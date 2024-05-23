Миксеры с двумя насадками и регулируемой скоростью. Обзор Topdevice HM1, HM2 и HM3

Topdevice HM2 в белоснежном корпусе с кнопками в светло-синем цвета. А модель HM3 с черной основой и золотистыми кнопками. Выбрать есть из чего.
При этом ключевые элементы конструкции схожие. Ручка широкая, с удобным хватом. На ее верхней грани расположены органы управления, состоящие из переключателя скорости, кнопки ТУРБО режима, а также рычага для извлечения насадок.
На тыльной стороне корпуса вентиляционная решетка, используемая для отвода теплого воздуха от двигателя.
Место выхода кабеля на тыльной стороне ручки, оно усилено, исключая риск излома. Длина его 1 метр, оптимально чтобы доставать до розетки и не мешался под рукой.
Гнезда для установки насадок с традиционным исполнением. В комплекте с блендерами идут две пары. Это венчики для взбивания и крючок для замеса теста.
В гнезда входит с небольшим усилием, надежно удерживаются внутри. Кнопка которая отвечает за извлечение, также потребует усилие, а также за счет того что расположена немного дальше органов управления, случайно на нее нажать при работе не получится.
Для начала с помощью венчика приготовили молочный коктейль, состоящий из молока и пломбира. Замешивали в чаше. Качество замешивания хорошее, создаваемая пена была устойчивой, сам напиток равномерно замешан.
Отдельно проверили замешивание теста для блинов. Взяли муку, яйца и молоко. С помощью крючков для замеса, постепенно увеличивая скорость, получили замешанное тесто без комочков муки.