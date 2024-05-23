Миксеры с двумя насадками и регулируемой скоростью. Обзор Topdevice HM1, HM2 и HM3

Перед миксерами с венчиками ставятся несложные, но довольно актуальные задачи смешивания и взбивания. Ключевые требования к ним – простота, надежность, а также возможность отрегулировать скорость. Всем этим обладают изучаемые сегодня Topdevice HM1, HM2 и HM3.

Комплектация

Поставляются в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает миксер, два комплекта насадок, инструкцию.

Topdevice HM1, HM2 и HM3 обзор

Внешний вид

Ключевым отличием между этими тремя моделями является внешнее исполнение. Topdevice HM1 – классический вариант с черным корпусом и вставкой из стали.

Topdevice HM2 в белоснежном корпусе с кнопками в светло-синем цвета. А модель HM3 с черной основой и золотистыми кнопками. Выбрать есть из чего.

При этом ключевые элементы конструкции схожие. Ручка широкая, с удобным хватом. На ее верхней грани расположены органы управления, состоящие из переключателя скорости, кнопки ТУРБО режима, а также рычага для извлечения насадок.

На тыльной стороне корпуса вентиляционная решетка, используемая для отвода теплого воздуха от двигателя.

Место выхода кабеля на тыльной стороне ручки, оно усилено, исключая риск излома. Длина его 1 метр, оптимально чтобы доставать до розетки и не мешался под рукой.

Гнезда для установки насадок с традиционным исполнением. В комплекте с блендерами идут две пары. Это венчики для взбивания и крючок для замеса теста.

Тесты

В гнезда входит с небольшим усилием, надежно удерживаются внутри. Кнопка которая отвечает за извлечение, также потребует усилие, а также за счет того что расположена немного дальше органов управления, случайно на нее нажать при работе не получится.Все три блендера оснащены двигателем 300 Вт. Поддерживают три скорости вращения, переключаются плавно, есть возможность менять прямо во время замешивания. Перед началом эксплуатации вымыли насадки мыльной водой, а корпус протерли влажной тканью. Управление простое, разобраться не сложно, при этом в комплекте есть подробная инструкция на русском языке.

Для начала с помощью венчика приготовили молочный коктейль, состоящий из молока и пломбира. Замешивали в чаше. Качество замешивания хорошее, создаваемая пена была устойчивой, сам напиток равномерно замешан.

Отдельно проверили замешивание теста для блинов. Взяли муку, яйца и молоко. С помощью крючков для замеса, постепенно увеличивая скорость, получили замешанное тесто без комочков муки.

Итоги

Блендеры Topdevice HM1, HM2 и HM3 оставили положительные впечатления. Регулируемая скорость, две насадки в комплекте, умеренный шум во время работы, а самое главное возможность эффективно и быстро взбивать и смешивать. Выбрать же между ними можно в зависимости от предпочтений по внешнему виду.