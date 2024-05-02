Погружной блендер 3-в-1 на каждый день. Обзор Topdevice HB2 и HB3

Погружные блендеры типа 3-в-1 наиболее универсальны, позволяя использовать для готовки разных блюд. Сегодня мы рассмотрим два таких прибора - Topdevice HB2 и HB3, ключевым отличием между которыми является мощность, 1000 и 1200 Вт соответственно. Это классические модели, относящиеся к недорогому ценовому сегменту.

Topdevice HB2 и HB3

Комплектация

Поставляются в коробке, оформленной в фирменной стилистике. Приведены подробные данные по характеристикам. Комплект включает блендер (моторный блок), чашу измельчителя с крышкой и S-образным ножом измельчителем, насадку венчик, насадку блендер, переходник для насадки венчика, стакан для перемешивания, руководство пользователя.

Topdevice HB2 и HB3

Внешний вид

Моторный блок выполнен преимущественно из пластика. Основной цвет – черный и есть акцентные вставки из металла. Выглядит аккуратно и не собирает следы пальцев.

Topdevice HB2 и HB3

Органы управления у них реализованы схоже. Это две кнопки в основании ручки, отвечающие за включение и активацию ТУРБО-режима. На верхней грани регулятор для плавного изменения скорости вращения.

Topdevice HB2 и HB3

Место крепления провода питания дополнительно усилено и защищено от излома. Есть кольцо за которое его можно будет подвесить на время хранения.

Topdevice HB2 и HB3

Разъем для установки насадок пластиковый, крестообразный. Механизм фиксации здесь подпружиненная защелка.

Topdevice HB2 и HB3

Чаша измельчителя выполнена из прозрачного пластика с противоскользящими вставками в основании. Объем 500 мл, на боковой стороне есть градуировка по максимальному уровню. Нож для измельчения традиционный – двухлопастной с острой заточкой.

Topdevice HB2 и HB3

Венчик с пластиковым креплением и съемной металлической насадкой.

Topdevice HB2 и HB3

У Topdevice HB2 насадка-блендер из нержавеющей сталью в рабочей части и пластиковым основанием для стыковки. Блендер Topdevice HB3 комплектуется полностью металлической насадкой. Нож у них четырехлопастной, загнутый по краям.

Topdevice HB2 и HB3

Мерный стакан для смешивания объемом 600 мл, на боковой грани градуировка шагом в 100 мл.

Тесты

Перед первой эксплуатацией промыли насадки в мыльной воде. Корпус моторного блока протерли тканью. В комплектной инструкции подробно описаны особенности эксплуатации. При этом само управление реализовано интуитивно, все органы управления в пределах быстрого доступа. Во время замешивания или измельчения не требуется изменение хвата, все можно сделать большим пальцем.

Topdevice HB2 и HB3

У них разная мощность, 1000 и 1200 Вт. На деле это может отразиться на скорости замешивания твердых ингредиентов, но оба справляются с типовыми задачами, которые ставятся перед такими блендерами. Уровень громкости при работе средний. Доступна плавная регулировка скорости.

Topdevice HB2 и HB3

Рассмотрим опыт по эксплуатации. Чашу измельчитель заполнили помидорами нарезанными на половинки и дольки. В течение 30 секунд измельчили их в однородную массу с единичными вкраплениями зернышек. С помощью насадки-блендер приготовили майонез, взбив оливковое масло, яйцо и горчицу. И завершающим подготовили молочный коктейль с бананом и яблоком. Блендеры справились со всем этим без проблем, результатом полностью удовлетворены.

Итоги

Topdevice HB2 и HB3 – блендеры формата 3-в-1 справляющиеся со своими задачами. Плавная регулировка скорости, турбо режим, двойная защита двигателя, крючок для хранения.
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Погружной блендер 3-в-1 на каждый день. Обзор Topdevice HB2 и HB3Погружной блендер 3-в-1 на каждый день. Обзор Topdevice HB2 и HB3
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