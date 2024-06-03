Чайники на каждый день. Обзор Topdevice EK2, EK4, EK5 и EK6

Чайник один из самых распространённых бытовых приборов, встречаются они не только на кухнях, но и на рабочих местах. Неудивительно чай, кофе пользуются популярностью, да и сама горячая вода может использоваться не только для напитков, но и приготовления перекусов, да и даже как резервный вариант на период отключения горячей воды на время обслуживания. И сегодня у нас будет сразу шесть чайников - Topdevice EK2, EK4, EK5 и EK6.

Topdevice EK2, EK4, EK5 и EK6

Комплектация

Поставляются в коробках из плотного картона. Производитель придерживается общей схемы оформления. Комплектуются гарантийным талоном.

Topdevice EK2, EK4, EK5 и EK6

Topdevice EK2, EK4, EK5 и EK6 обзор

Topdevice EK2

Представлен в нескольких версиях цветового исполнения. У нас белая и черная. Внешняя часть корпуса его выполнена из глянцевого пластика. Внутри находится металлическая колба с носиком. Объем 1.5 литра. За счет такого исполнения хорошо удерживает тепло и сохраняет его дольше.

Topdevice EK2

Крышка открывается при помощи рычага расположенного на верхней части ручки, нажимать на нее удобно и не меняя хват. Кнопка включения в основании. После закипания автоматически отключается.

Topdevice EK2

Ставится на площадку, на которой его можно вращать на 360 градусов. Мощность 2000 Вт, на закипание 1.5 литров уходило в среднем 6-7 минут.

Topdevice EK4

Эта модель выполнена со стеклянной колбой объемом 1.7 л. Это жаропрочное стекло, позволяющее наглядно контролировать оставшийся объем и здесь есть подсветка, которая активируется во время нагрева.

Topdevice EK4

В этом чайнике используется контроллер STRIX с высоким ресурсом службы. Есть защиты от включения без воды в резервуаре и перегрева. Используется нейлоновый фильтр от накипи. Расположение органов управления у него схоже с рассмотренным выше чайников.

Topdevice EK4

Мощность его 2200 Вт. На нагрев до 100 градусов объема 1.7 литра уходило 6 минут.

Topdevice EK5

Корпус этого чайника выполнен из стали. Прочно и надежно. Для контроля на боковой стороне окошко с рисками по объему от 0.5 до 1.7 литров. Представлен в нескольких версий цветового исполнения.

Topdevice EK5

Здесь также контроллер SRIX. Безопасная эксплуатация с несколькими ступенями защиты. При включении на кнопке включения загорается светодиодный индикатор, при закипании автоматически отключается. Мощность 2200 Вт.

Topdevice EK6

Больше всего из рассматриваемых чайников понравилась эта модель. Стильно исполненный корпус с закругленной верхней грани. Его колба объемом 1.7 литра выполнена из нержавеющей стали AISI 304.

Topdevice EK6

На его боковой стороне окошко с градуировкой по объему. Включение нагрева проходит нажатием на кнопку, автоматическое отключение после закипания. Контроллер STRIX и мощность 2200 Вт.

Тесты

Чайники мы эксплуатировали в течение 4 недель поочередно. Использовались для повседневной подготовки кипятка с последующим завариванием чая. Все эти модели имеют схожую особенность с фиксированной работой, которая подразумевает нагрев до 100 градусов и последующее отключение.

Topdevice EK2, EK4, EK5 и EK6

Каких-либо проблем в ходе тестов выявлено не было. Удобны и просты в эксплуатации. У всех удобное расположение ручки и органов управления.

Итоги

Все кроме одной модели из стекла используют колбу из нержавеющей стали. Ключевое отличие между ними заключается во внешнем виде, позволяя подобрать под интерьер и предпочтения, при этом все могут использоваться как дома, так и в офисе.
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