 минут.Корпус этого чайника выполнен из стали. Прочно и надежно. Для контроля на боковой стороне окошко с рисками по объему от 0.5 до 1.7 литров. Представлен в нескольких версий цветового исполнения.

Topdevice EK6

Здесь также контроллер SRIX. Безопасная эксплуатация с несколькими ступенями защиты. При включении на кнопке включения загорается светодиодный индикатор, при закипании автоматически отключается. Мощность 2200 Вт.Больше всего из рассматриваемых чайников понравилась эта модель. Стильно исполненный корпус с закругленной верхней грани. Его колба объемом 1.7 литра выполнена из нержавеющей стали AISI 304.

Тесты

На его боковой стороне окошко с градуировкой по объему. Включение нагрева проходит нажатием на кнопку, автоматическое отключение после закипания. Контроллер STRIX и мощность 2200 Вт.Чайники мы эксплуатировали в течение 4 недель поочередно. Использовались для повседневной подготовки кипятка с последующим завариванием чая. Все эти модели имеют схожую особенность с фиксированной работой, которая подразумевает нагрев до 100 градусов и последующее отключение.

Итоги

Каких-либо проблем в ходе тестов выявлено не было. Удобны и просты в эксплуатации. У всех удобное расположение ручки и органов управления.Все кроме одной модели из стекла используют колбу из нержавеющей стали. Ключевое отличие между ними заключается во внешнем виде, позволяя подобрать под интерьер и предпочтения, при этом все могут использоваться как дома, так и в офисе.