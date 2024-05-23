Миксеры с двумя насадками и регулируемой скоростью. Обзор Topdevice HM1, HM2 и HM3

Перед миксерами с венчиками ставятся несложные, но довольно актуальные задачи смешивания и взбивания. Ключевые требования к ним – простота, надежность, а также возможность отрегулировать скорость. Всем этим обладают изучаемые сегодня Topdevice HM1, HM2 и HM3.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

Комплектация

Поставляются в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает миксер, два комплекта насадок, инструкцию.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

Topdevice HM1, HM2 и HM3 обзор

Внешний вид

Ключевым отличием между этими тремя моделями является внешнее исполнение. Topdevice HM1 – классический вариант с черным корпусом и вставкой из стали.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

Topdevice HM2 в белоснежном корпусе с кнопками в светло-синем цвета. А модель HM3 с черной основой и золотистыми кнопками. Выбрать есть из чего.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

При этом ключевые элементы конструкции схожие. Ручка широкая, с удобным хватом. На ее верхней грани расположены органы управления, состоящие из переключателя скорости, кнопки ТУРБО режима, а также рычага для извлечения насадок.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

На тыльной стороне корпуса вентиляционная решетка, используемая для отвода теплого воздуха от двигателя.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

Место выхода кабеля на тыльной стороне ручки, оно усилено, исключая риск излома. Длина его 1 метр, оптимально чтобы доставать до розетки и не мешался под рукой.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

Гнезда для установки насадок с традиционным исполнением. В комплекте с блендерами идут две пары. Это венчики для взбивания и крючок для замеса теста.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

В гнезда входит с небольшим усилием, надежно удерживаются внутри. Кнопка которая отвечает за извлечение, также потребует усилие, а также за счет того что расположена немного дальше органов управления, случайно на нее нажать при работе не получится.

Тесты

Все три блендера оснащены двигателем 300 Вт. Поддерживают три скорости вращения, переключаются плавно, есть возможность менять прямо во время замешивания. Перед началом эксплуатации вымыли насадки мыльной водой, а корпус протерли влажной тканью. Управление простое, разобраться не сложно, при этом в комплекте есть подробная инструкция на русском языке.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

Для начала с помощью венчика приготовили молочный коктейль, состоящий из молока и пломбира. Замешивали в чаше. Качество замешивания хорошее, создаваемая пена была устойчивой, сам напиток равномерно замешан.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

Отдельно проверили замешивание теста для блинов. Взяли муку, яйца и молоко. С помощью крючков для замеса, постепенно увеличивая скорость, получили замешанное тесто без комочков муки.

Topdevice HM1, HM2 и HM3

Итоги

Блендеры Topdevice HM1, HM2 и HM3 оставили положительные впечатления. Регулируемая скорость, две насадки в комплекте, умеренный шум во время работы, а самое главное возможность эффективно и быстро взбивать и смешивать. Выбрать же между ними можно в зависимости от предпочтений по внешнему виду.
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