Погружной блендер 3-в-1 на каждый день. Обзор Topdevice HB2 и HB3

Органы управления у них реализованы схоже. Это две кнопки в основании ручки, отвечающие за включение и активацию ТУРБО-режима. На верхней грани регулятор для плавного изменения скорости вращения.
Место крепления провода питания дополнительно усилено и защищено от излома. Есть кольцо за которое его можно будет подвесить на время хранения.
Разъем для установки насадок пластиковый, крестообразный. Механизм фиксации здесь подпружиненная защелка.
Чаша измельчителя выполнена из прозрачного пластика с противоскользящими вставками в основании. Объем 500 мл, на боковой стороне есть градуировка по максимальному уровню. Нож для измельчения традиционный – двухлопастной с острой заточкой.
Венчик с пластиковым креплением и съемной металлической насадкой.
У Topdevice HB2 насадка-блендер из нержавеющей сталью в рабочей части и пластиковым основанием для стыковки. Блендер Topdevice HB3 комплектуется полностью металлической насадкой. Нож у них четырехлопастной, загнутый по краям.
Мерный стакан для смешивания объемом 600 мл, на боковой грани градуировка шагом в 100 мл.
У них разная мощность, 1000 и 1200 Вт. На деле это может отразиться на скорости замешивания твердых ингредиентов, но оба справляются с типовыми задачами, которые ставятся перед такими блендерами. Уровень громкости при работе средний. Доступна плавная регулировка скорости.
Рассмотрим опыт по эксплуатации. Чашу измельчитель заполнили помидорами нарезанными на половинки и дольки. В течение 30 секунд измельчили их в однородную массу с единичными вкраплениями зернышек. С помощью насадки-блендер приготовили майонез, взбив оливковое масло, яйцо и горчицу. И завершающим подготовили молочный коктейль с бананом и яблоком. Блендеры справились со всем этим без проблем, результатом полностью удовлетворены.