Погружной блендер 3-в-1 на каждый день. Обзор Topdevice HB2 и HB3

Погружные блендеры типа 3-в-1 наиболее универсальны, позволяя использовать для готовки разных блюд. Сегодня мы рассмотрим два таких прибора - Topdevice HB2 и HB3, ключевым отличием между которыми является мощность, 1000 и 1200 Вт соответственно. Это классические модели, относящиеся к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Поставляются в коробке, оформленной в фирменной стилистике. Приведены подробные данные по характеристикам. Комплект включает блендер (моторный блок), чашу измельчителя с крышкой и S-образным ножом измельчителем, насадку венчик, насадку блендер, переходник для насадки венчика, стакан для перемешивания, руководство пользователя.

Внешний вид

Моторный блок выполнен преимущественно из пластика. Основной цвет – черный и есть акцентные вставки из металла. Выглядит аккуратно и не собирает следы пальцев.

Органы управления у них реализованы схоже. Это две кнопки в основании ручки, отвечающие за включение и активацию ТУРБО-режима. На верхней грани регулятор для плавного изменения скорости вращения.

Место крепления провода питания дополнительно усилено и защищено от излома. Есть кольцо за которое его можно будет подвесить на время хранения.

Разъем для установки насадок пластиковый, крестообразный. Механизм фиксации здесь подпружиненная защелка.

Чаша измельчителя выполнена из прозрачного пластика с противоскользящими вставками в основании. Объем 500 мл, на боковой стороне есть градуировка по максимальному уровню. Нож для измельчения традиционный – двухлопастной с острой заточкой.

Венчик с пластиковым креплением и съемной металлической насадкой.

У Topdevice HB2 насадка-блендер из нержавеющей сталью в рабочей части и пластиковым основанием для стыковки. Блендер Topdevice HB3 комплектуется полностью металлической насадкой. Нож у них четырехлопастной, загнутый по краям.

Тесты

Мерный стакан для смешивания объемом 600 мл, на боковой грани градуировка шагом в 100 мл.Перед первой эксплуатацией промыли насадки в мыльной воде. Корпус моторного блока протерли тканью. В комплектной инструкции подробно описаны особенности эксплуатации. При этом само управление реализовано интуитивно, все органы управления в пределах быстрого доступа. Во время замешивания или измельчения не требуется изменение хвата, все можно сделать большим пальцем.

У них разная мощность, 1000 и 1200 Вт. На деле это может отразиться на скорости замешивания твердых ингредиентов, но оба справляются с типовыми задачами, которые ставятся перед такими блендерами. Уровень громкости при работе средний. Доступна плавная регулировка скорости.

Итоги

Рассмотрим опыт по эксплуатации. Чашу измельчитель заполнили помидорами нарезанными на половинки и дольки. В течение 30 секунд измельчили их в однородную массу с единичными вкраплениями зернышек. С помощью насадки-блендер приготовили майонез, взбив оливковое масло, яйцо и горчицу. И завершающим подготовили молочный коктейль с бананом и яблоком. Блендеры справились со всем этим без проблем, результатом полностью удовлетворены.Topdevice HB2 и HB3 – блендеры формата 3-в-1 справляющиеся со своими задачами. Плавная регулировка скорости, турбо режим, двойная защита двигателя, крючок для хранения.